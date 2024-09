Arina Sobolenková je kráľovná tvrdých povrchov. Po dvoch tituloch z Melbourne má prvý z New Yorku

Do dvoch hodín bolo po zápase

Dominantná na sieti

K tenisu ju priviedol otec

8.9.2024 (SITA.sk) - Očakávalo sa to, ale úplná tutovka to zasa nebola. Bieloruska Arina Sobolenková zlomila odpor Američanky Jessicy Pegulovej a po výsledku 7:5, 7:5 sa stala víťazkou dvojhry žien na US Open 2024.Sobolenková získala tretiu grandslamovú trofej, po triumfoch na Australian Open v Melbourne 2023 a 2024 prvýkrát ovládla aj US Open v New Yorku.Okrem spomenutých troch grandslamových titulov vyhrala 26-ročná Bieloruska počas kariéry aj ďalších 13 turnajov, z toho až 11 na tvrdom povrchu. Nečudo, že americké médiá ju nazvali kráľovnou "hardu".Potvrdila to aj aktuálne tým, že natiahla sériu víťazných zápasov na tvrdom povrchu na dvanásť. Pred US Open triumfovala na prípravnom podujatí WTA 1000 v Cincinnati a rovnako tam vo finále zdolala Pegulovú.Nasadená dvojka potrebovala vo finále ani nie dve hodiny čistého času na to, aby zdvihla nad hlavu víťaznú trofej. Po víťaznom prvom sete Sobolenková viedla v druhom 3:0 a na ústrednom dvorci Arthura Ashea vo Flushing Meadows sa črtal rýchly finálový proces.Lenže potom 30-ročná Američanka našla herný rytmus aj sebavedomie a sériou piatich víťazných gemov otočila na 5:3. Svoje vzopätie nedovŕšila aspoň do jedného víťazného setu. Za stavu 5:4 prišla o svoje podanie a do konca setu aj zápasu už nezískala ani gem.Sobolenková prestrieľala Pegulovú 40:17 vo víťazných úderoch a využila 6 z 15 brejkbalových príležitostí. Víťazka mala až 73-percentnú úspešnosť (18 z 23) v hre pri sieti, kým u zdolanej hráčky to bolo iba 36% (5 zo 14).Sobolenková bola blízko celkového triumfu v New Yorku už pred rokom, ale vo finále nestačila na domácu hviezdičku Coco Gauffovú. Predtým sa dvakrát lúčila po semifinále."Zažila som v New Yorku niekoľko tvrdých lekcií, najmä na turnaji pred rokom. V ťažkých chvíľach som si neustále opakovala, že teraz to už nesmiem pustiť a musím zostať silná. Som nesmierna vďačná za všetkých, ktorí ma podporovali. Veľmi si vážim toto víťazstvo," uviedla Arina Sobolenková.Šťastná šampiónka si spomenula aj na svojho otca, ktorý ju priviedol k tenisu a zomrel v roku 2019."Po tom, čo som stratila otca, som veľmi túžila zapísať meno našej rodiny do histórie tenisu. Vždy, keď teda vidím svoje meno na tejto trofeji, som na seba veľmi hrdá ako aj na celú svoju rodinu. To preto, že mi umožnili snívať veľký sen o veľkých víťazstvách a aj keď som sama váhala, udržali ma pri tenise," rada skonštatovala víťazka US Open 2024.Pegulová po svojom prvom veľkom finále nedosiahla najväčší úspech kariéry, hoci od zlomu v zápase nebola až taká vzdialená. Nakoniec jej súperka nedovolila vziať si druhý set vo finále."Myslela som si, že mi ten jeden set daruješ, ale nestalo sa," vtipkovala Pegulová smerom k Sobolenkovej a neskôr už vážnejšie dodala: "Hrala som zrejme proti najlepšej hráčke na tvrdom povrchu na svete, ktorá udiera do loptičky najsilnejšie zo všetkých. A vo veľkých momentoch dokáže zahrať veľké údery, čo je znak šampiónky. Som vďačná za to, že som sa vrátila do zápasu, ale nestačilo to. Gratulácia Arina k víťazstvu v zápase aj na turnaji!"