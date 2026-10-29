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 24hod.sk    Šport

29. októbra 2026

Argentínsky fanúšik ide za mreže na 7,5 roka za vyhrážky útočníkovi Di Maríovi


Tagy: Väzenie Vyhrážky

Priaznivec bol odsúdený za zastrašovanie futbalovej legendy ohľadom jej návratu do Argentíny. Argentínsky súd uznal vinným Sergia Di Vanniho a odsúdil ho na sedem a pol ...



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856095367_1794018005074990_3788815907659531739_n 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Priaznivec bol odsúdený za zastrašovanie futbalovej legendy ohľadom jej návratu do Argentíny.


Argentínsky súd uznal vinným Sergia Di Vanniho a odsúdil ho na sedem a pol roka väzenia za vyhrážky voči futbalistov Angelovi Di Maríovi z roku 2024. Štyridsaťpäťročný Di Vanni mal údajne zastrašovať rodinu bývalého reprezentanta Argentíny, aby ho odradil od návratu do vlasti a pôsobenia v konkurenčnom klube.

V roku 2024, keď Di María hral za portugalskú Benficu Lisabon, sa uvažovalo o jeho návrate do klubu Rosario Central, čo sa napokon aj stalo v roku 2025. Rivalita medzi klubmi Rosario Central a Newell's Old Boys, ktorý je materským klubom Lionela Messiho, je v meste Rosario mimoriadne intenzívna.

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Prasačia hlava so stopou po guľke


Medzi vyhrážkami boli výstrely pri oplotenej komunite, kde Di María vlastní nehnuteľnosť, ako aj uloženie prasačej hlavy so stopou po guľke pred realitnou kanceláriou, ktorú vedie jeho sestra. Súčasťou hrozieb boli aj zastrašujúce správy adresované dcére futbalistu.

Súd tiež odsúdil 25-ročnú Belén Gutiérrezovú na tri a pol roka väzenia po tom, čo v júni priznala svoju vinu v rámci dohody s prokuratúrou. Tretí podozrivý je stále vo väzbe pred súdnym konaním. Prokuratúra uviedla, že všetky hrozby boli vykonané za odmenu štyri milióny pesos, teda v prepočte približne 2300 eur.

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Dôvody kampane zastrašovania


Dôvody kampane zastrašovania boli podľa vyšetrovateľov spojené s vnútorným mocenským bojom medzi ultras fanúšikmi Newell's Old Boys. Okrem vyhrážok bol Di Vanni odsúdený aj za iné trestné činy spojené s jeho pôsobením v skupine fanúšikov.

Po prijatí hrozieb Di María pôvodne zrušil svoje plány na návrat do Argentíny kvôli bezpečnosti svojej rodiny, no neskôr svoje rozhodnutie zmenil. Teraz, vo veku 38 rokov, pôsobí už dve sezóny v tíme Rosario Central a na konci roku 2025 pomohol klubu získať argentínsky titul.


Zdroj: SITA.sk - Argentínsky fanúšik ide za mreže na 7,5 roka za vyhrážky útočníkovi Di Maríovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Väzenie Vyhrážky
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