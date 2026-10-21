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 24hod.sk    Šport

21. októbra 2026

Dva a pol roka bez súťaženia, no Vlhová sa vracia! Z akých pozícií môže pretekať po dlhej absencii? – PREHĽAD


Tagy: Kariéra Liečba Návrat Svetový pohár Zranenie

Ako to bude s poradím na štartovom poli v slalome či obrovskom slalome? Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zažije veľký návrat do Svetového pohára už tento víkend v rakúskom Söldene. Pretekať sa ...



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milan_cortina_olympics_alpine_skiing_08542 1 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Ako to bude s poradím na štartovom poli v slalome či obrovskom slalome?


Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zažije veľký návrat do Svetového pohára už tento víkend v rakúskom Söldene. Pretekať sa bude oba dni v obrovskom slalome.

V minulosti sa 31-ročná Liptáčka pravidelne zúčastňovala na žrebovaní poradia v milovanom slalome. Bola to skvelá šou aj pre divákov, ktorú si užívali aj samotné účastníčky.

Má právo na lepšie pozície aj po vynechanom dva a pol roku? Ako to bude s poradím na štartovom poli v slalome či obrovskom slalome?

Právo na výnimku


Počas zimných olympijských hier v Taliansku 2026 súťažila Vlhová v obľúbenom slalome ako 23. lyžiarka. Keďže nesúťažila na žiadnom z podujatí SP osem mesiacov (ZOH sa tam neráta), má právo na výnimku.

Medzinárodná lyžiarska federácia jej preto uplatnila akúsi plnú ochranu. Jej postavenie v rebríčku sa ráta zo začiatku sezóny 2025/26, hoci tam neštartovala.

Jej poradie v slalome sa zachová skoro rovnaké - posunie sa iba o niekoľko miest dozadu namiesto drastického odsunu nadol. Lyžiarky z prvej päťky renkingu disciplíny klesnú o dve priečky, zo 6. až 10. miesta o tri.

Fotogaléria: Petra Vlhová

Môže si vyžrebovať číslo


Vlhovej patrila siedma pozícia v slalome na začiatku minulého ročníka, hoci v tom čase rok a pol nelyžovala pre zranené a následne operované koleno.

Matematika je jednoduchá - siedme miesto plus tri priečky nadol sa rovná desať. Preto si môže bez problémov vyžrebovať číslo, keďže na to má právo najlepších 15 slalomárok.

Keďže patrí do druhej polovice, súťažiť bude najskôr ako ôsma a najneskôr ako pätnásta. Prvý slalom sa však koná až v polovici novembri v jej obľúbenom fínskom stredisku Levi.

Rozhodne štartová listina


Obrovský slalom je však iná pesnička. Na začiatku minulej sezóny jej v tejto disciplíne patrila 14. pozícia a pre pravidlá klesla o ďalšie štyri.

Čísla si tak žrebovať nemôže, keďže tak môže urobiť len prvých 15 lyžiarok. Štartovať tak bude podľa poradia v aktuálnom rebríčku, takže z 18. miesta.

Existuje však pre ňu nádej, keďže viacero skúsených konkurentiek v obrovskom slalome nebude štartovať pre zranenia. Rozhodne tak až štartová listina pred jednotlivými pretekmi.


Zdroj: SITA.sk - Dva a pol roka bez súťaženia, no Vlhová sa vracia! Z akých pozícií môže pretekať po dlhej absencii? – PREHĽAD © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Liečba Návrat Svetový pohár Zranenie
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