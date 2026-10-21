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 24hod.sk    Šport

21. októbra 2026

Arteta bol podľa Gnabryho vždy líder. Bayern Mníchov absolvuje duel Ligy majstrov proti Arsenalu bez Kompanyho na lavičke


Tagy: Liga majstrov 2026/2027

Serge Gnabry pôsobil spolu s Mikelom Artetom v londýnskom Arsenale v rokoch 2011 až 2016. Nemecký futbalový útočník či krídelník Serge Gnabry z Bayernu Mníchov nebol prekvapený, že jeho bývalý ...



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germany_champions_league_soccer_61548 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Serge Gnabry pôsobil spolu s Mikelom Artetom v londýnskom Arsenale v rokoch 2011 až 2016.


Nemecký futbalový útočník či krídelník Serge Gnabry z Bayernu Mníchov nebol prekvapený, že jeho bývalý spoluhráč Mikel Arteta sa stal úspešným trénerom. Podľa neho bol súčasný šéf lavičky Arsenalu vždy lídrom v kabíne.

"Určite bol lídrom v našom tíme. Bol kapitánom v sezóne, keď sme spolu hrali. Pamätám si, ako nám pomáhal. Veľa nás učil, bol vždy prístupný a otvorený. To len dokazuje, aký je to milý človek. Viedol tím k veľkým úspechom. Nečakali sme to, ale jasne sa posunul a odviedol fantastickú prácu," povedal 31-ročný nemecký reprezentant.

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Pre Gnabryho bude stredajší súboj medzi Bayernom Mníchov a londýnskym Arsenalom v Lige majstrov zvláštny, keďže proti nemu bude stáť jeho bývalý klub, v ktorom pôsobil od 16 rokov.

Bayern sa v domácom zápase LM proti "kanonierom" musí zaobísť bez suspendovaného Michaela Oliseho a zraneného Jamala Musialu. Okrem toho tréner Vincent Kompany trpí vírusom a pravdepodobne nebude na lavičke. Kapitán Manuel Neuer sa snaží zotaviť zo zranenia a stredopoliar Joshua Kimmich kvôli osobným dôvodom vynechal tréning pred zápasom.

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V utorok na tlačovej konferencii pre súbojom LM bol Kompanyho asistent Aaron Danks, ktorý možno nahradí na lavičke hlavného kouča. "Myslím si, že víťazstvo vždy patrí Bayernu Mníchov. Viem, že Vince by to veľmi zdôraznil, nikdy nešlo o individuálne úspechy, vždy išlo o kolektív, o skupinu. Keď prídete pracovať do klubu ako Bayern, viete, že je to niečo oveľa väčšie než všetci my spolu," uviedol Danks.

Kompany bol na lavičke Bavorov pri sobotňajšom hladkom bundesligovom triumfe 6:1 nad Lipskom, no mal problémy s chôdzou a vynechal sa tlačovku po stretnutí.

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"Pre mňa sa veľa nemení. Plánujem tréningové jednotky každý deň a mám značný podiel na práci na trávniku. Samozrejme, keď nie je Vincent s nami, chýba nám, chýba nám jeho prítomnosť... Musíme ho skutočne prinútiť oddychovať, ale je to výzva. Poznáte ho ako osobu, je to skutočný líder, tvrdo pracuje, takže je dôležité, aby si odpočinul," priznal Danks.


Zdroj: SITA.sk - Arteta bol podľa Gnabryho vždy líder. Bayern Mníchov absolvuje duel Ligy majstrov proti Arsenalu bez Kompanyho na lavičke © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2026/2027
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