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21. júna 2026
Gólový žolík Nemcov ako 17-ročný takmer skončil s futbalom a musel pracovať v továrni
Tagy: dva góly MS vo futbale 2026 Nemecký futbal Tréner nemeckej reprezentácie futbalistov víťazný gól
Nemci postúpili do šestnásťfinále MS 2026 vďaka gólu v 94. minúte a dvojgólovému hrdinovi Undavovi. Deniz Undav má 29 rokov a za posledné tri roky nastrieľal v nemeckej I. bundeslige v drese VfB ...
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21.6.2026 (SITA.sk) - Nemci postúpili do šestnásťfinále MS 2026 vďaka gólu v 94. minúte a dvojgólovému hrdinovi Undavovi.
Deniz Undav má 29 rokov a za posledné tri roky nastrieľal v nemeckej I. bundeslige v drese VfB Stuttgart 46 gólov.
Napriek tomu dlho nemal isté miesto v nemeckej reprezentácii. A ak áno, tak len ako striedajúci hráč. To sa však zrejme zmení po jeho dvojgólovom víťaznom predstavení proti Pobrežiu Slonoviny na svetovom šampionáte vo futbale v kanadskom Toronte.
Po polhodine hry prehrávali Nemci so "Slonmi" 0:1 po zásahu Francka Kessieho a tento stav vydržal na svetelnej tabuli až do 68. min. Vtedy sa prvýkrát zaskvel Deniz Undav, ktorý len osem minút predtým vystriedal Jamala Musialu. Center Nadiema Amiriho pohotovo ľavačkou ešte zo vzduchu premenil na vyrovnávajúci gól.
To však nebolo všetko od ofenzívneho futbalistu s tureckými predkami. Keď sa už zdalo, že zápas sa skončí 1:1, Undav predviedol ďalší z vrcholných kúskov svojho umenia.
Vo štvrtej minúte nadstaveného času si pravou nohou v šestnástke súpera spracoval kolmicu od Felixa Nmechu, prehodil si loptu na ľavačku a prekonal Yahiu Fofanu v bránke afrického tímu. Tento víťazný gól mal aj hodnotu postupu do vyraďovacej fázy, čo sa Nemcom podarilo prvýkrát od roku 2014, keď v Brazílii získali štvrtý titul majstrov sveta.
Undav vo dvoch zápasoch na MS 2026 ako striedajúci hráč strelil tri góly a pridal ďalšie dve asistencie. Vyrovnal tým husársky kúsok Kamerunčana Rogera Millu zo svetového šampionátu v Taliansku 1990. Striedajúci hráč sa podieľal na väčšom počte gólov svojho tímu predtým naposledy na MS v roku 1966.
"Keď sa zápas trochu viac otvorí, má skvelý pohyb a využíva svoju rýchlosť. Momentálne dosiahol svoj vrchol a je to pre nás veľmi dôležitý hráč," povedal o Undavovi tréner Julian Nagelsmann podľa BBC Sport.
Automaticky nasledovala otázka, či sa najbližšie proti Ekvádoru už konečne objaví v základnej zostave.
"Určite môže ísť už v základe, budeme sa baviť o viacerých možnostiach a prístupoch. Avšak dvakrát nastúpil ako striedajúci hráč a strelil tri góly. Myslím si, že mu to tak vyhovuje a nechcem narúšať jeho plynulosť," dodal nemecký tréner.
Undav prežíva vrcholné okamihy kariéry, ale keď mal 14 rokov, odmietol ho vziať Werder Brémy do svojej akadémie a v sedemnástich mal len poloprofesionálnu zmluvu v nemeckej štvrtej lige. "Keď mi to oznámili, že som príliš malý na veľký futbal, zlomilo mi to vtedy srdce, ale nevzdal som to," vrátil sa v spomienkach o 15 rokov dozadu.
Mladík chvíľu balansoval, či bude pokračovať vo futbalovej kariére alebo všetko zahodí a bude pracovať iba v továrni.
"V 17 rokoch som opustil rodičovský dom, aby som podpísal zmluvu s Havelse v štvrtej divízii v Nemecku. Chvíľu som tam kombinoval futbal s prácou na plný úväzok - prevádzkou laserového stroja v továrni. Vstával som o štvrtej ráno, šiel do továrne na osemhodinovú šichtu a po nej na futbalový tréning. Domov som sa vracal o ôsmej večer. To všetko sa opakovalo deň čo deň. Musel som robiť túto prácu, pretože som nemohol prežiť len z peňazí z futbalu," vysvetlil Undav.
Keď sa v roku 2020 dostal do belgického druholigového tímu Union Saint-Gilloise, pomohol mu v ďalšej sezóne k postupu a potom v najvyššej belgickej súťaže strelil 25 gólov.
To mu vynieslo prestup do anglického Brightonu. Po tom, čo v sezóne 2022/2023 strelil iba päť gólov v 22 zápasoch Premier League, bol v roku 2024 požičaný do nemeckého Stuttgartu, ktorý s ním v roku 2024 podpísal trvalú zmluvu. A oplatilo sa to.
V sezóne 2025/2026 strelil 19 gólov a v renkingu najlepších strelcov v Nemecku bol od neho lepší iba gólový stroj Harry Kane z Bayernu Mníchov. S trénerom reprezentácie Nagelsmannom síce nemal najlepšie vzťahy, ale ten nemal inú možnosť ako mu dať šancu zabojovať o majstrovstvá sveta.
"Každý by chcel začínať zápas v základnej zostave. Myslím si však, že Undav je momentálne so svojím zaradením v tíme veľmi spokojný. On sa nepotrebuje dlho pripravovať. Ak je treba naskočí do zápasu a je ihneď platný hráč," dodal Nagelsmann.
