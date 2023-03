Matovič sa pri kalkulovaní s Demokratmi prerátal a jeho zámer mu podľa politológa nevyjde

Heger bez líderského potenciálu

Zvláštny postoj Demokratov

10.3.2023 - Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič sa pri kalkulovaní s novou stranou premiéra Eduarda Hegera Demokrati prerátal. Myslí si to politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miroslav Řádek Ako povedal v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, Matovič si to predstavuje tak, že kým on sa bude snažiť o konzervatívno-sociálneho voliča, Heger získa mestského liberálnejšieho voliča, potom sa stretnú v parlamente a môžu spolupracovať. „Tento zámer mu nevyjde. Demokrati majú zatiaľ nízky potenciál na to, aby sa stali parlamentnou stranou," povedal Řádek a dodal, že potrvá nejaký čas, kým ľudia zoberú na vedomie, že existuje nejaká nová politická strana.Mínusom pre Matoviča bude podľa neho zároveň to, že časť voličov OĽaNO sa budú snažiť pre seba získať aj Demokrati . Řádek zároveň zhodnotil, že napriek všetkým problémom, ktoré si Matovič narobil za posledné tri roky, má ešte stále so svojím hnutím OĽaNO väčšiu podporu ako Heger.Ako pokračoval, Demokrati síce prišli so štyrmi súčasnými ministrami, ale dvaja z nich dokážu veľmi polarizovať verejnú mienku.Líder novej strany Eduard Heger je podľa neho politik, ktorý sa názorovo vyvíjal, a to aj vo funkcii predsedu vlády. Neverí však jeho líderskému potenciálu a podľa neho za ním stojí príliš málo ľudí. Domnieva sa, že Heger mal osloviť k spolupráci aj predsedníčku Za ľudí Veroniku Remišovú , ktorá má síce stranu s dvoma percentami, ale je známou tvárou a reprezentuje nejaké hodnoty a myšlienky.„Existuje tu určitý dopyt po modrej politike, ale pravicoví politici si opäť neurobili domáce úlohy. Mali sa najskôr dohodnúť medzi sebou, nabrať ľudí a potom oznámiť, že je tu relevantná sila," hovorí Řádek. Miroslava Kollára hodnotí ako neúspešného politika. Do vrcholnej politike sa dostal prostredníctvom Andreja Kisku , uchádzal sa aj o vedenie strany Za ľudí , čo mu nevyšlo a prešiel do strany Spolu – občianska demokracia To, že nemá veľkú podporu verejnosti sa podľa neho ukázalo aj v komunálnych voľbách, keď po dvoch volebných obdobiach skončil ako primátor Hlohovca. Řádek ďalej dodal, že pri súčasných preferenciách strán matematicky nevychádza vláda bez niektorého z lídrov opozície.Je preto podľa jeho názoru zvláštne, keď strana Demokrati , ktorá ešte len vzniká, vylúčila vopred z prípadnej spolupráce po voľbách stranu Hlas - sociálna demokracia . Zároveň dodal, že spoluprácu Petra Pellegriniho (Hlas-SD) s Robertom Ficom Smer-SD ) vidí ako menej pravdepodobnú.