|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Monika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. mája 2026
V Paríži zatkli 127 osôb počas osláv postupu PSG do finále Ligy majstrov
Tagy: Liga majstrov 2025/2026
Vážne násilnosti a zranenia počas osláv semifinalového úspechu PSG v metropole Francúzska. Polícia v Paríži zatkla 127 ľudí počas násilností, ktoré sprevádzali oslavy postupu Paríža ...
Zdieľať
7.5.2026 (SITA.sk) - Vážne násilnosti a zranenia počas osláv semifinalového úspechu PSG v metropole Francúzska.
Polícia v Paríži zatkla 127 ľudí počas násilností, ktoré sprevádzali oslavy postupu Paríža Saint-Germain do finále futbalovej Ligy majstrov. Podľa vyhlásenia ministra vnútra Laurenta Nuneza utrpelo 11 osôb zranenia, z toho po explózii ohňostroja sa vážne zranila jedna osoba. Polícia zaznamenala tiež 23 zranených svojich príslušníkov, ktorí utrpeli ľahké poranenia.
Násilnosti vypukli po remíze PSG 1:1 na pôde nemeckého Bayernu Mníchov. Parížania v prvom súboji v domácom prostredí triumfovali 5:4 a druhýkrát po sebe sa dostali do finále LM. Vlani v nej premiérovo v histórii triumfovali.
Prokuratúra potvrdila, že zatknutí sú podozriví z účasti na zhromaždení s cieľom páchať násilie, používania pyrotechniky, násilia a požiarnej škody na majetku. V dôsledku nepokojov bolo poškodených viacero vozidiel.
Minister Nunez avizoval, že policajné zásahy budú rovnako razantné počas finále Ligy majstrov 30. mája v Budapešti, kde PSG zabojuje o druhý titul v rade proti londýnskemu Arsenalu.
Minister tiež kritizoval parížskeho primátora Emmanuela Gregoirea za jednostranné oznámenie zriadenia fanúšikovskej zóny v Paríži bez predchádzajúcej konzultácie s políciou.
Zdroj: SITA.sk - V Paríži zatkli 127 osôb počas osláv postupu PSG do finále Ligy majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia v Paríži zatkla 127 ľudí počas násilností, ktoré sprevádzali oslavy postupu Paríža Saint-Germain do finále futbalovej Ligy majstrov. Podľa vyhlásenia ministra vnútra Laurenta Nuneza utrpelo 11 osôb zranenia, z toho po explózii ohňostroja sa vážne zranila jedna osoba. Polícia zaznamenala tiež 23 zranených svojich príslušníkov, ktorí utrpeli ľahké poranenia.
Násilnosti vypukli po remíze PSG 1:1 na pôde nemeckého Bayernu Mníchov. Parížania v prvom súboji v domácom prostredí triumfovali 5:4 a druhýkrát po sebe sa dostali do finále LM. Vlani v nej premiérovo v histórii triumfovali.
Prokuratúra potvrdila, že zatknutí sú podozriví z účasti na zhromaždení s cieľom páchať násilie, používania pyrotechniky, násilia a požiarnej škody na majetku. V dôsledku nepokojov bolo poškodených viacero vozidiel.
Minister Nunez avizoval, že policajné zásahy budú rovnako razantné počas finále Ligy majstrov 30. mája v Budapešti, kde PSG zabojuje o druhý titul v rade proti londýnskemu Arsenalu.
Minister tiež kritizoval parížskeho primátora Emmanuela Gregoirea za jednostranné oznámenie zriadenia fanúšikovskej zóny v Paríži bez predchádzajúcej konzultácie s políciou.
Zdroj: SITA.sk - V Paríži zatkli 127 osôb počas osláv postupu PSG do finále Ligy majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga majstrov 2025/2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Brazílsky brankár Fábio stanovil nový rekord, po 36 rokoch prekonal Evera Huga Almeidu
Brazílsky brankár Fábio stanovil nový rekord, po 36 rokoch prekonal Evera Huga Almeidu
<< predchádzajúci článok
Arsenalu stačili dva góly na finále, Bayernu nestačilo päť, píšu Nemci – VIDEO
Arsenalu stačili dva góly na finále, Bayernu nestačilo päť, píšu Nemci – VIDEO