Zdroj: SITA.sk - Gólový žolík Nemcov ako 17-ročný takmer skončil s futbalom a musel pracovať v továrni © SITA Všetky práva vyhradené.
Deniz Undav má 29 rokov a za posledné tri roky nastrieľal v nemeckej I. bundeslige v drese VfB Stuttgart 46 gólov.
Napriek tomu dlho nemal isté miesto v nemeckej reprezentácii. A ak áno, tak len ako striedajúci hráč. To sa však zrejme zmení po jeho dvojgólovom víťaznom predstavení proti Pobrežiu Slonoviny na svetovom šampionáte vo futbale v kanadskom Toronte.
Skóroval po 8 minútach
Po polhodine hry prehrávali Nemci so "Slonmi" 0:1 po zásahu Francka Kessieho a tento stav vydržal na svetelnej tabuli až do 68. min. Vtedy sa prvýkrát zaskvel Deniz Undav, ktorý len osem minút predtým vystriedal Jamala Musialu. Center Nadiema Amiriho pohotovo ľavačkou ešte zo vzduchu premenil na vyrovnávajúci gól.
To však nebolo všetko od ofenzívneho futbalistu s tureckými predkami. Keď sa už zdalo, že zápas sa skončí 1:1, Undav predviedol ďalší z vrcholných kúskov svojho umenia.
Postúpili po 12 rokoch
Vo štvrtej minúte nadstaveného času si pravou nohou v šestnástke súpera spracoval kolmicu od Felixa Nmechu, prehodil si loptu na ľavačku a prekonal Yahiu Fofanu v bránke afrického tímu. Tento víťazný gól mal aj hodnotu postupu do vyraďovacej fázy, čo sa Nemcom podarilo prvýkrát od roku 2014, keď v Brazílii získali štvrtý titul majstrov sveta.
Vyrovnal Rogera Millu
Undav vo dvoch zápasoch na MS 2026 ako striedajúci hráč strelil tri góly a pridal ďalšie dve asistencie. Vyrovnal tým husársky kúsok Kamerunčana Rogera Millu zo svetového šampionátu v Taliansku 1990. Striedajúci hráč sa podieľal na väčšom počte gólov svojho tímu predtým naposledy na MS v roku 1966.
"Keď sa zápas trochu viac otvorí, má skvelý pohyb a využíva svoju rýchlosť. Momentálne dosiahol svoj vrchol a je to pre nás veľmi dôležitý hráč," povedal o Undavovi tréner Julian Nagelsmann podľa BBC Sport.
Bude v základe?
Automaticky nasledovala otázka, či sa najbližšie proti Ekvádoru už konečne objaví v základnej zostave.
"Určite môže ísť už v základe, budeme sa baviť o viacerých možnostiach a prístupoch. Avšak dvakrát nastúpil ako striedajúci hráč a strelil tri góly. Myslím si, že mu to tak vyhovuje a nechcem narúšať jeho plynulosť," dodal nemecký tréner.
Čo mu zlomilo srdce?
Undav prežíva vrcholné okamihy kariéry, ale keď mal 14 rokov, odmietol ho vziať Werder Brémy do svojej akadémie a v sedemnástich mal len poloprofesionálnu zmluvu v nemeckej štvrtej lige. "Keď mi to oznámili, že som príliš malý na veľký futbal, zlomilo mi to vtedy srdce, ale nevzdal som to," vrátil sa v spomienkach o 15 rokov dozadu.
Mladík chvíľu balansoval, či bude pokračovať vo futbalovej kariére alebo všetko zahodí a bude pracovať iba v továrni.
Nemohol žiť len z futbalu
"V 17 rokoch som opustil rodičovský dom, aby som podpísal zmluvu s Havelse v štvrtej divízii v Nemecku. Chvíľu som tam kombinoval futbal s prácou na plný úväzok - prevádzkou laserového stroja v továrni. Vstával som o štvrtej ráno, šiel do továrne na osemhodinovú šichtu a po nej na futbalový tréning. Domov som sa vracal o ôsmej večer. To všetko sa opakovalo deň čo deň. Musel som robiť túto prácu, pretože som nemohol prežiť len z peňazí z futbalu," vysvetlil Undav.
Belgicko mu pomohlo
Keď sa v roku 2020 dostal do belgického druholigového tímu Union Saint-Gilloise, pomohol mu v ďalšej sezóne k postupu a potom v najvyššej belgickej súťaže strelil 25 gólov.
To mu vynieslo prestup do anglického Brightonu. Po tom, čo v sezóne 2022/2023 strelil iba päť gólov v 22 zápasoch Premier League, bol v roku 2024 požičaný do nemeckého Stuttgartu, ktorý s ním v roku 2024 podpísal trvalú zmluvu. A oplatilo sa to.
Pripravený vždy naskočiť
V sezóne 2025/2026 strelil 19 gólov a v renkingu najlepších strelcov v Nemecku bol od neho lepší iba gólový stroj Harry Kane z Bayernu Mníchov. S trénerom reprezentácie Nagelsmannom síce nemal najlepšie vzťahy, ale ten nemal inú možnosť ako mu dať šancu zabojovať o majstrovstvá sveta.
"Každý by chcel začínať zápas v základnej zostave. Myslím si však, že Undav je momentálne so svojím zaradením v tíme veľmi spokojný. On sa nepotrebuje dlho pripravovať. Ak je treba naskočí do zápasu a je ihneď platný hráč," dodal Nagelsmann.
Zdroj: SITA.sk - Gólový žolík Nemcov ako 17-ročný takmer skončil s futbalom a musel pracovať v továrni © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: dva góly MS vo futbale 2026 Nemecký futbal Tréner nemeckej reprezentácie futbalistov víťazný gól
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