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15. júla 2026
Splnený sen. Krajný obranca Pedro Porro gólom prispel k postupu Španielov do finále MS 2026
Obranca londýnskeho Tottenhamu Hotspur sa teší z víťazstva nad silným Francúzskom a postupu do finále svetového šampionátu. Jedným z hrdinov španielskej futbalovej reprezentácii v semifinále MS 2026 ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Obranca londýnskeho Tottenhamu Hotspur sa teší z víťazstva nad silným Francúzskom a postupu do finále svetového šampionátu.
Jedným z hrdinov španielskej futbalovej reprezentácii v semifinále MS 2026 proti Francúzsku (2:0) bol pravý obranca Pedro Porro. V druhom polčase zvýšil náskok výberu "La Furia Roja" na 2:0. V defenzíve pritom so spoluhráčmi úspešne eliminoval útočné snahy súpera. Postup do nedeľňajšieho finále označil za "splnený sen".
"Som veľmi šťastný z prístupu tímu od začiatku až do konca. Myslím si, že sme odohrali skvelý zápas, urobili sme všetko, čo sme mali, aby sme sa dostali do finále," povedal obranca londýnskeho Tottenhamu Hotspur.
"Je to splnený sen... Vedeli sme, že Francúzsko je veľmi, veľmi silný tím, ktorému sa darí. Úprimne, je to zásluha celého tímu, nie len moja," dodal.
Dvadsaťšesťročný krajný bek vyzdvihol, že Španielsko odohralo "fantastický zápas" proti dvojnásobným majstrom sveta. Španieli si vo finále v New Jersey zahrajú proti víťazovi stredajšieho semifinále medzi Anglickom a Argentínou.
Zdroj: SITA.sk - Splnený sen. Krajný obranca Pedro Porro gólom prispel k postupu Španielov do finále MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Jedným z hrdinov španielskej futbalovej reprezentácii v semifinále MS 2026 proti Francúzsku (2:0) bol pravý obranca Pedro Porro. V druhom polčase zvýšil náskok výberu "La Furia Roja" na 2:0. V defenzíve pritom so spoluhráčmi úspešne eliminoval útočné snahy súpera. Postup do nedeľňajšieho finále označil za "splnený sen".
"Som veľmi šťastný z prístupu tímu od začiatku až do konca. Myslím si, že sme odohrali skvelý zápas, urobili sme všetko, čo sme mali, aby sme sa dostali do finále," povedal obranca londýnskeho Tottenhamu Hotspur.
"Je to splnený sen... Vedeli sme, že Francúzsko je veľmi, veľmi silný tím, ktorému sa darí. Úprimne, je to zásluha celého tímu, nie len moja," dodal.
Dvadsaťšesťročný krajný bek vyzdvihol, že Španielsko odohralo "fantastický zápas" proti dvojnásobným majstrom sveta. Španieli si vo finále v New Jersey zahrajú proti víťazovi stredajšieho semifinále medzi Anglickom a Argentínou.
Zdroj: SITA.sk - Splnený sen. Krajný obranca Pedro Porro gólom prispel k postupu Španielov do finále MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
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