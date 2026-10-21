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21. októbra 2026
Ten Hag kritizuje Ronalda. Tvrdí, že zapríčinil zlyhanie Manchestru United
Tagy: Premier League
Bývalý tréner "Red Devils" otvorene prehovoril o problémoch s Cristianom Ronaldom. Bývalý tréner anglického futbalového klubu Manchester United Erik ten Hag obvinil Cristiana Ronalda zo zlyhania počas ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Bývalý tréner "Red Devils" otvorene prehovoril o problémoch s Cristianom Ronaldom.
Bývalý tréner anglického futbalového klubu Manchester United Erik ten Hag obvinil Cristiana Ronalda zo zlyhania počas jeho pôsobenia v tomto klube. Portugalská hviezda sa do tímu vrátila v roku 2021, neskôr prišiel na jeho lavičku Ten Hag.
Ten Hag a Ronaldo mali od začiatku napätý vzťah, ktorý sa vyostrili, keď útočník odmietol nastúpiť ako striedajúci hráč v zápase proti Tottenhamu v októbri 2022. Po tomto incidente holandský kouč nenasadil Ronalda do nasledujúceho zápasu proti FC Chelsea.
"Zlyhal, pretože sme s ním počítali. Je samozrejme jeden z najlepších v histórii futbalu, mal som k nemu veľký rešpekt. Ale ako tréner som musel urobiť racionálne rozhodnutie a držať hráčov, ktorých si vážim,“ povedal Ten Hag v rozhovore pre The Athletic.
Holandský kouč ďalej odhalil, že portugalský futbalista viackrát vynechal tréningy a neabsolvoval plnú záťaž po prehre 0:4 s Brentfordom na začiatku jeho pôsobenia. "Povedal som mu: 'Ronnie, každý chce pre teba pracovať, aby ťa dostal do správnej pozície, ale ak sa nedostaneš do šestnástky, tak nemôžeš vystreliť.' On to však nedokázal,“ vysvetlil tréner.
"Je nesprávne tvrdiť, že som od neho očakával napádanie až na hranici jeho možností, že bol vyčerpaný. On jednoducho nebehal, ani s loptou, ani bez lopty. Dôvodom bolo, že sa na to nepripravil,“ pokračoval Ten Hag.
Kritizoval tiež vedenie Manchestru United, ktoré podľa neho nesplnilo sľuby pred jeho odchodom v roku 2024. Napriek razantnému triumfu v FA Cupe nad Manchestrom City bol odvolaný, keď tím klesol na 14. miesto v tabuľke Premier League.
"Sľubovali mi lojalitu, podporu a komunikáciu, ale tieto sľuby nesplnili. Povedal som, že nechceme predať Scotta McTominaya, no nakoniec ho predali bez môjho súhlasu. Bol som veľmi zahanbený a sklamaný,“ povedal.
Ten Hag spomenul aj svoje túžby angažovať hráčov ako Harry Kane, Declan Rice a Frenkie de Jong počas svojho pôsobenia v klube. Holandský kouč a Cristiano Ronaldo sú vo futbalovom svete považovaní za významné osobnosti, avšak ich spolupráca v Manchestri United sa končila konfliktmi, ktoré nakoniec vyústili do spoločného rozchodu.
Zdroj: SITA.sk - Ten Hag kritizuje Ronalda. Tvrdí, že zapríčinil zlyhanie Manchestru United © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý tréner anglického futbalového klubu Manchester United Erik ten Hag obvinil Cristiana Ronalda zo zlyhania počas jeho pôsobenia v tomto klube. Portugalská hviezda sa do tímu vrátila v roku 2021, neskôr prišiel na jeho lavičku Ten Hag.
Ten Hag a Ronaldo mali od začiatku napätý vzťah, ktorý sa vyostrili, keď útočník odmietol nastúpiť ako striedajúci hráč v zápase proti Tottenhamu v októbri 2022. Po tomto incidente holandský kouč nenasadil Ronalda do nasledujúceho zápasu proti FC Chelsea.
"Zlyhal, pretože sme s ním počítali. Je samozrejme jeden z najlepších v histórii futbalu, mal som k nemu veľký rešpekt. Ale ako tréner som musel urobiť racionálne rozhodnutie a držať hráčov, ktorých si vážim,“ povedal Ten Hag v rozhovore pre The Athletic.
Holandský kouč ďalej odhalil, že portugalský futbalista viackrát vynechal tréningy a neabsolvoval plnú záťaž po prehre 0:4 s Brentfordom na začiatku jeho pôsobenia. "Povedal som mu: 'Ronnie, každý chce pre teba pracovať, aby ťa dostal do správnej pozície, ale ak sa nedostaneš do šestnástky, tak nemôžeš vystreliť.' On to však nedokázal,“ vysvetlil tréner.
"Je nesprávne tvrdiť, že som od neho očakával napádanie až na hranici jeho možností, že bol vyčerpaný. On jednoducho nebehal, ani s loptou, ani bez lopty. Dôvodom bolo, že sa na to nepripravil,“ pokračoval Ten Hag.
Kritizoval tiež vedenie Manchestru United, ktoré podľa neho nesplnilo sľuby pred jeho odchodom v roku 2024. Napriek razantnému triumfu v FA Cupe nad Manchestrom City bol odvolaný, keď tím klesol na 14. miesto v tabuľke Premier League.
"Sľubovali mi lojalitu, podporu a komunikáciu, ale tieto sľuby nesplnili. Povedal som, že nechceme predať Scotta McTominaya, no nakoniec ho predali bez môjho súhlasu. Bol som veľmi zahanbený a sklamaný,“ povedal.
Ten Hag spomenul aj svoje túžby angažovať hráčov ako Harry Kane, Declan Rice a Frenkie de Jong počas svojho pôsobenia v klube. Holandský kouč a Cristiano Ronaldo sú vo futbalovom svete považovaní za významné osobnosti, avšak ich spolupráca v Manchestri United sa končila konfliktmi, ktoré nakoniec vyústili do spoločného rozchodu.
Zdroj: SITA.sk - Ten Hag kritizuje Ronalda. Tvrdí, že zapríčinil zlyhanie Manchestru United © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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