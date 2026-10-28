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28. októbra 2026
Arsenal zažil jeden z najpotupnejších výsledkov v histórii. Z Ligového pohára senzačne vypadol so štvrtoligistom – VIDEO
Tréner Mikel Arteta doplatil na to, že uprednostnil zápas Premier League na ihrisku Liverpoolu a jeho rozhodnutie urobiť v zostave deväť zmien sa mu kruto vypomstilo.
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28.10.2026 (SITA.sk) - Tréner Mikel Arteta doplatil na to, že uprednostnil zápas Premier League na ihrisku Liverpoolu a jeho rozhodnutie urobiť v zostave deväť zmien sa mu kruto vypomstilo.
Mikel Arteta označil šokujúci koniec Arsenalu v Ligovom pohári proti Fleetwoodu zo štvrtej ligy za "veľmi smutný deň", pričom tento klub zažil jeden z najpotupnejších výsledkov vo svojej histórii.
Jeho zverenci vypadli v štvrtom kole po prehre na pokutové kopy, keď sa riadny hrací čas skončil remízou 1:1. V rozstrele brankár Fleetwoodu Jay Lynch zneškodnil pokus hráča Arsenalu Bruna Guimaraesa a rozhodujúcu penaltu premenil domáci Conor Haughey.
Outsidera poslal do vedenia v prvom polčase Aaron Loupalo-Bi, no po prestávke vyrovnal Viktor Gyökeres. Šestnásťročná vychádzajúca hviezda Arsenalu, Max Dowman, bol v závere zápasu vylúčený za hrubé nešportové správanie.
Arteta doplatil na to, že uprednostnil nedeľňajší (1.11.) zápas Premier League na ihrisku Liverpoolu a jeho rozhodnutie urobiť v zostave deväť zmien sa mu kruto vypomstilo.
Tréner "The Gunners" priznal, že sa nemôže na nič sťažovať, a dodal, že ide o jeden z najbolestivejších momentov jeho pôsobenia v klube.
"V prvom rade gratulujem Fleetwoodu k postupu do ďalšieho kola. Spôsob, akým to dosiahli... Pre nás je to veľmi smutný deň. Hráčom nemožno nič vyčítať, pokiaľ ide o ich prístup či nasadenie. Odhodlanie tam bolo od začiatku, a to aj vtedy, keď sme hrali len desiati. Hneď v úvode sme však inkasovali veľmi lacný gól, čo súperovi dodalo impulz," povedal.
"Mali sme loptu často pod kontrolou, vypracovali sme si množstvo šancí aj striel. Ak nechcete, aby o všetkom rozhodovali až pokutové kopy, musíte takéto príležitosti premeniť. Nám sa to nepodarilo. Taký je futbal, práve v tom spočíva krása tejto súťaže," pokračoval Arteta.
Arsenal sa po víťazstve 2:0 nad Evertonom bodovo dotiahol na lídra Premier League Manchester City. Namiesto toho, aby nadviazal na sériu 11 výhier z predchádzajúcich 13 duelov, sa však Artetov tím vrátil do severného Londýna zahanbený.
Utrpel prehru, ktorá sa radí k tým najtemnejším momentom v slávnej histórii klubu. "Čo sa týka prístupu, tam nebol žiadny problém. Inak by som tu teraz stál a zúril. Som smutný, myslím, že sme všetci smutní. Máme obrovskú zodpovednosť reprezentovať klub najlepším možným spôsobom. Ak nedokážete využiť svoje šance, nemôžete postúpiť do ďalšieho kola. Bohužiaľ, končíme," reagoval španielsky kouč.
Hoci vylúčenie Dowmana za pokus kopnúť do Harrisona Neala pôsobilo ako prísny trest, Arteta nebol s výkonom 16-ročného hráča spokojný a pri jeho odchode z ihriska mu adresoval tvrdé slová.
"Je to niečo, o čom sme hovorili už pred stretnutím. Zo záberov sa to ťažko posudzuje, takže si to radšej v pokoji pozriem zo záznamu a až potom situáciu vyhodnotím," uviedol.
Fleetwood úplne poprel rozdiel 84 miest, ktoré oba kluby v anglickom futbalovom systéme delia. Predviedol odvážny výkon, ktorým Arsenalu znemožnil dostať sa do tempa.
To, že sa hráči nezľakli hviezdnych mien v drese Arsenalu, je veľkou zásluhou trénera Fleetwoodu Matta Lawlora. Ten v taktickom súboji s Artetom uspel vďaka hlbokému obrannému bloku a rýchlym protiútokom.
"Nemôžem tomu uveriť. Je to najvýznamnejší večer v histórii klubu – privítali sme takého súpera a podarilo sa nám zdolať šampiónov. Nie sme takí hlúpi ani namyslení, aby sme si mysleli, že dokážeme herne prevýšiť najlepší a najorganizovanejší tím v krajine," priblížil.
"Museli sme mať aj trochu šťastia, museli sme súperovi zmenšovať priestor a uberať možnosti na hru. A myslím si, že počas väčšiny zápasu sa nám to darilo naozaj veľmi dobre," radoval sa Lawlor.
Hoci bol počas súboja pokojný a sústredený, po premenenej rozhodujúcej penalte, keď na ihrisko vtrhli nadšení fanúšikovia Fleetwoodu, dal priechod svojim emóciám a neskrýval slzy dojatia.
