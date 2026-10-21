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21. októbra 2026
Argentínsky prezident počas návštevy Španielska označil premiéra Sanchéza za diktátora
Tagy: Argentínsky prezident Krajná pravica Parlamentné voľby v Španielsku Predčasné voľby v Španielsku Španielsky premiér
Javier Mieli sa so Sánchezom počas pobytu nestretne, rokovať však bude s lídrami krajne pravicovej strany Vox a s predsedníčkou regionálnej vlády Madridu Isabel Díaz Ayusovou. Krajne pravicový
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21.10.2026 (SITA.sk) - Javier Mieli sa so Sánchezom počas pobytu nestretne, rokovať však bude s lídrami krajne pravicovej strany Vox a s predsedníčkou regionálnej vlády Madridu Isabel Díaz Ayusovou.
Krajne pravicový argentínsky prezident Javier Milei počas návštevy Španielska ostro zaútočil na premiéra Pedra Sáncheza, ktorého označil za diktátora, a pred novembrovými parlamentnými voľbami vyzval voličov, aby odstavili socialistov od moci.
„Trpíte pod hanebným diktátorom Pedrom Sánchezom,“ vyhlásil Milei na ekonomickom fóre v Madride. „Vyžeňte socialistov, pretože ste kolískou liberalizmu,“ dodal.
Mileiho návšteva sa uskutočňuje necelých šesť týždňov pred španielskymi parlamentnými voľbami naplánovanými na 29. novembra. Sáncheza počas pobytu nestretne, rokovať však bude s lídrami krajne pravicovej strany Vox a s predsedníčkou regionálnej vlády Madridu Isabel Díaz Ayusovou.
„Som jasne priateľom Santiaga Abascala aj Isabel Díaz Ayusovej a verím, že majú zdravé a pozitívne myšlienky, ako dostať Španielsko z jeho úpadku,“ povedal argentínsky prezident. Zároveň ostro kritizoval ľavicové strany v Európe, ktoré podľa neho nesú zodpovednosť za hospodársku stagnáciu kontinentu. Obvinil ich aj z podpory prisťahovalectva.
Od nástupu do funkcie na konci roka 2023 absolvoval Milei viacero ciest do Španielska a opakovane vystupoval po boku predstaviteľov tamojšej krajnej pravice. Jeho vyjadrenia už v minulosti vyvolali diplomatické napätie medzi Buenos Aires a Madridom.
Zdroj: SITA.sk - Argentínsky prezident počas návštevy Španielska označil premiéra Sanchéza za diktátora © SITA Všetky práva vyhradené.
Krajne pravicový argentínsky prezident Javier Milei počas návštevy Španielska ostro zaútočil na premiéra Pedra Sáncheza, ktorého označil za diktátora, a pred novembrovými parlamentnými voľbami vyzval voličov, aby odstavili socialistov od moci.
„Trpíte pod hanebným diktátorom Pedrom Sánchezom,“ vyhlásil Milei na ekonomickom fóre v Madride. „Vyžeňte socialistov, pretože ste kolískou liberalizmu,“ dodal.
Mileiho návšteva sa uskutočňuje necelých šesť týždňov pred španielskymi parlamentnými voľbami naplánovanými na 29. novembra. Sáncheza počas pobytu nestretne, rokovať však bude s lídrami krajne pravicovej strany Vox a s predsedníčkou regionálnej vlády Madridu Isabel Díaz Ayusovou.
„Som jasne priateľom Santiaga Abascala aj Isabel Díaz Ayusovej a verím, že majú zdravé a pozitívne myšlienky, ako dostať Španielsko z jeho úpadku,“ povedal argentínsky prezident. Zároveň ostro kritizoval ľavicové strany v Európe, ktoré podľa neho nesú zodpovednosť za hospodársku stagnáciu kontinentu. Obvinil ich aj z podpory prisťahovalectva.
Od nástupu do funkcie na konci roka 2023 absolvoval Milei viacero ciest do Španielska a opakovane vystupoval po boku predstaviteľov tamojšej krajnej pravice. Jeho vyjadrenia už v minulosti vyvolali diplomatické napätie medzi Buenos Aires a Madridom.
Zdroj: SITA.sk - Argentínsky prezident počas návštevy Španielska označil premiéra Sanchéza za diktátora © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Argentínsky prezident Krajná pravica Parlamentné voľby v Španielsku Predčasné voľby v Španielsku Španielsky premiér
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