Slafkovský prispel gólom k výhre Montrealu nad Coloradom, zožal chválu od Suzukiho

16.1.2024 (SITA.sk) - V bohatom pondelkovom programe zámorskej hokejovej NHL 2023/2024 upútal na seba pozornosť aj mladý slovenský útočník v drese Montrealu Juraj Slafkovský . K víťazstvu svojho tímu nad Coloradom (4:3) prispel gólom, ale pripísal si aj šesť striel na bránku, čo je jeho osobný rekord, a dva zblokované pokusy súpera. Presilovkový gól na 1:1 bol jeho piaty v tejto sezóne a prekonal tým svoj zápis z uplynulého súťažného ročníka.Montreal už po necelých piatich minútach zápasu prehrával s favorizovaným Coloradom 0:1, ale o ďalšie tri minúty bolo vyrovnané. Postaral sa o to práve Slafkovský, ktorý zužitkoval skvelú prihrávku od kapitána Canadiens Nicka Suzukiho do predbránkového priestoru a na dva razy prekonal Alexandara Georgieva v bránke Avalanche."Je pekné ho vidieť v okolí bránky, keďže má veľa talentu na to, aby tam vedel niečo urobiť. Je ťažké ho odtiaľ odtlačiť," povedal Suzuki o Slafkovskom na webe NHL.Celkovo má 19-ročný rodák z Košíc na konte 16 bodov zo 43 zápasov v ročníku 2023/2024. Dostal sa aj na čelo kanadského bodovania Slovákov o bod pred Tomáša Tatara "Vždy sa snažím strieľať a dnes sa mi to konečne darilo. Je to fajn pocit," uviedol Slafkovský pre zámorské médiá. Jednotka draftu z roku 2022 odpovedala aj na otázku, aké to bolo hrať v krátkom čase proti dvom elitným útočníkom NHL Connorovi McDavidovi a Nathanovi MacKinnonovi. Pre porovnanie: sobotný duel proti Edmontonu prehral Montreal 1:2 po predĺžení, teraz zdolal Colorado 4:3."Sú rýchlejší a šikovnejší ako iní hráči v tejto lige. To znamená, že proti nim treba hrať tvrdo. Myslím si, že sme to robili a oba tie zápasy zvládli celkom dobre," odpovedal mladý Slovák.V pondelok sa zo Slovákov predstavili aj Tomáš Tatar a Šimon Nemec . Tatar rovnako ako všetci jeho spoluhráči v pondelok nebodoval, keďže Seattle prehral v Pittsburghu 0:3. Obranca New Jersey Šimon Nemec pri rovnakej prehre 0:3 v Bostone bol s časom stráveným na ľade 25:26 min druhý najviac vyťažený hráč Devils aj celého zápasu. Zároveň je to jeho osobný rekord v štatistike "ice time". Pripísal si dve strely na bránku, dve mínusky, ale aj šesť zblokovaných striel.