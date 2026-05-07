 Štvrtok 7.5.2026
07. mája 2026

Víťaz cyklistických pretekov skončil po kontakte s kravským trusom v problémoch. Nebol jediný


Tagy: Giro d´Italia

7.5.2026 (SITA.sk)


Nezvyčajný incident narušil prípravy tímu Lotto-Intermarché pred pretekmi Giro d'Italia 2026. Len päť z ôsmich jazdcov sa zúčastnilo na oficiálnej prezentácii tímov, pričom pozornosť sa sústredila najmä na lídra Arnauda de Lieho, ktorý na podujatí chýbal, aby si šetril sily.

Ako referuje web marca.com, príčinou problémov má byť kontakt s kravským trusom počas pretekov Famenne Ardenne Classic, ktoré De Lie v nedeľu vyhral. Podľa informácií médií viacerí jazdci tímu ochoreli už v pondelok večer, pričom sa u nich objavili bolesti brucha, hnačka, horúčka a zvracanie.

Medzi najviac postihnutých patrili Liam Slock, Milan Menten a Mathieu Kockelmann. Slock bol natoľko chorý, že nemohol odcestovať na štart pretekov a nahradil ho Joshua Giddings. Menten síce cestoval, no jeho stav zostáva neistý.

Najväčšie obavy však panujú o De Lieho, ktorý sa necítil dobre už počas letu. Tím uviedol: „Necíti sa dobre, ale jeho účasť na Gire zatiaľ nie je ohrozená.“ Niektorí jazdci vrátane lídra vynechali prezentáciu, aby sa mohli sústrediť na regeneráciu, pričom tím nasadil antibiotickú liečbu.

Problém sa netýka len jedného tímu. Podľa belgických médií „polovica pelotónu ochorela“, pričom zdravotné ťažkosti hlásili aj jazdci z tímov, ktoré sa síce na Gire nezúčastnia, no štartovali na rovnakej klasike. Niektoré družstvá dokonca nastúpili na ďalšie preteky v oklieštenom zložení.

Podľa dostupných informácií by za ochoreniami mohla stáť baktéria kampylobakter, bežne sa vyskytujúca v črevách zvierat a tým pádom aj v ich truse. Predpokladá sa, že dážď mohol spôsobiť, že sa jazdcom do úst dostal kravský trus z vozovky. Podobný prípad sa stal aj v minulosti, keď cyklista Matteo Jorgenson takto ochorel po pretekoch Paríž - Roubaix 2021.


Zdroj: SITA.sk - Víťaz cyklistických pretekov skončil po kontakte s kravským trusom v problémoch. Nebol jediný © SITA Všetky práva vyhradené.

