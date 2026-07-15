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 24hod.sk    Šport

15. júla 2026

Austrálčanka už nemala plávať. Lekári však zmenili verdikt a O’Callaghanová nebude chýbať na Hrách Commonwealthu


Tagy: Hry Commonwealthu

Olympijská šampiónka Mollie O'Callaghanová sa pripravuje sa na blížiace sa vrcholné podujatie v Glasgowe. Austrálska olympijská šampiónka v plávaní Mollie O'Callaghanová oznámila, že v júni jej ...



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singapore_swimming_worlds_86187 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Olympijská šampiónka Mollie O'Callaghanová sa pripravuje sa na blížiace sa vrcholné podujatie v Glasgowe.


Austrálska olympijská šampiónka v plávaní Mollie O'Callaghanová oznámila, že v júni jej diagnostikovali stresovú zlomeninu stavcov a opuch kostí v driekovej oblasti chrbtice. Lekári jej krátko nariadili okamžité ukončenie plávania, no po ďalšom vyšetrení svoje rozhodnutie vzali späť.

Dvadsaťdvaročná športovkyňa zverejnila svoje pocity zo zložitého obdobia, kedy hrozilo, že vynechá Hry Commonwealthu. "Bolo mi povedané, že nebudem môcť súťažiť. Tiež som mala prestať okamžite plávať. Bol to moment, ktorý mi pripomenul, ako veľmi mi záleží na reprezentovaní Austrálie a ako veľmi chcem byť súčasťou tohto tímu," napísala na instagrame.



V Glasgowe sa O'Callaghanová predstaví v troch individuálnych disciplínach - 100 m a 200 m voľný spôsob a 50 m znak. Chýbať nebude ani v štafetách. Pripustila, že jej program sa môže ešte zmeniť, no sľubuje, že vždy podá maximum.

Zverejnenie zdravotných ťažkostí O'Callaghanovej prišlo len deň po tom, ako jej krajanka Shayna Jacková oznámila, že po Hrách Commonwealthu ukončí kariéru. Jacková prežila ťažké obdobie odvtedy, čo v roku 2019 testy v jej tele odhalili prítomnosť zakázanej látky ligandrol, kvôli čomu si odpykala dištanc na štyri roky napriek tomu, že stále hovorila o neúmyselnej kontaminácii.

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"Som pripravená ohlásiť na športový dôchodok a byť opäť sama sebou," vyznala sa v emotívnom videu, pričom vyjadrila hrdosť na svoj život a odkaz, ktorý zanechá.

Mollie O'Callaghanová napriek zdravotným problémom zostáva jednou z hlavných hviezd austrálskeho plávania a bude patriť k favoritkám v plaveckých súťažiach na Hrách Commonwealth Games.


Zdroj: SITA.sk - Austrálčanka už nemala plávať. Lekári však zmenili verdikt a O’Callaghanová nebude chýbať na Hrách Commonwealthu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hry Commonwealthu
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