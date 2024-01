AS Rím ukončil s okamžitou platnosťou spoluprácu s trénerom Josem Mourinhom

Futbalový klub AS Rím ukončil v utorok spoluprácu s trénerom Josem Mourinhom. Taliansky klub tak urobil podľa informácií agentúry DPA s okamžitou platnosťou. Portugalský kouč pôsobil v tíme od roku 2021 a predvlani s ním vyhral Európsku konferenčnú ligu (EKL) a vlani ho priviedol do finále Európskej ligy (EL).





Rozhodnutie prišlo dva dni po prehre 1:3 na pôde AC Miláno, pričom pôvodný Mourinhov kontrakt platil do júna. Rimania sú momentálne na deviatom mieste a hrozí im tak šiesta neúčasť v Lige majstrov za sebou. "AS Rím môže potvrdiť, že Jose Mourinho a jeho trénerský tím opustia klub s okamžitou platnosťou," citovala z oficiálneho vyhlásenia klubu agentúra AP. "Radi by sme Josemu poďakovali za jeho vášeň a snahu. Na jeho pôsobenie v Ríme budeme mať vždy krásne spomienky, ale sme presvedčení, že okamžitá zmena je v najlepšom záujme klubu," uviedli americkí majitelia Dan a Ryan Friedkinovci.Mourinho prehral v máji s Rímom svoje prvé finále v európskej súťaži. Jeho tím nestačil na Sevillu 1:4 v jedenástkovom rozstrele po remíze 1:1 v riadnom hracom čase a predlžení. Šesťdesiatročného kouča katapultoval medzi svetovú elitu titul v Lige majstrov s Portom (2003/04) a rovnaký úspech dosiahol aj s Interom Miláno v sezóne 2009/10. Okrem toho pôsobil aj v Chelsea, Reale Madrid či Manchestri United.Jeho kočuovanie v Ríme poznačili početné suspendácie pre konflikty s rozhodcami. Zrejme najznámejší nastal po spomínanom májovom finále v budapeštianskej Puskás Aréne v tamojšom parkovacom dome. Na verejnosť vtedy prenikol videozáznam, v ktorom Mourinho vulgárne nadával rozhodcovi Anthonymu Taylorovi.