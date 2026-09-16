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Art Fond sa mení na Zaťko Collection. Zbierka sa otvára verejnosti a spúšťa podporu mladých umelcov
Súkromná zbierka Art Fond Collection a doteraz verejne neprezentovaná kolekcia Andreja Zaťka sa spájajú pod spoločným názvom Zaťko Collection. Nový celok zahŕňa viac ako 500 diel slovenského ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Súkromná zbierka Art Fond Collection a doteraz verejne neprezentovaná kolekcia Andreja Zaťka sa spájajú pod spoločným názvom Zaťko Collection.
Nový celok zahŕňa viac ako 500 diel slovenského a stredoeurópskeho neoavantgardného a súčasného umenia. Zbierka sprístupňuje svoju bratislavskú galériu milovníkom umenia, rozširuje sa o súčasné ukrajinské umenie a spúšťa platformu Zaťko Collection Lab na podporu mladých autorov.
Od septembra 2026 tak Art Fond vstupuje do novej etapy svojho fungovania. Nové meno prepája zbierku systematicky budovanú od roku 2014 so súkromnou kolekciou Andreja Zaťka, ktorú vytváral od začiatku milénia najmä so záujmom o mladé umenie. Zároveň završuje zmenu, ktorá sa začala v roku 2025 prechodom Art Fondu do jeho osobného vlastníctva a odklonom od pôvodného investičného modelu.
Zaťko Collection je dnes koncipovaná ako trvalá, nepredajná zbierka. Diela z nej nevstupujú na trh a pri rozhodovaní o akvizíciách je určujúca ich umelecká, výpovedná a kultúrno-historická hodnota.
Zaťko Collection patrí medzi najväčšie súkromné zbierky súčasného umenia na Slovensku a je jednou z mála, ktoré od svojho vzniku odborne vedie poradná komisia historikov a historičiek umenia. Zároveň patrí k najaktívnejším a je takmer jedinou, ktorá svoje zloženie, zameranie a činnosť transparentne zverejňuje na vlastnej webovej stránke.
"K umeniu ma nepriviedol investičný zámer, ale záujem o silu myšlienok a výrazu. Zbierku chápem ako vizuálnu kroniku a svedomie našej doby. Verím, že budovanie a ochrana kultúrnej pamäti patria aj k spoločenskej zodpovednosti úspešných ľudí," hovorí iniciátor a majiteľ zbierky Andrej Zaťko.
Jednou z najviditeľnejších zmien je nová webová stránka www.zatkocollection.sk, ktorá je v prevádzke od 15. septembra. Verejnosti sprístupňuje informácie o zameraní a histórii zbierky, zastúpených autoroch a autorkách, výstavách, zápožičkách aj nových aktivitách.
Súčasťou otvorenejšieho fungovania je aj možnosť navštíviť privátnu galériu Zaťko Collection v Bratislave. Po predchádzajúcom objednaní už nebude určená iba pre kurátorov, odbornú verejnosť, umelcov či študentov, ale aj pre záujemcov o umenie, ktorí chcú zbierku spoznať bližšie. Galéria nemá bežné otváracie hodiny a každá návšteva sa uskutočňuje výlučne na základe dohovoru vopred, v malých skupinách a so sprievodom. Prostredníctvom webu bude možné požiadať o návštevu aj o zápožičku diela.
Zápožičky pritom zostávajú jedným z hlavných spôsobov, ako zbierka sprístupňuje svoje diela verejnosti. Práce zo Zaťko Collection sú pravidelne poskytované galerijným a múzejným projektom na Slovensku aj v zahraničí. Dlhodobým cieľom zostáva vytvorenie vlastného stáleho verejného výstavného priestoru.
Art Fond - Stredoeurópsky fond súčasného umenia vznikol v roku 2014 ako inštitucionálna investičná kolekcia. Od začiatku ho formoval poradný orgán zložený z historikov a historičiek umenia a odborníkov z praxe. Základ zbierky vytvorili diela zásadných osobností slovenského vizuálneho umenia od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť.
Medzi jej kľúčových autorov patria napríklad Jozef Jankovič, Stano Filko, Július Koller, Mária Bartuszová, Rudolf Sikora, Jana Želibská či Roman Ondak. Zbierka bola verejnosti prvýkrát predstavená v Bratislave v roku 2015, nasledovala prezentácia v Zoya Gallery a v roku 2020 výstava Snívaj!? v Galérii mesta Bratislavy, ktorú sprevádzala aj samostatná monografia.
Symbolickým začiatkom Art Fondu bolo dielo Jozefa Jankoviča Pád z roku 1964. Socha bola v 60. rokoch vystavená v rámci putovnej výstavy "5 Cecoslovacchi" v talianskej Galleria Numero a patrila medzi práce, ktoré sa autorom po výstave nevrátili. Po svojom opätovnom objavení sa stala jedným z prvých diel vznikajúcej zbierky.
