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 24hod.sk    Šport

21. októbra 2026

Ten Hag kritizuje Ronalda. Tvrdí, že zapríčinil zlyhanie Manchestru United


Tagy: Premier League

Bývalý tréner "Red Devils" otvorene prehovoril o problémoch s Cristianom Ronaldom. Bývalý tréner anglického futbalového klubu Manchester United Erik ten Hag obvinil Cristiana Ronalda zo zlyhania počas ...



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857891102_1842725400491883_3796913343092262876_n e1792581309363 676x502 21.10.2026 (SITA.sk) - Bývalý tréner "Red Devils" otvorene prehovoril o problémoch s Cristianom Ronaldom.


Bývalý tréner anglického futbalového klubu Manchester United Erik ten Hag obvinil Cristiana Ronalda zo zlyhania počas jeho pôsobenia v tomto klube. Portugalská hviezda sa do tímu vrátila v roku 2021, neskôr prišiel na jeho lavičku Ten Hag.

Ten Hag a Ronaldo mali od začiatku napätý vzťah, ktorý sa vyostrili, keď útočník odmietol nastúpiť ako striedajúci hráč v zápase proti Tottenhamu v októbri 2022. Po tomto incidente holandský kouč nenasadil Ronalda do nasledujúceho zápasu proti FC Chelsea.

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"Zlyhal, pretože sme s ním počítali. Je samozrejme jeden z najlepších v histórii futbalu, mal som k nemu veľký rešpekt. Ale ako tréner som musel urobiť racionálne rozhodnutie a držať hráčov, ktorých si vážim,“ povedal Ten Hag v rozhovore pre The Athletic.

Holandský kouč ďalej odhalil, že portugalský futbalista viackrát vynechal tréningy a neabsolvoval plnú záťaž po prehre 0:4 s Brentfordom na začiatku jeho pôsobenia. "Povedal som mu: 'Ronnie, každý chce pre teba pracovať, aby ťa dostal do správnej pozície, ale ak sa nedostaneš do šestnástky, tak nemôžeš vystreliť.' On to však nedokázal,“ vysvetlil tréner.

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"Je nesprávne tvrdiť, že som od neho očakával napádanie až na hranici jeho možností, že bol vyčerpaný. On jednoducho nebehal, ani s loptou, ani bez lopty. Dôvodom bolo, že sa na to nepripravil,“ pokračoval Ten Hag.

Kritizoval tiež vedenie Manchestru United, ktoré podľa neho nesplnilo sľuby pred jeho odchodom v roku 2024. Napriek razantnému triumfu v FA Cupe nad Manchestrom City bol odvolaný, keď tím klesol na 14. miesto v tabuľke Premier League.

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"Sľubovali mi lojalitu, podporu a komunikáciu, ale tieto sľuby nesplnili. Povedal som, že nechceme predať Scotta McTominaya, no nakoniec ho predali bez môjho súhlasu. Bol som veľmi zahanbený a sklamaný,“ povedal.

Ten Hag spomenul aj svoje túžby angažovať hráčov ako Harry Kane, Declan Rice a Frenkie de Jong počas svojho pôsobenia v klube. Holandský kouč a Cristiano Ronaldo sú vo futbalovom svete považovaní za významné osobnosti, avšak ich spolupráca v Manchestri United sa končila konfliktmi, ktoré nakoniec vyústili do spoločného rozchodu.


Zdroj: SITA.sk - Ten Hag kritizuje Ronalda. Tvrdí, že zapríčinil zlyhanie Manchestru United © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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