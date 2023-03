Art Film Fest sa vráti v júni do Košíc

PROGRAMOVÉ SEKCIE Art Film Festu 2023



Medzinárodná súťaž hraných filmov (zostavovateľ: Martin Palúch), hrané filmy s copyrightom po 1. januári 2022

Medzinárodná súťaž krátkych filmov (Martin Kaňuch), krátkometrážne snímky do 30 min. s copyrightom po 1. januári 2022

Panoráma (Martin Palúch), výber najpozoruhodnejších snímok zo sveta z rokov 2022 a 2023

Láska a anarchia (Martin Ciel), tematicky i formálne odvážna vzorka nezávislých prúdov kinematografie

K susedom (Viera Langerová), žánrová prehliadka diváckych filmov okolitých krajín Slovenska

Slovenská sezóna (Martin Palúch), zrkadlo domáceho audiovizuálneho prostredia

Pocta prezidentovi (Martin Palúch), čo by rád videl Milan Lasica

Pocta Jurajovi Jakubiskovi (Martin Palúch)

60 rokov Slovenského filmového ústavu (Martin Palúch)

Filmy pre deti (Ivana Petríková)

Hercova misia (Martin Palúch), pocta hereckým osobnostiam

Zlatá kamera (Martin Palúch), ocenenie filmových profesionálov



10.3.2023 (SITA.sk) - Po ročnej pauze sa v dňoch 16. až 23. júna 2023 vráti do metropoly východného Slovenska najstarší a najväčší slovenský filmový festival. Vzhľadom k mimoriadne komplikovanej ekonomickej situácii v oblasti kultúry organizátori definitívne rozhodli o jeho konaní až koncom februára.Filmoví fanúšikovia sa opäť môžu tešiť na viac ako 130 projekcií hraných a krátkych filmov, ktoré sa budú premietať minimálne v šiestich rozličných kinosálach v Košiciach. V programe nebudú chýbať dve súťažné sekcie – Medzinárodná súťaž hraných filmov a Medzinárodná súťaž krátkych filmov ako aj divácky a médiami obľúbené ceremoniály odovzdávania čestných cien Hercova misia a Zlatá kamera. Špeciálna spomienka in memoriam bude venovaná prezidentovi Art Film Festu Milanovi Lasicovi. Súčasťou festivalu bude aj industry program pre profesionálov vo filme a audiovízii.Umeleckým riaditeľom festivalu a hlavným zostavovateľom programu AFF 2023 sa stal, ktorý v tejto súvislosti uviedol: "K pozícii umeleckého riaditeľa Art Film Festu pristupujem s hlbokým rešpektom k jeho bohatej a pestrej histórii. Na tradíciu najväčšieho filmového podujatia u nás by som rád nadviazal zachovaním vysokej umeleckej úrovne programu. Budem sa snažiť o to, aby sme návštevníkom doručili atraktívnu ponuku kvalitných filmov a zabezpečili príťažlivý sprievodný program s účasťou zaujímavých hostí a delegácii k filmom. Celý realizačný tím na tomto cieli intenzívne pracuje. Už teraz sa tešíme na budúce reakcie divákov i pozvaných tvorcov, ohlasy médií i názory zástupcov z audiovizuálneho prostredia."ART FILM FEST s.r.o.;Mesto KošiceK13 – Košické kultúrne centráART FILM FEST, n.o.LGM, s.r.o.Audiovizuálny fondNadácia SPPCODES CREATIVEFORLIVEStavebná spoločnosť AdifexANTIK TelecomFors-stavR-mediaBARZZUZNOVZEBRABest PressTV JOJKinosálaJOJ CinemaZregionu.skRozhlas a televízia SlovenskaPravdaEurotelevíziaFilm EuropeTV spolok LOToSRádio KOŠICEKorzár, SlovenkaForbesSITATASRBigMediaHomeMedia ProductionFilm.skKošice City GuideMillor - Váš partner v oblasti energetikyLetisko KošiceAutocontTelekomCLOUDDELTA OnLineMIHYRINGInformačný servis