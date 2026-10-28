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 24hod.sk    Šport

28. októbra 2026

Xhaka a Embolo sú omilostení po kauzách. Jeden z nich zostane kapitánom národného tímu Švajčiarska


Tagy: Kapitán omilostenie Švajčiarska futbalová reprezentácia

Podvádzali v súvislosti s koronavírusom, ale môžu pokračovať v národnom tíme Švajčiarska. Granit Xhaka a Breel Embolo sa ...



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aptopix_euro_2024_soccer_scotland_switzerland_12829 scaled 1 676x450 28.10.2026 (SITA.sk) - Podvádzali v súvislosti s koronavírusom, ale môžu pokračovať v národnom tíme Švajčiarska.


Granit Xhaka a Breel Embolo sa počas najbližšieho kempu v novembri vrátia do švajčiarskej reprezentácie. Oznámil to Švajčiarsky futbalový zväz (SFV). Granit Xhaka (34) a Breel Embolo (29) pre dočasnú suspendáciu chýbali na dosiaľ poslednom tréningovom kempe švajčiarskeho národného tímu v súvislosti so zápasmi Ligy národov.

V oboch prípadoch boli hlavným dôvodom ich neprítomnosti problémy súvisiace s pandémiou koronavírusu. Xhaka si zaobstaral sfalšované očkovacie preukazy a Embolo si kúpil sfalšované cestovné preukazy na Covid 19. Teraz sa situácia zmenila.

Zodpovedný krok


"Túto záležitosť sme posudzovali z rôznych hľadísk. Pri rozhodovaní zohľadňovali špecifické okolnosti oboch prípadov, ukončené súdne konania a športové dôsledky, ktoré už nastali. Sme presvedčení, že návrat do národného tímu v novembri je zodpovedný a správny krok,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ národného tímu Pierluigi Tami.

Xhaka zostane kapitán


Okrem návratu dua sa diskutovalo aj o otázke obnovenia Xhakovej kapitánskej pásky. Federácia objasnila aj túto otázku: "Xhaka zostane kapitán. Tréner národného tímu Murat Yakin a hráčska rada toto rozhodnutie prijali jednomyseľne," napísal denník Blick.

Tréner štvrťfinalistu tohtoročných majstrovstiev sveta je s rozhodnutím federácie spokojný. "Som rád, že môžem v novembri opäť vyberať hráčov do tímu bez obmedzení,“ povedal tréner národného tímu.

Ešte dva zápasy


Murat Yakin oznámi nomináciu na posledné dva zápasy Ligy národov proti Slovinsku a Škótsku (13., resp. 16. 11.) vo štvrtok 5. novembra 2026. Švajčiarom patrí v 1. skupine B-divízie LN líderská pozícia s plným počtom 12 bodov zo štyroch zápasov.


Zdroj: SITA.sk - Xhaka a Embolo sú omilostení po kauzách. Jeden z nich zostane kapitánom národného tímu Švajčiarska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kapitán omilostenie Švajčiarska futbalová reprezentácia
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