Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Polícia rozbehla veľkú operáciu na východe, akcia „Brat“ priniesla prvé zadržania – FOTO
V rámci akcie policajti zadržali viacero osôb. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja ...
5.5.2026 (SITA.sk) - V rámci akcie policajti zadržali viacero osôb.
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru v utorok od skorých ranných hodín vykonávajú na východnom Slovensku policajnú akciu s krycím názvom „Brat“. Ako informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, akcia je zameraná na závažnú násilnú trestnú činnosť. V rámci akcie policajti zadržali viacero osôb.
„V súčasnosti vykonávame nevyhnutné procesné úkony, vrátane viacerých domových a iných prehliadok, s cieľom zabezpečiť dôkazný materiál dôležitý pre trestné konanie,“ uviedol Hájek. Doplnil, že vzhľadom na prebiehajúce úkony a s cieľom nezmariť ďalší priebeh vyšetrovania nie je zatiaľ možné poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Polícia rozbehla veľkú operáciu na východe, akcia „Brat“ priniesla prvé zadržania – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
