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 24hod.sk    Šport

29. októbra 2026

Osaková po vypadnutí s mladou Slovenkou sľubuje, že sa vráti ešte silnejšia


Tagy: WTA Tour

Naomi Osaková: "Zdá sa, že čas nakoniec dobehne každého." Bývalá jednotka ženského tenisového rebríčka Japonka Naomi Osaková označila svoje vypadnutie v ...



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japan_tennis_95_8_ 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Naomi Osaková: "Zdá sa, že čas nakoniec dobehne každého."


Bývalá jednotka ženského tenisového rebríčka Japonka Naomi Osaková označila svoje vypadnutie v osemfinále na turnaji WTA v Tokiu s mladou Slovenkou Miou Pohánkovou za začiatok ďalšieho sna o obnovenie svojej najlepšej formy.

Štvornásobná grandslamová šampiónka vo štvrtok podľahla 18-ročnej slovenskej vychádzajúcej hviezde 3:6, 7:5. Kým Japonka je v hodnotení singlistiek osemnásta, Pohánkovej patrí aktuálne 144. mieste.

Vyjadrila spokojnosť


Osaková v tomto roku nezískala žiadny titul a po 15-mesačnej prestávke po narodení dcéry Shai v roku 2023 sa ešte nedostala do finále grandslamového turnaja. Teraz vyjadrila spokojnosť so svojou momentálnou hernou formou a myslením.

"Som v pokoji so sebou samou a cítim sa dobre, čo sa týka mojej hry," povedala 29-ročná tenistka. Na otázku, ako vníma svoju súčasnú tenisovú úroveň, odpovedala: "Myslím si, že je celkom dobrá."

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"Keď hrám grandslam, vždy mám v mysli to, že chcem zabojovať o titul. Bohužiaľ, zatiaľ som sa do takej pozície nedostala, ale budem sa o to naďalej snažiť," uviedla Osaková.

Zaujímavý outfit


Na turnaji v Tokiu sa Osaková predstavila po štyroch rokoch a vo štvrtok na kurt vyšla v červenej róbe inšpirovanej kimonom s dlhou volánovou vlečkou. Tento outfit kontrastoval s modrými šatami s motívom žeriavov, ktoré mala na sebe pred predchádzajúcim zápasom. "Mala som pripravené aj ďalšie šaty pre tokijské publikum, ale, bohužiaľ, ich už nebudem môcť ukázať," dodala.

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Osaková je známa originálnymi a výraznými outfitmi na kurte, ktoré často vyvolávajú pozornosť médií. Počas tohtoročného US Open sa inšpirovala štýlom hráča NBA Allena Iversona, na Australian Open mala na sebe model v tvare medúzy a na Wimbledone nosila biele šaty s motívom kimonovej kultúry.

"Je veľa vecí, čo sa mi preháňajú hlavou, a obliekanie je pre mňa formou kreatívneho vyjadrenia. V iných športoch je to bežné, no tenis je viac zdržanlivý a konzervatívny," vysvetlila.

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Súperku brejkla hneď trikrát


V súboji proti Pohánkovej začala esom, ale mladá Slovenka zápas otočila v svoj prospech. Slovenská hráčka v prvom sete brejkla súperku hneď trikrát a pokračovala v dobrej hre až do víťazstva. Pohánková predviedla sedem es a Osaková priznala, že je zvláštne hrať proti súperke, o ktorej nič nevie.

"Je to trochu ťažké, ale pamätám si, keď som bola na jej mieste a hrala som proti hráčkam, ktoré som videla v televízii," poznamenala a potom uzavrela: "Zdá sa, že čas nakoniec dobehne každého."


Zdroj: SITA.sk - Osaková po vypadnutí s mladou Slovenkou sľubuje, že sa vráti ešte silnejšia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: WTA Tour
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