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21. októbra 2026
Prvý tanker s ruskou naftou vypláva do Spojených štátov vo štvrtok
Washington pre dovoz ruských palív zmiernil sankčné obmedzenia napriek kritike Kyjeva. Prvý tanker s ruskou motorovou naftou určenou pre
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21.10.2026 (SITA.sk) - Washington pre dovoz ruských palív zmiernil sankčné obmedzenia napriek kritike Kyjeva.
„Prvý tanker má podľa plánu opustiť prístav zajtra, 22. októbra. Smeruje do Spojených štátov amerických,“ povedal Novak. Podľa ruských médií má plavidlo odviezť približne 40-tisíc ton paliva.
Dohoda vznikla po rokovaniach amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Washington následne dočasne zmiernil časť sankčných obmedzení, aby umožnil dovoz ruskej nafty a zvýšil ponuku na trhu v čase vysokých cien palív.
Moskva už predtým uviedla, že je pripravená v októbri dodať Spojeným štátom a ďalším odberateľom približne 300-tisíc ton nafty a v nasledujúcich mesiacoch vývoz ďalej zvýšiť.
Dohoda však vyvolala ostrú kritiku Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že príjmy z ruského energetického exportu pomáhajú Moskve financovať vojnu, a žiada namiesto uvoľňovania sankcií ďalší tlak na Rusko.
Vzťahy medzi Kyjevom a Washingtonom sa zároveň zhoršili pre americkú kritiku ukrajinských útokov na ruské rafinérie, oneskorené dodávky niektorých zbraní a spory okolo vojenského satelitného systému Starshield.
Washington medzitým pokračuje aj v diplomatických kontaktoch s Moskvou. Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff v stredu v Petrohrade rokoval s Putinom o možnostiach ukončenia vojny po predchádzajúcich konzultáciách so Zelenským a európskymi predstaviteľmi.
Naftová dohoda sa tak stala jedným z najviditeľnejších znakov obnovených hospodárskych kontaktov medzi Washingtonom a Moskvou v čase, keď Spojené štáty súčasne tlačia na Ukrajinu, aby pristúpila na rokovania o ukončení vojny.
Zdroj: SITA.sk - Prvý tanker s ruskou naftou vypláva do Spojených štátov vo štvrtok © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvý tanker s ruskou motorovou naftou určenou pre Spojené štáty vypláva vo štvrtok, oznámil ruský vicepremiér Alexander Novak. Pôjde o prvú dodávku v rámci dohody medzi Moskvou a Washingtonom, informovala ruská štátna agentúra TASS.
„Prvý tanker má podľa plánu opustiť prístav zajtra, 22. októbra. Smeruje do Spojených štátov amerických,“ povedal Novak. Podľa ruských médií má plavidlo odviezť približne 40-tisíc ton paliva.
Dohoda medzi Trumpom a Putinom
Dohoda vznikla po rokovaniach amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Washington následne dočasne zmiernil časť sankčných obmedzení, aby umožnil dovoz ruskej nafty a zvýšil ponuku na trhu v čase vysokých cien palív.
Moskva už predtým uviedla, že je pripravená v októbri dodať Spojeným štátom a ďalším odberateľom približne 300-tisíc ton nafty a v nasledujúcich mesiacoch vývoz ďalej zvýšiť.
Ukrajina sa bráni
Dohoda však vyvolala ostrú kritiku Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že príjmy z ruského energetického exportu pomáhajú Moskve financovať vojnu, a žiada namiesto uvoľňovania sankcií ďalší tlak na Rusko.
Vzťahy medzi Kyjevom a Washingtonom sa zároveň zhoršili pre americkú kritiku ukrajinských útokov na ruské rafinérie, oneskorené dodávky niektorých zbraní a spory okolo vojenského satelitného systému Starshield.
Witkoff na cestách
Washington medzitým pokračuje aj v diplomatických kontaktoch s Moskvou. Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff v stredu v Petrohrade rokoval s Putinom o možnostiach ukončenia vojny po predchádzajúcich konzultáciách so Zelenským a európskymi predstaviteľmi.
Naftová dohoda sa tak stala jedným z najviditeľnejších znakov obnovených hospodárskych kontaktov medzi Washingtonom a Moskvou v čase, keď Spojené štáty súčasne tlačia na Ukrajinu, aby pristúpila na rokovania o ukončení vojny.
Zdroj: SITA.sk - Prvý tanker s ruskou naftou vypláva do Spojených štátov vo štvrtok © SITA Všetky práva vyhradené.
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Prvý tanker s ruskou naftou vypláva do Spojených štátov vo štvrtok
Prvý tanker s ruskou naftou vypláva do Spojených štátov vo štvrtok