|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 2.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žigmund
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. mája 2026
Zomrel Alex Zanardi, bývalý pretekár F1 a paralympijský šampión
Ikona talianskeho športu odišla na večnosť vo veku 59 rokov, za sebou mala viacero vážnych úrazov. Vo veku 59 rokov odišiel na večnosť Alex Zanardi, niekdajší taliansky pilot F1 a neskôr ...
Zdieľať
2.5.2026 (SITA.sk) - Ikona talianskeho športu odišla na večnosť vo veku 59 rokov, za sebou mala viacero vážnych úrazov.
Vo veku 59 rokov odišiel na večnosť Alex Zanardi, niekdajší taliansky pilot F1 a neskôr štvornásobný paralympijský šampión v paracyklistike. Jeho rodina informovala, že zomrel "náhle, no pokojne, obklopený láskou rodiny a priateľov".
Zanardi patril medzi najslávnejších a najobľúbenejších talianskych športovcov a výrazne prispel k zmene vnímania hendikepu v Taliansku. Šesť rokov pred smrťou utrpel vážnu nehodu, v júni 2020 jeho handbike narazil do kamióna počas pretekov v Toskánsku.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová označila Zanardiho za "veľkého šampióna a výnimočného človeka, ktorý každú životnú skúšku premenil na lekciu odvahy, sily a dôstojnosti". Šéf Talianskej cyklistickej federácie Cordiano Dagnoni vyzdvihol jeho prínos k forme kultúrnej zmeny v krajine a oznámil, že počas víkendových pretekov bude zachovaná minúta ticha na jeho počesť.
Zanardi štartoval v F1 za tímy Jordan, Minardi a Lotus v prvej polovici 90. rokov, následne prešiel do US CART, kde získal tituly majstra seriálu v rokoch 1997 a 1998. Do F1 sa vrátil v roku 1999 s Williamsom, potom opäť súťažil v CART.
V roku 2001 na nemeckom okruhu Lausitzring utrpel takmer smrteľnú nehodu, po ktorej mu amputovali obe nohy. Jeho auto zastalo na trati a bolo zasiahnuté iným vozidlom, ktoré prechádzalo rýchlosťou vyše 300 kilometrov za hodinu. Napriek tomu sa zapísal medzi športové legendy paralympijských hier, keď získal dve zlaté medaily na londýnskych hrách v roku 2012 a ďalšie dve v Riu de Janeiro 2016.
Po zdrvujúcej nehode v roku 2020, pri ktorej utrpel vážne poranenia hlavy, sa zotavil a po 18 mesiacoch sa vrátil domov. Alex Zanardi zanechal po sebe manželku Danielu a syna Niccola.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel Alex Zanardi, bývalý pretekár F1 a paralympijský šampión © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 59 rokov odišiel na večnosť Alex Zanardi, niekdajší taliansky pilot F1 a neskôr štvornásobný paralympijský šampión v paracyklistike. Jeho rodina informovala, že zomrel "náhle, no pokojne, obklopený láskou rodiny a priateľov".
Zanardi patril medzi najslávnejších a najobľúbenejších talianskych športovcov a výrazne prispel k zmene vnímania hendikepu v Taliansku. Šesť rokov pred smrťou utrpel vážnu nehodu, v júni 2020 jeho handbike narazil do kamióna počas pretekov v Toskánsku.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová označila Zanardiho za "veľkého šampióna a výnimočného človeka, ktorý každú životnú skúšku premenil na lekciu odvahy, sily a dôstojnosti". Šéf Talianskej cyklistickej federácie Cordiano Dagnoni vyzdvihol jeho prínos k forme kultúrnej zmeny v krajine a oznámil, že počas víkendových pretekov bude zachovaná minúta ticha na jeho počesť.
Zanardi štartoval v F1 za tímy Jordan, Minardi a Lotus v prvej polovici 90. rokov, následne prešiel do US CART, kde získal tituly majstra seriálu v rokoch 1997 a 1998. Do F1 sa vrátil v roku 1999 s Williamsom, potom opäť súťažil v CART.
V roku 2001 na nemeckom okruhu Lausitzring utrpel takmer smrteľnú nehodu, po ktorej mu amputovali obe nohy. Jeho auto zastalo na trati a bolo zasiahnuté iným vozidlom, ktoré prechádzalo rýchlosťou vyše 300 kilometrov za hodinu. Napriek tomu sa zapísal medzi športové legendy paralympijských hier, keď získal dve zlaté medaily na londýnskych hrách v roku 2012 a ďalšie dve v Riu de Janeiro 2016.
Po zdrvujúcej nehode v roku 2020, pri ktorej utrpel vážne poranenia hlavy, sa zotavil a po 18 mesiacoch sa vrátil domov. Alex Zanardi zanechal po sebe manželku Danielu a syna Niccola.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel Alex Zanardi, bývalý pretekár F1 a paralympijský šampión © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tréner Enrique nie je sklamaný z toho, že jeho Paríž Saint-Germain zdolal v prvom semifinále LM nemecký Bayern Mníchov len o gól
Tréner Enrique nie je sklamaný z toho, že jeho Paríž Saint-Germain zdolal v prvom semifinále LM nemecký Bayern Mníchov len o gól
<< predchádzajúci článok
Arteta vyzýva svojich zverencov v Arsenale, abe zvládali emócie v boji o ligový titul
Arteta vyzýva svojich zverencov v Arsenale, abe zvládali emócie v boji o ligový titul