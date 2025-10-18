Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lukáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. októbra 2025

Armáda má nového ordinára, prezident verí, že bude úspešne pokračovať v diele svojho predchodcu


Tagy: Armáda bezpečnostné zložky Cirkev Prezident SR

Viera môže byť jedným z najväčších zdrojov vnútornej sily i odhodlania, ktoré pomáha vojakom zdolávať náročné situácie, prekonávať prekážky a plniť úlohy. Uviedol to prezident Slovenskej republiky



Zdieľať
68f254f2741d8061879407 1 676x451 18.10.2025 (SITA.sk) - Viera môže byť jedným z najväčších zdrojov vnútornej sily i odhodlania, ktoré pomáha vojakom zdolávať náročné situácie, prekonávať prekážky a plniť úlohy. Uviedol to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vo svojom prejave pri príležitosti biskupskej vysviacky a uvedenia do úradu nového ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Pavla Šajgalíka. Do funkcie ho 27. mája tohto roku vymenoval pápež Lev XIV.


Súčasnosť prináša podľa prezidenta čoraz väčšie nároky na príslušníkov Ozbrojených síl aj ozbrojených zborov. „Na váš výcvik, vašu profesionalitu, odbornosť, aj ľudský rozmer, ktorý je súčasťou vašich profesií. Preto je také dôležité, aby ste mali oporu v duchovnom zázemí, vo viere a v hodnotách, ktoré sú s vierou spojené,“ uviedol.

Vyjadril presvedčenie, že nový ordinár ozbrojených síl bude úspešne pokračovať v diele, ktoré pred 22 rokmi začal budovať Mons. František Rábek. „Potvrdzujú to vaše odborné i morálne kvality. Potvrdzuje to i váš osobný príbeh, menovite skúsenosť z obdobia, keď vás ani nepriazeň okolností neodklonila od cesty, ktorú ste považovali za správnu,“ konštatoval prezident SR.

Nový biskup prevzal úrad za prítomnosti prezidenta SR, duchovných, zástupcov ozbrojených síl, rehoľníkov i veriacich. Mons. Pavol Šajgalík tajne vstúpil do Rádu menších bratov kapucínov v roku 1986 a v rokoch 1987 až 1989 tajne študoval teológiu. Zastával funkciu vicevikára, vojenského kaplána na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave, nemocničného kaplána či člena kňazskej rady.

Naposledy pôsobil ako kaplán Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Ordinariát prezval po biskupovi Rábekovi, ktorého do funkcie vymenoval pápež Ján Pavol II. v januári 2003. Z rúk prezidenta SR si v piatok 17. októbra prevzal za svoje dlhoročné pôsobenie a službu v prospech ozbrojených síl ďakovnú medailu.


Zdroj: SITA.sk - Armáda má nového ordinára, prezident verí, že bude úspešne pokračovať v diele svojho predchodcu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Armáda bezpečnostné zložky Cirkev Prezident SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Predavačku napadol motorovou pílou
<< predchádzajúci článok
Neznámy vodič zrazil v obci Báč 41-ročného muža a ušiel, chodec svojim zraneniam podľahol

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 