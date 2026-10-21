|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 21.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Uršuľa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. októbra 2026
Úrady zatkli bývalého šéfa maďarskej centrálnej banky pre korupčný škandál z čias Orbánovej vlády
Sedemdesiatjedenročný Matolcsy stál na čele centrálnej banky v rokoch 2013 až 2025 a dlhé roky patril k blízkym spojencom bývalého premiéra. Bývalého guvernéra Maďarskej národnej banky
Zdieľať
21.10.2026 (SITA.sk) - Sedemdesiatjedenročný Matolcsy stál na čele centrálnej banky v rokoch 2013 až 2025 a dlhé roky patril k blízkym spojencom bývalého premiéra.
Bývalého guvernéra Maďarskej národnej banky Györgya Matolcsyho v stredu zadržali v súvislosti s rozsiahlym korupčným škandálom, ktorý podľa vyšetrovateľov spôsobil verejné škody vo výške približne 200 miliárd forintov (asi 550 miliónov eur).
Sedemdesiatjedenročný Matolcsy stál na čele centrálnej banky v rokoch 2013 až 2025 a dlhé roky patril k blízkym spojencom bývalého premiéra Viktora Orbána.
„Môj klient je podozrivý z hospodárskeho podvodu spôsobujúceho značnú finančnú škodu a z prečinu použitia sfalšovaného súkromného dokumentu,“ povedal pre portál Telex jeho právnik Pál Batki.
Prokuratúra oznámila, že vykonáva koordinované vyšetrovacie úkony v rámci prípadu sprenevery spôsobujúcej mimoriadne vysokú škodu. Podľa médií zadržali aj viaceré ďalšie osoby.
Prípad sa týka nadácií zriadených pod záštitou centrálnej banky počas Matolcsyho pôsobenia a nakladania s ich majetkom. Maďarský štátny kontrolný úrad vlani dospel k záveru, že značná časť aktív sa stratila v dôsledku série investičných a realitných transakcií.
Investigatívny portál Direkt36 a ďalšie maďarské médiá uviedli, že z niektorých obchodov mali profitovať spoločnosti a podnikateľské kruhy spojené s Matolcsyho synom Ádámom.
Matolcsy až do odchodu z funkcie patril medzi najvplyvnejších predstaviteľov maďarskej hospodárskej politiky. Jeho zadržanie predstavuje jeden z najvýznamnejších korupčných prípadov v Maďarsku za posledné roky.
Zdroj: SITA.sk - Úrady zatkli bývalého šéfa maďarskej centrálnej banky pre korupčný škandál z čias Orbánovej vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalého guvernéra Maďarskej národnej banky Györgya Matolcsyho v stredu zadržali v súvislosti s rozsiahlym korupčným škandálom, ktorý podľa vyšetrovateľov spôsobil verejné škody vo výške približne 200 miliárd forintov (asi 550 miliónov eur).
Orbánova pravá ruka
Sedemdesiatjedenročný Matolcsy stál na čele centrálnej banky v rokoch 2013 až 2025 a dlhé roky patril k blízkym spojencom bývalého premiéra Viktora Orbána.
„Môj klient je podozrivý z hospodárskeho podvodu spôsobujúceho značnú finančnú škodu a z prečinu použitia sfalšovaného súkromného dokumentu,“ povedal pre portál Telex jeho právnik Pál Batki.
Prokuratúra oznámila, že vykonáva koordinované vyšetrovacie úkony v rámci prípadu sprenevery spôsobujúcej mimoriadne vysokú škodu. Podľa médií zadržali aj viaceré ďalšie osoby.
Zvláštne nadácie
Prípad sa týka nadácií zriadených pod záštitou centrálnej banky počas Matolcsyho pôsobenia a nakladania s ich majetkom. Maďarský štátny kontrolný úrad vlani dospel k záveru, že značná časť aktív sa stratila v dôsledku série investičných a realitných transakcií.
Investigatívny portál Direkt36 a ďalšie maďarské médiá uviedli, že z niektorých obchodov mali profitovať spoločnosti a podnikateľské kruhy spojené s Matolcsyho synom Ádámom.
Matolcsy až do odchodu z funkcie patril medzi najvplyvnejších predstaviteľov maďarskej hospodárskej politiky. Jeho zadržanie predstavuje jeden z najvýznamnejších korupčných prípadov v Maďarsku za posledné roky.
Zdroj: SITA.sk - Úrady zatkli bývalého šéfa maďarskej centrálnej banky pre korupčný škandál z čias Orbánovej vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Argentínsky prezident počas návštevy Španielska označil premiéra Sanchéza za diktátora
Argentínsky prezident počas návštevy Španielska označil premiéra Sanchéza za diktátora
<< predchádzajúci článok
Networking po slovensky, alebo ako prežiť jesennú smršť konferencií a nezabiť čas?
Networking po slovensky, alebo ako prežiť jesennú smršť konferencií a nezabiť čas?