"Keď Art Fond v roku 2014 vznikal, väčšina ikonických diel neskorej moderny a neoavantgardy už mala svojich majiteľov v štátnych aj súkromných zbierkach. Napriek tomu sa vďaka know-how komisie, systematickej práci so žijúcimi autormi a pozostalosťami a aktívnemu vyhľadávaniu diel podarilo v krátkom čase vybudovať skutočne reprezentatívnu zbierku," uvádza Katarína Bajcurová, členka poradnej komisie.
Jadrom Zaťko Collection naďalej zostáva slovenská neoavantgarda a umenie, ktoré reflektuje spoločnosť a dobu svojho vzniku. V posledných rokoch sa však akvizičná činnosť čoraz výraznejšie orientuje aj na súčasné umenie a mladšie generácie.
O odborné smerovanie zbierky sa v súčasnosti stará poradná komisia v zložení Katarína Bajcurová, Beáta Jablonská, Lucia Gregorová Stach a Ivan Jančár. Komisia navrhuje a odborne posudzuje autorov, samotné akvizície vedie Andrej Zaťko.
Rok 2026 priniesol aj prvú veľkú zahraničnú prezentáciu zbierky. Výstava In the End There Will Be No End je od 24. apríla do 20. septembra uvedená v Ludwig Múzeu v Budapešti. Predstavuje 39 autorov a približne 200 diel, pričom prepája rozsiahlejšie kolekcie kľúčových osobností zbierky s tvorbou mladších generácií.
Výstavu kurátorsky pripravili Katarína Bajcurová a Lucia Gregorová Stach v spolupráci s Centrom vied o umení SAV. V septembri ju dopĺňa sprievodný katalóg a Zaťko Collection pripravuje aj ďalšie vlastné výstavné projekty v zahraničí, pričom ten najbližší bude v Prahe.
Novou líniou zbierky je systematické budovanie kolekcie súčasného ukrajinského umenia, ktoré sa tak pridá k slovenským a českým pozíciam. V roku 2026 do nej pribudli práce autorov ako Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Danylo Halkin, Mykola Ridnyi či dvojica Yarema Malashchuk & Roman Khimei.
Táto línia rozširuje stredoeurópske zameranie zbierky a zároveň posilňuje zastúpenie nových médií vrátane videa a multimediálnych inštalácií. Niektoré práce už smerujú na zahraničné výstavy - inštalácia Nikitu Kadana Tryvoha II bude v októbri vystavená v Antverpách a Halkinov Okhmatdyt je aktuálne prezentovaný v Bruseli. V Bratislave sa zároveň pripravuje skupinová výstava ukrajinského umenia zo zbierky.
Súčasne so vznikom novej značky štartuje Zaťko Collection Lab, platforma zameraná predovšetkým na podporu začínajúcich a mladších autorov.
Jej aktivity stoja na štyroch oblastiach: podpore galérií v Bratislavskom kraji, ktoré poskytujú priestor začínajúcim umelcom a fungujú s nekomerčným programom; podpore mladých autorov cez zvyšovanie ich viditeľnosti prostredníctvom profilových rozhovorov; podpore vydávania publikácií o súčasnom umení; a akvizíciách diel mladých autorov zo stredoeurópskeho regiónu.
Tieto diela budú tvoriť samostatnú časť Zaťko Collection Lab, pričom vybrané práce sa môžu neskôr zaradiť aj do hlavnej zbierky. Už dnes sú v tejto línii zastúpené okrem slovenských aj mladé české a ukrajinské pozície.
"Umenie musí žiť" zostáva základným princípom ďalšieho fungovania zbierky. Zaťko Collection preto chce svoje diela nielen uchovávať a ďalej odborne rozvíjať, ale prostredníctvom výstav, zápožičiek, návštev galérie a podpory mladých autorov ich čo najviac zapájať do verejného kultúrneho priestoru.
Zaťko Collection je súkromná, trvalá, nezisková a nepredajná zbierka slovenského a stredoeurópskeho neoavantgardného a súčasného vizuálneho umenia od polovice 60. rokov 20. storočia po súčasnosť. Zahŕňa viac ako 500 diel. Jej jadro tvoria významné osobnosti slovenskej neoavantgardy, pričom v posledných rokoch sa rozširuje o súčasné umenie, mladšie generácie a autorov zo stredoeurópskeho regiónu. Odborné smerovanie zbierky podporuje poradná komisia historikov a historičiek umenia. Iniciátorom a majiteľom zbierky je Andrej Zaťko.
www.zatkocollection.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Art Fond sa mení na Zaťko Collection. Zbierka sa otvára verejnosti a spúšťa podporu mladých umelcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový celok zahŕňa viac ako 500 diel slovenského a stredoeurópskeho neoavantgardného a súčasného umenia. Zbierka sprístupňuje svoju bratislavskú galériu milovníkom umenia, rozširuje sa o súčasné ukrajinské umenie a spúšťa platformu Zaťko Collection Lab na podporu mladých autorov.
