18. októbra 2025

Neznámy vodič zrazil v obci Báč 41-ročného muža a ušiel, chodec svojim zraneniam podľahol


Tagy: Tragická nehoda

Policajti vyšetrujú tragickú udalosť, ktorá sa stala v nočných hodinách na ceste v obci Báč, v okrese Dunajská Streda. Podľa doterajších zistení tam zatiaľ neznámy vodič zrazil 41-ročného muža. Ten svojim ...



policia policajne auto 676x487 18.10.2025 (SITA.sk) - Policajti vyšetrujú tragickú udalosť, ktorá sa stala v nočných hodinách na ceste v obci Báč, v okrese Dunajská Streda. Podľa doterajších zistení tam zatiaľ neznámy vodič zrazil 41-ročného muža. Ten svojim zraneniam na mieste podľahol. Polícia informovala o prípade prostredníctvom sociálnej siete.


Operačné stredisko prijalo oznámenie o tom, že na ceste I/63 v obci Báč leží na zemi človek, približne hodinu pred polnocou. Po príchode policajnej hliadky sa muž nachádzal v rukách zdravotníkov.

Okresný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a neposkytnutia prvej pomoci. Presné príčiny a okolnosti tejto tragédie, ako aj to, čo jej predchádzalo, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.

Polícia v súvislosti s tragédiou opätovne upozorňuje chodcov, aby za tmy a zníženej viditeľnosti nepodceňovali svoju bezpečnosť, aktívne používali reflexné prvky a pohybovali po správnej strane cesty.


Zdroj: SITA.sk - Neznámy vodič zrazil v obci Báč 41-ročného muža a ušiel, chodec svojim zraneniam podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická nehoda
