Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Henrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. júla 2026

Splnený sen. Krajný obranca Pedro Porro gólom prispel k postupu Španielov do finále MS 2026


Tagy: MS vo futbale 2026 španielska futbalová reprezentácia

Obranca londýnskeho Tottenhamu Hotspur sa teší z víťazstva nad silným Francúzskom a postupu do finále svetového šampionátu. Jedným z hrdinov španielskej futbalovej reprezentácii v semifinále MS 2026 ...



Zdieľať
spain_france_wcup_soccer_49417 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Obranca londýnskeho Tottenhamu Hotspur sa teší z víťazstva nad silným Francúzskom a postupu do finále svetového šampionátu.


Jedným z hrdinov španielskej futbalovej reprezentácii v semifinále MS 2026 proti Francúzsku (2:0) bol pravý obranca Pedro Porro. V druhom polčase zvýšil náskok výberu "La Furia Roja" na 2:0. V defenzíve pritom so spoluhráčmi úspešne eliminoval útočné snahy súpera. Postup do nedeľňajšieho finále označil za "splnený sen".

"Som veľmi šťastný z prístupu tímu od začiatku až do konca. Myslím si, že sme odohrali skvelý zápas, urobili sme všetko, čo sme mali, aby sme sa dostali do finále," povedal obranca londýnskeho Tottenhamu Hotspur.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Je to splnený sen... Vedeli sme, že Francúzsko je veľmi, veľmi silný tím, ktorému sa darí. Úprimne, je to zásluha celého tímu, nie len moja," dodal.

Dvadsaťšesťročný krajný bek vyzdvihol, že Španielsko odohralo "fantastický zápas" proti dvojnásobným majstrom sveta. Španieli si vo finále v New Jersey zahrajú proti víťazovi stredajšieho semifinále medzi Anglickom a Argentínou.


Zdroj: SITA.sk - Splnený sen. Krajný obranca Pedro Porro gólom prispel k postupu Španielov do finále MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 španielska futbalová reprezentácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Argentínčania sa pred semifinále MS 2026 proti Anglicku neobávajú únavy
<< predchádzajúci článok
Balogun priznal, že zrušenie jeho červenej karty negatívne ovplyvnilo tím USA

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 