Od septembra 2026 tak Art Fond vstupuje do novej etapy svojho fungovania. Nové meno prepája zbierku systematicky budovanú od roku 2014 so súkromnou kolekciou Andreja Zaťka, ktorú vytváral od začiatku milénia najmä so záujmom o mladé umenie. Zároveň završuje zmenu, ktorá sa začala v roku 2025 prechodom Art Fondu do jeho osobného vlastníctva a odklonom od pôvodného investičného modelu.
Zaťko Collection je dnes koncipovaná ako trvalá, nepredajná zbierka. Diela z nej nevstupujú na trh a pri rozhodovaní o akvizíciách je určujúca ich umelecká, výpovedná a kultúrno-historická hodnota.
Zaťko Collection patrí medzi najväčšie súkromné zbierky súčasného umenia na Slovensku a je jednou z mála, ktoré od svojho vzniku odborne vedie poradná komisia historikov a historičiek umenia. Zároveň patrí k najaktívnejším a je takmer jedinou, ktorá svoje zloženie, zameranie a činnosť transparentne zverejňuje na vlastnej webovej stránke.
"K umeniu ma nepriviedol investičný zámer, ale záujem o silu myšlienok a výrazu. Zbierku chápem ako vizuálnu kroniku a svedomie našej doby. Verím, že budovanie a ochrana kultúrnej pamäti patria aj k spoločenskej zodpovednosti úspešných ľudí," hovorí iniciátor a majiteľ zbierky Andrej Zaťko.
Zbierka sa viac otvára verejnosti
Jednou z najviditeľnejších zmien je nová webová stránka www.zatkocollection.sk, ktorá je v prevádzke od 15. septembra. Verejnosti sprístupňuje informácie o zameraní a histórii zbierky, zastúpených autoroch a autorkách, výstavách, zápožičkách aj nových aktivitách.
Súčasťou otvorenejšieho fungovania je aj možnosť navštíviť privátnu galériu Zaťko Collection v Bratislave. Po predchádzajúcom objednaní už nebude určená iba pre kurátorov, odbornú verejnosť, umelcov či študentov, ale aj pre záujemcov o umenie, ktorí chcú zbierku spoznať bližšie. Galéria nemá bežné otváracie hodiny a každá návšteva sa uskutočňuje výlučne na základe dohovoru vopred, v malých skupinách a so sprievodom. Prostredníctvom webu bude možné požiadať o návštevu aj o zápožičku diela.
Zápožičky pritom zostávajú jedným z hlavných spôsobov, ako zbierka sprístupňuje svoje diela verejnosti. Práce zo Zaťko Collection sú pravidelne poskytované galerijným a múzejným projektom na Slovensku aj v zahraničí. Dlhodobým cieľom zostáva vytvorenie vlastného stáleho verejného výstavného priestoru.
Od slovenskej neoavantgardy k súčasnému umeniu
Art Fond - Stredoeurópsky fond súčasného umenia vznikol v roku 2014 ako inštitucionálna investičná kolekcia. Od začiatku ho formoval poradný orgán zložený z historikov a historičiek umenia a odborníkov z praxe. Základ zbierky vytvorili diela zásadných osobností slovenského vizuálneho umenia od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť.
Medzi jej kľúčových autorov patria napríklad Jozef Jankovič, Stano Filko, Július Koller, Mária Bartuszová, Rudolf Sikora, Jana Želibská či Roman Ondak. Zbierka bola verejnosti prvýkrát predstavená v Bratislave v roku 2015, nasledovala prezentácia v Zoya Gallery a v roku 2020 výstava Snívaj!? v Galérii mesta Bratislavy, ktorú sprevádzala aj samostatná monografia.
Symbolickým začiatkom Art Fondu bolo dielo Jozefa Jankoviča Pád z roku 1964. Socha bola v 60. rokoch vystavená v rámci putovnej výstavy "5 Cecoslovacchi" v talianskej Galleria Numero a patrila medzi práce, ktoré sa autorom po výstave nevrátili. Po svojom opätovnom objavení sa stala jedným z prvých diel vznikajúcej zbierky.
