Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Arménsko sa približuje k EÚ, samit v Jerevane označujú za míľnik
5.5.2026 (SITA.sk) - Vzťahy medzi Jerevanom a jeho tradičným spojencom Ruskom sa v ostatných rokoch zhoršili, najmä po tom, čo ruské mierové jednotky nezasiahli počas konfliktov s Azerbajdžanom.
Lídri Európskej únie sa v utorok stretávajú s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom v Jerevane na historicky prvom samite EÚ a Arménska. Krajina bývalého Sovietskeho zväzu sa pritom opatrne snaží odpútať od Ruska a posilniť väzby na Bruselom.
Na rokovania pricestovali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa. Samit nasleduje po stretnutí Európskeho politického spoločenstva, ktoré v Jerevane zhromaždilo viac než 40 európskych lídrov vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského či šéfa Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Marka Rutteho.
„To, že sme tu dnes všetci, je silnou ilustráciou odvážnej geopolitickej cesty krajiny, cesty, po ktorej Arménsko a Európska únia kráčajú spoločne,“ vyhlásil Costa. Podľa šéfky Komisie je cieľom ukázať, že „Európa je jedna veľká a široká rodina, spojená rovnakými záujmami a čeliac rovnakým výzvam“.
Vzťahy medzi Jerevanom a jeho tradičným spojencom Ruskom sa v ostatných rokoch zhoršili, najmä po tom, čo ruské mierové jednotky nezasiahli počas konfliktov s Azerbajdžanom. Arménsko síce zostáva členom Euroázijskej ekonomickej únie i Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (CSTO) vedenej Moskvou, no v roku 2024 členstvo v tomto bezpečnostnom bloku zmrazilo.
Premiér Pašinjan presadzuje stratégiu „diverzifikácie“, teda rozvíjanie vzťahov so Západom aj Ruskom. Analytici však tvrdia, že ide skôr o postupný obrat smerom k EÚ. Tento trend potvrdzuje aj legislatíva z minulého roka, keď Arménsko formálne deklarovalo zámer uchádzať sa o členstvo v Únii.
Samit sa koná súbežne so štátnou návštevou francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý vyhlásil, že Arménsko si vybralo cestu „smerom k Európe“ po desaťročiach „bytia akýmsi satelitom Ruska“. Dodal, že krajina sa rozhodla „oslobodiť od tohto obmedzenia a obrátiť sa k Európe“.
Očakáva sa podpis viacerých dohôd v oblastiach energetiky, bezpečnosti či hospodárskej spolupráce, ako aj investícií do dopravnej infraštruktúry. „Tento míľnikový samit prehĺbi bilaterálnu spoluprácu a predstavuje dôležitú investíciu do mieru, prepojenosti a prosperity na Južnom Kaukaze,“ uviedol Costa.
Ruský prezident Vladimir Putin reagoval navonok pokojne, no upozornil, že súčasné členstvo v EÚ aj v Euroázijskej únii je „jednoducho nemožné“. Prieskumy ukazujú, že väčšina Arménov podporuje európsku integráciu, hoci časť verejnosti sa obáva reakcie Moskvy a spochybňuje reálnosť vstupu do Únie.
Zdroj: SITA.sk - Arménsko sa približuje k EÚ, samit v Jerevane označujú za míľnik © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia rozbehla veľkú operáciu na východe, akcia „Brat" priniesla prvé zadržania – FOTO
Trnava môže mať historicky prvú primátorku, Eva Nemčovská ohlásila kandidatúru – VIDEO
