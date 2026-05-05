 Utorok 5.5.2026
 Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026

Trnava môže mať historicky prvú primátorku, Eva Nemčovská ohlásila kandidatúru – VIDEO


Trnava doteraz ženu primátorku ešte nemala. Kandidatúru na post primátorky Trnavy ohlásila Eva Nemčovská, dlhoročná zástupkyňa ...



nemcovska 676x431 5.5.2026 (SITA.sk) - Trnava doteraz ženu primátorku ešte nemala.


Kandidatúru na post primátorky Trnavy ohlásila Eva Nemčovská, dlhoročná zástupkyňa končiaceho primátora Petra Bročku. Kontinuitu v doterajšom smerovaní mesta chce doplniť o citlivejšiu komunikáciu a otvorenejší dialóg s občanmi. Do volieb ide ako líderka nezávislých poslancov iniciatívy Lepšia Trnava, ktorá doteraz stála za primátorom Petrom Bročkom. Ten už oznámil, že sa ďalej o funkciu primátora uchádzať nebude.

Dosah na každodenný život


Za konkrétne úspechy doterajšieho vedenia Nemčovská považuje modernizáciu školských areálov, výrazné investície do infraštruktúry a dopravy mesta a obnovu verejných priestorov. Práve tieto oblasti podľa nej ukazujú, že samospráva môže robiť rozhodnutia, ktoré majú priamy dosah na každodenný život obyvateľov.

„Podarilo sa nám zmeniť zanedbané školské areály na kvalitné priestory pre šport, oddych a voľný čas. Investovali sme do ciest, chodníkov, cyklotrás aj ekologickej verejnej dopravy. Nový život dostali viaceré verejné priestory, ktoré dnes denne slúžia ľuďom. Či sú to veci celomestského významu ako napr. Námestie SNP, Ružový park, Agátka alebo komunitné priestory na sídliskách a rekonštrukcie detských ihrísk,“ povedala Eva Nemčovská.

Viceprimátorka mesta


Nemčovská pôsobí osem rokov pôsobí ako viceprimátorka mesta. Predtým pracovala ako pedagogička a výskumníčka v oblasti verejného zdravotníctva na Trnavskej univerzite a študovala aj na University of Iowa v USA. Svoje odborné aj životné skúsenosti rozvíjala aj v zahraničí, vrátane pôsobenia a projektov v Keni. V Trnave žije od svojich osemnástich rokov, je vydatá a je mamou dvoch školopovinných detí.

Kandidatúru na post primátora Trnavy už oznámili Branislav Baroš (Trnava pre každého, KDH), Ľubica Horváthová (Demokrati) a Andrea Čajková (NEKA).

Zdroj: SITA.sk