"Keď Art Fond v roku 2014 vznikal, väčšina ikonických diel neskorej moderny a neoavantgardy už mala svojich majiteľov v štátnych aj súkromných zbierkach. Napriek tomu sa vďaka know-how komisie, systematickej práci so žijúcimi autormi a pozostalosťami a aktívnemu vyhľadávaniu diel podarilo v krátkom čase vybudovať skutočne reprezentatívnu zbierku," uvádza Katarína Bajcurová, členka poradnej komisie.
Jadrom Zaťko Collection naďalej zostáva slovenská neoavantgarda a umenie, ktoré reflektuje spoločnosť a dobu svojho vzniku. V posledných rokoch sa však akvizičná činnosť čoraz výraznejšie orientuje aj na súčasné umenie a mladšie generácie.
O odborné smerovanie zbierky sa v súčasnosti stará poradná komisia v zložení Katarína Bajcurová, Beáta Jablonská, Lucia Gregorová Stach a Ivan Jančár. Komisia navrhuje a odborne posudzuje autorov, samotné akvizície vedie Andrej Zaťko.
Z Budapešti k ukrajinskému súčasnému umeniu
Rok 2026 priniesol aj prvú veľkú zahraničnú prezentáciu zbierky. Výstava In the End There Will Be No End je od 24. apríla do 20. septembra uvedená v Ludwig Múzeu v Budapešti. Predstavuje 39 autorov a približne 200 diel, pričom prepája rozsiahlejšie kolekcie kľúčových osobností zbierky s tvorbou mladších generácií.
Výstavu kurátorsky pripravili Katarína Bajcurová a Lucia Gregorová Stach v spolupráci s Centrom vied o umení SAV. V septembri ju dopĺňa sprievodný katalóg a Zaťko Collection pripravuje aj ďalšie vlastné výstavné projekty v zahraničí, pričom ten najbližší bude v Prahe.
Novou líniou zbierky je systematické budovanie kolekcie súčasného ukrajinského umenia, ktoré sa tak pridá k slovenským a českým pozíciam. V roku 2026 do nej pribudli práce autorov ako Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Danylo Halkin, Mykola Ridnyi či dvojica Yarema Malashchuk & Roman Khimei.
Táto línia rozširuje stredoeurópske zameranie zbierky a zároveň posilňuje zastúpenie nových médií vrátane videa a multimediálnych inštalácií. Niektoré práce už smerujú na zahraničné výstavy - inštalácia Nikitu Kadana Tryvoha II bude v októbri vystavená v Antverpách a Halkinov Okhmatdyt je aktuálne prezentovaný v Bruseli. V Bratislave sa zároveň pripravuje skupinová výstava ukrajinského umenia zo zbierky.
Zaťko Collection Lab podporí mladé umenie
Súčasne so vznikom novej značky štartuje Zaťko Collection Lab, platforma zameraná predovšetkým na podporu začínajúcich a mladších autorov.
Jej aktivity stoja na štyroch oblastiach: podpore galérií v Bratislavskom kraji, ktoré poskytujú priestor začínajúcim umelcom a fungujú s nekomerčným programom; podpore mladých autorov cez zvyšovanie ich viditeľnosti prostredníctvom profilových rozhovorov; podpore vydávania publikácií o súčasnom umení; a akvizíciách diel mladých autorov zo stredoeurópskeho regiónu.
Tieto diela budú tvoriť samostatnú časť Zaťko Collection Lab, pričom vybrané práce sa môžu neskôr zaradiť aj do hlavnej zbierky. Už dnes sú v tejto línii zastúpené okrem slovenských aj mladé české a ukrajinské pozície.
"Umenie musí žiť" zostáva základným princípom ďalšieho fungovania zbierky. Zaťko Collection preto chce svoje diela nielen uchovávať a ďalej odborne rozvíjať, ale prostredníctvom výstav, zápožičiek, návštev galérie a podpory mladých autorov ich čo najviac zapájať do verejného kultúrneho priestoru.
O Zaťko Collection
Zaťko Collection je súkromná, trvalá, nezisková a nepredajná zbierka slovenského a stredoeurópskeho neoavantgardného a súčasného vizuálneho umenia od polovice 60. rokov 20. storočia po súčasnosť. Zahŕňa viac ako 500 diel. Jej jadro tvoria významné osobnosti slovenskej neoavantgardy, pričom v posledných rokoch sa rozširuje o súčasné umenie, mladšie generácie a autorov zo stredoeurópskeho regiónu. Odborné smerovanie zbierky podporuje poradná komisia historikov a historičiek umenia. Iniciátorom a majiteľom zbierky je Andrej Zaťko.
www.zatkocollection.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Art Fond sa mení na Zaťko Collection. Zbierka sa otvára verejnosti a spúšťa podporu mladých umelcov © SITA Všetky práva vyhradené.
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