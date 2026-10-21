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21. októbra 2026

Úrady zatkli bývalého šéfa maďarskej centrálnej banky pre korupčný škandál z čias Orbánovej vlády


Tagy: Korupcia Maďarská národná banka Sprenevera Vyšetrovanie

Sedemdesiatjedenročný Matolcsy stál na čele centrálnej banky v rokoch 2013 až 2025 a dlhé roky patril k blízkym spojencom bývalého premiéra. Bývalého guvernéra Maďarskej národnej banky



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hungary_central_bank_arrest_47985 676x468 21.10.2026 (SITA.sk) - Sedemdesiatjedenročný Matolcsy stál na čele centrálnej banky v rokoch 2013 až 2025 a dlhé roky patril k blízkym spojencom bývalého premiéra.


Bývalého guvernéra Maďarskej národnej banky Györgya Matolcsyho v stredu zadržali v súvislosti s rozsiahlym korupčným škandálom, ktorý podľa vyšetrovateľov spôsobil verejné škody vo výške približne 200 miliárd forintov (asi 550 miliónov eur).

Orbánova pravá ruka


Sedemdesiatjedenročný Matolcsy stál na čele centrálnej banky v rokoch 2013 až 2025 a dlhé roky patril k blízkym spojencom bývalého premiéra Viktora Orbána.

Môj klient je podozrivý z hospodárskeho podvodu spôsobujúceho značnú finančnú škodu a z prečinu použitia sfalšovaného súkromného dokumentu,“ povedal pre portál Telex jeho právnik Pál Batki.

Prokuratúra oznámila, že vykonáva koordinované vyšetrovacie úkony v rámci prípadu sprenevery spôsobujúcej mimoriadne vysokú škodu. Podľa médií zadržali aj viaceré ďalšie osoby.

Zvláštne nadácie


Prípad sa týka nadácií zriadených pod záštitou centrálnej banky počas Matolcsyho pôsobenia a nakladania s ich majetkom. Maďarský štátny kontrolný úrad vlani dospel k záveru, že značná časť aktív sa stratila v dôsledku série investičných a realitných transakcií.

Investigatívny portál Direkt36 a ďalšie maďarské médiá uviedli, že z niektorých obchodov mali profitovať spoločnosti a podnikateľské kruhy spojené s Matolcsyho synom Ádámom.

Matolcsy až do odchodu z funkcie patril medzi najvplyvnejších predstaviteľov maďarskej hospodárskej politiky. Jeho zadržanie predstavuje jeden z najvýznamnejších korupčných prípadov v Maďarsku za posledné roky.


Zdroj: SITA.sk - Úrady zatkli bývalého šéfa maďarskej centrálnej banky pre korupčný škandál z čias Orbánovej vlády © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia Maďarská národná banka Sprenevera Vyšetrovanie
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