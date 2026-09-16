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16. septembra 2026

Brusel otvára dvere Kanade, aby sa stala prvým pridruženým členom EÚ


Tagy: americko-kanadské vzťahy CETA Ekonomická spolupráca európsko-kanadské vzťahy Obchodná vojna

Predsedníčka EK chce prehĺbiť spoluprácu s Ottawou v oblasti obrany, technológií a energetiky na pozadí napätia s USA. Predsedníčka Európskej komisie ...



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france_eu_canada_8565_ 676x451 16.9.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka EK chce prehĺbiť spoluprácu s Ottawou v oblasti obrany, technológií a energetiky na pozadí napätia s USA.


Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová otvorila v stredu možnosť, že Kanada by sa mohla stať prvým „pridruženým členom“ Európskej únie (EÚ). Premiérovi Markovi Carneymu zároveň ponúkla užšiu spoluprácu v technológiách, obrane a energetike.

„Chcela by som s vami pracovať na otvorení dverí pre Kanadu, aby sa stala prvým pridruženým členom EÚ,“ povedala von der Leyenová počas prejavu o stave Únie v Európskom parlamente (EP). Carneyho poslanci privítali potleskom v stoji.

Ešte užšia spolupráca


Brusel chce rozšíriť existujúce vzťahy založené na obchodnej dohode CETA o spoluprácu v oblasti kritických surovín, umelej inteligencie, energetiky a obrany.

Kanada už má bezpečnostné a obranné partnerstvo s EÚ a zapojila sa aj do európskeho programu spoločných obranných nákupov SAFE.

„Pridružené členstvo“ zatiaľ nie je oficiálnou kategóriou členstva v EÚ a jeho konkrétnu podobu by museli obe strany ešte dohodnúť.

Napäté vzťahy


Zbližovanie prichádza v čase napätejších vzťahov Kanady so Spojenými štátmi. Ottawa sa snaží znížiť silnú obchodnú závislosť od USA po sporoch s administratívou prezidenta Donalda Trumpa.

Washington však naďalej zostáva kľúčovým hospodárskym a bezpečnostným partnerom Kanady aj európskych krajín.


Zdroj: SITA.sk - Brusel otvára dvere Kanade, aby sa stala prvým pridruženým členom EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-kanadské vzťahy CETA Ekonomická spolupráca európsko-kanadské vzťahy Obchodná vojna
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