 24hod.sk    Šport

07. mája 2026

V Paríži zatkli 127 osôb počas osláv postupu PSG do finále Ligy majstrov


Vážne násilnosti a zranenia počas osláv semifinalového úspechu PSG v metropole Francúzska. Polícia v Paríži zatkla 127 ľudí počas násilností, ktoré sprevádzali oslavy postupu Paríža ...



7.5.2026 (SITA.sk) - Vážne násilnosti a zranenia počas osláv semifinalového úspechu PSG v metropole Francúzska.


Polícia v Paríži zatkla 127 ľudí počas násilností, ktoré sprevádzali oslavy postupu Paríža Saint-Germain do finále futbalovej Ligy majstrov. Podľa vyhlásenia ministra vnútra Laurenta Nuneza utrpelo 11 osôb zranenia, z toho po explózii ohňostroja sa vážne zranila jedna osoba. Polícia zaznamenala tiež 23 zranených svojich príslušníkov, ktorí utrpeli ľahké poranenia.

Násilnosti vypukli po remíze PSG 1:1 na pôde nemeckého Bayernu Mníchov. Parížania v prvom súboji v domácom prostredí triumfovali 5:4 a druhýkrát po sebe sa dostali do finále LM. Vlani v nej premiérovo v histórii triumfovali.

Prokuratúra potvrdila, že zatknutí sú podozriví z účasti na zhromaždení s cieľom páchať násilie, používania pyrotechniky, násilia a požiarnej škody na majetku. V dôsledku nepokojov bolo poškodených viacero vozidiel.

Minister Nunez avizoval, že policajné zásahy budú rovnako razantné počas finále Ligy majstrov 30. mája v Budapešti, kde PSG zabojuje o druhý titul v rade proti londýnskemu Arsenalu.

Minister tiež kritizoval parížskeho primátora Emmanuela Gregoirea za jednostranné oznámenie zriadenia fanúšikovskej zóny v Paríži bez predchádzajúcej konzultácie s políciou.


