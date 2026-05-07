Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Monika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

07. mája 2026

Arsenalu stačili dva góly na finále, Bayernu nestačilo päť, píšu Nemci – VIDEO


Tagy: koniec Liga majstrov 2025/2026 odveta postup do finále Semifinále

FC Bayern Mníchov mal v tejto sezóne zálusk na "treble", ale minimálne Liga majstrov mu nevyjde. Tréner Vincent Kompany po dvojzápase proti PSG povedal, že mu je ľúto hráčov aj fanúšikov. Bojovali, ...



Zdieľať
germany_champions_league_soccer__9_98 676x451 7.5.2026 (SITA.sk) - FC Bayern Mníchov mal v tejto sezóne zálusk na "treble", ale minimálne Liga majstrov mu nevyjde.


Tréner Vincent Kompany po dvojzápase proti PSG povedal, že mu je ľúto hráčov aj fanúšikov. Bojovali, dreli, ale postupu do finále Ligy majstrov sa nedočkali.

Kvalitou a sebavedomím nabitý FC Bayern právom túžil po víťaznom "treble" v tejto sezóne. Po suverénnom bundesligovom triumfe, chcel ovládnuť aj Ligu majstrov a domácu pohárovú súťaž DFB Pokal. Tam ho ešte čaká finále proti Stuttgartu, už to však nebude s vidinou zisku maxima z maxima.

"Zbohom vysnívaný ´treble´. O toto finále sme prišli čiastočne aj preto, že Vincent Kompany sa naďalej trénersky vyvíja. Káder, ktorý má k dispozícii, mu však dáva veľké možnosti do budúcnosti." napísal športový denník Kicker.

Červená a penalta?


Nemci nechcú vinu hádzať na rozhodcu, ale Joao Pinheiro nebol v odvete v Allianz Arene úplne presvedčivý. Podľa Bildu mal v 29. min ukázať Nunovi Mendesovi červenú kartu a o dve minúty neskôr odpískať pokutový kop pre Bayern po ruke Joaa Nevesa. Tá bola diskutabilná, ale rozhodca rozhodol, že hostí neoslabí.

Skorý a neskorý gól


Penalta sa mala kopať aj podľa experta na rozhodcov denníka BILD Manuela Gräfeho, ale nekopala sa. Na gól Ousmaneho Dembélého z úvodu zápasu Bayern zareagoval až vo štvrtej minúte nadstaveného času Harrym Kaneom. A to bolo veľmi neskoro na to, aby pridali ešte jeden - postupový zásah.


Veľa inkasovaných gólov


Čo chýbalo Bayernu na postup do finále LM? Nemeckí komentátori v tom majú jasno.

"Musí sa zlepšiť stabilita obrany. Štyri góly inkasované vo dvoch zápasoch štvrťfinále proti Realu Madrid a trojnásobné zvrátenie nepriaznivého stavu v odvete už bola samo osebe senzácia. Šesť inkasovaných gólov v dvojzápase proti PSG už bolo jednoducho priveľa. Aj to sa dá zvrátiť, ale len vtedy, keď útočné trio Kane, Olise, Diaz podáva konzistentné výkony. A to nebol prípad odvety proti Parížanom. Najmä preto, že Musiala po dlhom zranení stále zďaleka nie je vo svojej najlepšej forme a po Gnabryho absencii chýbala alternatíva," napísal komentátor Bildu.

„Len pre porovnanie: Arsenal sa dostal do finále proti Atléticu Madrid s dvoma gólmi. Bayern bol vyradený obhajcom titulu napriek piatim streleným gólom.," dodal Henning Feindt.


 Bayern chce doladiť


Rovnaký zdroj uvádza, že vedenie Bavorov už pracuje na posilnení útoku. Za Anthonyho Gordona Newcastle požaduje 85 miliónov eur, čo je priveľa. Pri zníženej cene by mohol prísť do Allianz Areny.

"Hľadajú sa posily aj na krídlach. Okrem toho zostáva otázka, či stred obrany okrem Taha, ktorý mal veľmi dobrú sezónu, nepotrebuje špičkovú alternatívu. Celkovo treba povedať, že Bayern nepotrebuje rekonštrukciu, iba jemné doladenie. Ak sa po triumfe nad Stuttgartom vo finále pohára zrodí double, bude to aj tak výborná sezóna," uzavrel komentátor Bildu.


Zdroj: SITA.sk - Arsenalu stačili dva góly na finále, Bayernu nestačilo päť, píšu Nemci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: koniec Liga majstrov 2025/2026 odveta postup do finále Semifinále
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Víťaz cyklistických pretekov skončil po kontakte s kravským trusom v problémoch. Nebol jediný

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 