"Som nesmierne rád, že chlapci prežívajú takéto pocity a že vďaka svojmu výkonu mohli naplniť hrdosťou celé mesto, klub i všetkých okolo," dodal Lawlor.
Zdroj: SITA.sk - Arsenal zažil jeden z najpotupnejších výsledkov v histórii. Z Ligového pohára senzačne vypadol so štvrtoligistom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mikel Arteta označil šokujúci koniec Arsenalu v Ligovom pohári proti Fleetwoodu zo štvrtej ligy za "veľmi smutný deň", pričom tento klub zažil jeden z najpotupnejších výsledkov vo svojej histórii.
Jeho zverenci vypadli v štvrtom kole po prehre na pokutové kopy, keď sa riadny hrací čas skončil remízou 1:1. V rozstrele brankár Fleetwoodu Jay Lynch zneškodnil pokus hráča Arsenalu Bruna Guimaraesa a rozhodujúcu penaltu premenil domáci Conor Haughey.
Outsidera poslal do vedenia v prvom polčase Aaron Loupalo-Bi, no po prestávke vyrovnal Viktor Gyökeres. Šestnásťročná vychádzajúca hviezda Arsenalu, Max Dowman, bol v závere zápasu vylúčený za hrubé nešportové správanie.
Odhodlanie im nechýbalo
Arteta doplatil na to, že uprednostnil nedeľňajší (1.11.) zápas Premier League na ihrisku Liverpoolu a jeho rozhodnutie urobiť v zostave deväť zmien sa mu kruto vypomstilo.
Tréner "The Gunners" priznal, že sa nemôže na nič sťažovať, a dodal, že ide o jeden z najbolestivejších momentov jeho pôsobenia v klube.
"V prvom rade gratulujem Fleetwoodu k postupu do ďalšieho kola. Spôsob, akým to dosiahli... Pre nás je to veľmi smutný deň. Hráčom nemožno nič vyčítať, pokiaľ ide o ich prístup či nasadenie. Odhodlanie tam bolo od začiatku, a to aj vtedy, keď sme hrali len desiati. Hneď v úvode sme však inkasovali veľmi lacný gól, čo súperovi dodalo impulz," povedal.
Nevyužili šance
"Mali sme loptu často pod kontrolou, vypracovali sme si množstvo šancí aj striel. Ak nechcete, aby o všetkom rozhodovali až pokutové kopy, musíte takéto príležitosti premeniť. Nám sa to nepodarilo. Taký je futbal, práve v tom spočíva krása tejto súťaže," pokračoval Arteta.
Arsenal sa po víťazstve 2:0 nad Evertonom bodovo dotiahol na lídra Premier League Manchester City. Namiesto toho, aby nadviazal na sériu 11 výhier z predchádzajúcich 13 duelov, sa však Artetov tím vrátil do severného Londýna zahanbený.
Utrpel prehru, ktorá sa radí k tým najtemnejším momentom v slávnej histórii klubu. "Čo sa týka prístupu, tam nebol žiadny problém. Inak by som tu teraz stál a zúril. Som smutný, myslím, že sme všetci smutní. Máme obrovskú zodpovednosť reprezentovať klub najlepším možným spôsobom. Ak nedokážete využiť svoje šance, nemôžete postúpiť do ďalšieho kola. Bohužiaľ, končíme," reagoval španielsky kouč.
Hoci vylúčenie Dowmana za pokus kopnúť do Harrisona Neala pôsobilo ako prísny trest, Arteta nebol s výkonom 16-ročného hráča spokojný a pri jeho odchode z ihriska mu adresoval tvrdé slová.
"Je to niečo, o čom sme hovorili už pred stretnutím. Zo záberov sa to ťažko posudzuje, takže si to radšej v pokoji pozriem zo záznamu a až potom situáciu vyhodnotím," uviedol.
Nádherný večer
Fleetwood úplne poprel rozdiel 84 miest, ktoré oba kluby v anglickom futbalovom systéme delia. Predviedol odvážny výkon, ktorým Arsenalu znemožnil dostať sa do tempa.
To, že sa hráči nezľakli hviezdnych mien v drese Arsenalu, je veľkou zásluhou trénera Fleetwoodu Matta Lawlora. Ten v taktickom súboji s Artetom uspel vďaka hlbokému obrannému bloku a rýchlym protiútokom.
"Nemôžem tomu uveriť. Je to najvýznamnejší večer v histórii klubu – privítali sme takého súpera a podarilo sa nám zdolať šampiónov. Nie sme takí hlúpi ani namyslení, aby sme si mysleli, že dokážeme herne prevýšiť najlepší a najorganizovanejší tím v krajine," priblížil.
Je hrdý
"Museli sme mať aj trochu šťastia, museli sme súperovi zmenšovať priestor a uberať možnosti na hru. A myslím si, že počas väčšiny zápasu sa nám to darilo naozaj veľmi dobre," radoval sa Lawlor.
Hoci bol počas súboja pokojný a sústredený, po premenenej rozhodujúcej penalte, keď na ihrisko vtrhli nadšení fanúšikovia Fleetwoodu, dal priechod svojim emóciám a neskrýval slzy dojatia.
"Som nesmierne rád, že chlapci prežívajú takéto pocity a že vďaka svojmu výkonu mohli naplniť hrdosťou celé mesto, klub i všetkých okolo," dodal Lawlor.
Zdroj: SITA.sk - Arsenal zažil jeden z najpotupnejších výsledkov v histórii. Z Ligového pohára senzačne vypadol so štvrtoligistom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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