Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Arsenalu stačili dva góly na finále, Bayernu nestačilo päť, píšu Nemci – VIDEO
FC Bayern Mníchov mal v tejto sezóne zálusk na "treble", ale minimálne Liga majstrov mu nevyjde. Tréner Vincent Kompany po dvojzápase proti PSG povedal, že mu je ľúto hráčov aj fanúšikov. Bojovali, ...
7.5.2026 (SITA.sk) - FC Bayern Mníchov mal v tejto sezóne zálusk na "treble", ale minimálne Liga majstrov mu nevyjde.
Tréner Vincent Kompany po dvojzápase proti PSG povedal, že mu je ľúto hráčov aj fanúšikov. Bojovali, dreli, ale postupu do finále Ligy majstrov sa nedočkali.
Kvalitou a sebavedomím nabitý FC Bayern právom túžil po víťaznom "treble" v tejto sezóne. Po suverénnom bundesligovom triumfe, chcel ovládnuť aj Ligu majstrov a domácu pohárovú súťaž DFB Pokal. Tam ho ešte čaká finále proti Stuttgartu, už to však nebude s vidinou zisku maxima z maxima.
"Zbohom vysnívaný ´treble´. O toto finále sme prišli čiastočne aj preto, že Vincent Kompany sa naďalej trénersky vyvíja. Káder, ktorý má k dispozícii, mu však dáva veľké možnosti do budúcnosti." napísal športový denník Kicker.
Červená a penalta?
Nemci nechcú vinu hádzať na rozhodcu, ale Joao Pinheiro nebol v odvete v Allianz Arene úplne presvedčivý. Podľa Bildu mal v 29. min ukázať Nunovi Mendesovi červenú kartu a o dve minúty neskôr odpískať pokutový kop pre Bayern po ruke Joaa Nevesa. Tá bola diskutabilná, ale rozhodca rozhodol, že hostí neoslabí.
Skorý a neskorý gól
Penalta sa mala kopať aj podľa experta na rozhodcov denníka BILD Manuela Gräfeho, ale nekopala sa. Na gól Ousmaneho Dembélého z úvodu zápasu Bayern zareagoval až vo štvrtej minúte nadstaveného času Harrym Kaneom. A to bolo veľmi neskoro na to, aby pridali ešte jeden - postupový zásah.
Veľa inkasovaných gólov
Čo chýbalo Bayernu na postup do finále LM? Nemeckí komentátori v tom majú jasno.
"Musí sa zlepšiť stabilita obrany. Štyri góly inkasované vo dvoch zápasoch štvrťfinále proti Realu Madrid a trojnásobné zvrátenie nepriaznivého stavu v odvete už bola samo osebe senzácia. Šesť inkasovaných gólov v dvojzápase proti PSG už bolo jednoducho priveľa. Aj to sa dá zvrátiť, ale len vtedy, keď útočné trio Kane, Olise, Diaz podáva konzistentné výkony. A to nebol prípad odvety proti Parížanom. Najmä preto, že Musiala po dlhom zranení stále zďaleka nie je vo svojej najlepšej forme a po Gnabryho absencii chýbala alternatíva," napísal komentátor Bildu.
„Len pre porovnanie: Arsenal sa dostal do finále proti Atléticu Madrid s dvoma gólmi. Bayern bol vyradený obhajcom titulu napriek piatim streleným gólom.," dodal Henning Feindt.
Bayern chce doladiť
Rovnaký zdroj uvádza, že vedenie Bavorov už pracuje na posilnení útoku. Za Anthonyho Gordona Newcastle požaduje 85 miliónov eur, čo je priveľa. Pri zníženej cene by mohol prísť do Allianz Areny.
"Hľadajú sa posily aj na krídlach. Okrem toho zostáva otázka, či stred obrany okrem Taha, ktorý mal veľmi dobrú sezónu, nepotrebuje špičkovú alternatívu. Celkovo treba povedať, že Bayern nepotrebuje rekonštrukciu, iba jemné doladenie. Ak sa po triumfe nad Stuttgartom vo finále pohára zrodí double, bude to aj tak výborná sezóna," uzavrel komentátor Bildu.
