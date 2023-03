Rusi posielajú do Iránu niektoré západné zbrane ukoristené na Ukrajine. Američania vysvetľujú, čo je za tým

Zbrane odoslali do Iránu

Ťažko sledovateľný problém

Partnerstvo Moskvy a Teheránu rastie

10.3.2023 - Rusko zachytáva na bojisku na Ukrajine niektoré zbrane a vybavenie poskytnuté Spojenými štátmi a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) a posiela ich do Iránu.Tam sa podľa predpokladov americkej strany Teherán pokúša zistiť, ako fungujú a vyrobiť na základe toho vlastné. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na štyri zdroje oboznámené s problematikou.Počas posledného roka predstavitelia Spojených štátov, NATO a ďalších západných spojencov viackrát zaznamenali, ako sa ruské sily zmocňujú menších zariadení, ako napríklad prenosných protitankových raketových kompletov Javelin alebo prenosných protilietadlových raketových systémov Stinger, ktoré museli ukrajinské sily nechať na bojisku.V mnohých prípadoch následne Rusi toto vybavenie odoslali do Iránu na rozobratie a analýzu, pravdepodobne so zámerom, aby sa mohla iránska armáda pokúsiť vyrobiť vlastné verzie týchto zbraní.Rusko sa podľa citovaných zdrojov domnieva, že poskytovanie ukoristených západných zbraní Iránu bude motivovať Teherán, aby naďalej podporoval ruskú vojnu na Ukrajine.Americkí predstavitelia nepovažujú problém za rozšírený alebo systematický a ukrajinská armáda má od začiatku vojny vo zvyku hlásiť Pentagonu akékoľvek straty vybavenia poskytnutého USA, ktoré mohli získať ruské sily. Uznávajú však, že je tento problém ťažké sledovať.Nie je jasné, či sa Iránu podarilo skonštruovať vlastné verzie nejakých amerických zbraní ukoristených na Ukrajine, no v minulosti sa Teherán ukázal, ako veľmi schopný pri vývoji zbraňových systémov na základe amerického vybavenia.Táto koordinácia je ďalším príkladom rastúceho obranného partnerstva Moskvy s Teheránom, ktoré sa v poslednom roku zintenzívnilo, keďže Rusko čoraz zúfalejšie potrebuje vonkajšiu vojenskú podporu pre svoju vojnu na Ukrajine.Toto partnerstvo nielenže ďalej destabilizuje Ukrajinu, ale môže tiež ohroziť susedov Iránu na Blízkom východe, uviedol minulý mesiac hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Televízia CNN požiadala o reakciu ruské veľvyslanectvo vo Washingtone a iránske zastúpenie pri OSN.