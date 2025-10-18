|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 18.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lukáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. októbra 2025
Armáda má nového ordinára, prezident verí, že bude úspešne pokračovať v diele svojho predchodcu
Viera môže byť jedným z najväčších zdrojov vnútornej sily i odhodlania, ktoré pomáha vojakom zdolávať náročné situácie, prekonávať prekážky a plniť úlohy. Uviedol to prezident Slovenskej republiky
Zdieľať
18.10.2025 (SITA.sk) - Viera môže byť jedným z najväčších zdrojov vnútornej sily i odhodlania, ktoré pomáha vojakom zdolávať náročné situácie, prekonávať prekážky a plniť úlohy. Uviedol to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vo svojom prejave pri príležitosti biskupskej vysviacky a uvedenia do úradu nového ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Pavla Šajgalíka. Do funkcie ho 27. mája tohto roku vymenoval pápež Lev XIV.
Súčasnosť prináša podľa prezidenta čoraz väčšie nároky na príslušníkov Ozbrojených síl aj ozbrojených zborov. „Na váš výcvik, vašu profesionalitu, odbornosť, aj ľudský rozmer, ktorý je súčasťou vašich profesií. Preto je také dôležité, aby ste mali oporu v duchovnom zázemí, vo viere a v hodnotách, ktoré sú s vierou spojené,“ uviedol.
Vyjadril presvedčenie, že nový ordinár ozbrojených síl bude úspešne pokračovať v diele, ktoré pred 22 rokmi začal budovať Mons. František Rábek. „Potvrdzujú to vaše odborné i morálne kvality. Potvrdzuje to i váš osobný príbeh, menovite skúsenosť z obdobia, keď vás ani nepriazeň okolností neodklonila od cesty, ktorú ste považovali za správnu,“ konštatoval prezident SR.
Nový biskup prevzal úrad za prítomnosti prezidenta SR, duchovných, zástupcov ozbrojených síl, rehoľníkov i veriacich. Mons. Pavol Šajgalík tajne vstúpil do Rádu menších bratov kapucínov v roku 1986 a v rokoch 1987 až 1989 tajne študoval teológiu. Zastával funkciu vicevikára, vojenského kaplána na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave, nemocničného kaplána či člena kňazskej rady.
Naposledy pôsobil ako kaplán Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Ordinariát prezval po biskupovi Rábekovi, ktorého do funkcie vymenoval pápež Ján Pavol II. v januári 2003. Z rúk prezidenta SR si v piatok 17. októbra prevzal za svoje dlhoročné pôsobenie a službu v prospech ozbrojených síl ďakovnú medailu.
Zdroj: SITA.sk - Armáda má nového ordinára, prezident verí, že bude úspešne pokračovať v diele svojho predchodcu © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasnosť prináša podľa prezidenta čoraz väčšie nároky na príslušníkov Ozbrojených síl aj ozbrojených zborov. „Na váš výcvik, vašu profesionalitu, odbornosť, aj ľudský rozmer, ktorý je súčasťou vašich profesií. Preto je také dôležité, aby ste mali oporu v duchovnom zázemí, vo viere a v hodnotách, ktoré sú s vierou spojené,“ uviedol.
Vyjadril presvedčenie, že nový ordinár ozbrojených síl bude úspešne pokračovať v diele, ktoré pred 22 rokmi začal budovať Mons. František Rábek. „Potvrdzujú to vaše odborné i morálne kvality. Potvrdzuje to i váš osobný príbeh, menovite skúsenosť z obdobia, keď vás ani nepriazeň okolností neodklonila od cesty, ktorú ste považovali za správnu,“ konštatoval prezident SR.
Nový biskup prevzal úrad za prítomnosti prezidenta SR, duchovných, zástupcov ozbrojených síl, rehoľníkov i veriacich. Mons. Pavol Šajgalík tajne vstúpil do Rádu menších bratov kapucínov v roku 1986 a v rokoch 1987 až 1989 tajne študoval teológiu. Zastával funkciu vicevikára, vojenského kaplána na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave, nemocničného kaplána či člena kňazskej rady.
Naposledy pôsobil ako kaplán Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Ordinariát prezval po biskupovi Rábekovi, ktorého do funkcie vymenoval pápež Ján Pavol II. v januári 2003. Z rúk prezidenta SR si v piatok 17. októbra prevzal za svoje dlhoročné pôsobenie a službu v prospech ozbrojených síl ďakovnú medailu.
Zdroj: SITA.sk - Armáda má nového ordinára, prezident verí, že bude úspešne pokračovať v diele svojho predchodcu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Predavačku napadol motorovou pílou
Predavačku napadol motorovou pílou
<< predchádzajúci článok
Neznámy vodič zrazil v obci Báč 41-ročného muža a ušiel, chodec svojim zraneniam podľahol
Neznámy vodič zrazil v obci Báč 41-ročného muža a ušiel, chodec svojim zraneniam podľahol