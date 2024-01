NHL: Fleury s 552. triumfom, Slafkovský skóroval: Snažím sa strieľať (video)

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu, ktorý si poradil v noci na utorok v zámorskej NHL s Coloradom 4:3. Mark Stone sa podieľal hetrikom na triumfe Vegas nad Nashvillom 4:1. Brankár Marc-Andre Fleury dosiahol 552. víťazstvo v kariére a dostal sa na druhé miesto v počte triumfov za Martina Brodeura.



Slafkovský strelil svoj piaty gól v sezóne v ôsmej minúte. V presilovej hre po vylúčení Sama Malinského vyrovnal na 1:1 – opäť sa presadil v predbránkovom priestore, keď na druhýkrát prestrelil brankára Alexandara Georgijeva. Celkovo má v tejto sezóne na konte 16 kanadských bodov a v dueli proti Coloradu zaznamenal aj mínusku a na ľade strávil 18:10 minúty. Dosiahol šesť striel na bránku, čím si v tejto štatistike vyrovnal svoje osobné kariérne maximum. "Predviedli sme dobrý výkon proti kvalitnému súperovi a teším sa, že sa nám podarilo zvíťaziť. V druhej tretine sme zvládli ubrániť dve oslabenia za sebou a dodalo nám to viac energie. Aj vďaka tomu sa nám potom podarilo vrátiť späť do stretnutia. Stále sa snažím strieľať na bránku a v tomto zápase to vyšlo. Bol to dobrý pocit streliť gól po dlhšom čase," uviedol slovenský krídelník pre oficiálnu klubovú webstránku. Prvý muž vlaňajšieho draftu skóroval v Bell Centre prvýkrát od 5. novembra 2022, keď sa presadil v stretnutí proti Vegas. V tejto sezóne má na konte päť presných zásahov, čím prekonal svoj zápis z minulého debutového ročníka v profilige. Vtedy odohral 39 duelov a strelil štyri góly. Bronzový medailista z Pekingu 2022 sa vyjadril aj ohľadom toho, aké to je hrať proti Coloradu s Nathanom MacKinnonom. Zároveň sa vrátil k predošlému zápasu proti Edmontonu s Connorom McDavidom. "Sú trochu rýchlejší a šikovnejší na ľade. Musíme však proti nim hrať tvrdo. Vždy sa im niečo podarí vytvoriť, ale myslím si, že sme tieto zápasy zvládli veľmi dobre." O triumfe jeho tímu rozhodol v 56. minúte Joel Armia, ktorý upravil na konečných 4:3. Jeho tím tak ukončil trojzápasovú sériu prehier. V stretnutí sa blysli aj domáci Cole Caufield s dvoma bodmi (1+1) a trojbodový Cale Makar v drese hostí.





V akcii bol aj jeho krajan Šimon Nemec, ten strávil doposiaľ najviac času na ľade (25:26 min). Jeho New Jersey však prehralo v Bostone 0:3.



Devätnásťročný Nemec nazbieral dva mínusové body a odpykal si dvojminútový trest v prvej tretine za zdržovanie hry. Bol druhý najvyťažovanejší hráč "diablov" po obrancovi Lukeovi Hughesovi, ktorý odohral až 28:10 min. Nemec sa blysol 124 sekúnd pred záverečnou sirénou, keď zmaril možnosť na skórovanie do prázdnej bránky domácemu útočníkovi Bradovi Marchandovi. Devätnásťročný obranca hokejkou vytečoval letiaci puk do opustenej bránky a na žŕdku. Už o pár sekúnd sa snažil hasiť chybu L. Hughesa, ktorý stratil puk v útočnom pásme, no Nemec v rýchlostnom súboji nestačil odstreliť puk pred Trentom Fredericom. Ten v páde spečatil do prázdnej bránky triumf Bruins. Skóre duelu otvoril Charlie Coyle a na 2:0 zvýšil David Pastrňák. "Myslím, že prvá tretina určila tempo zvyšku zápasu. Mali sme jeden z najlepších začiatkov a podarilo sa nám úspešne zvládnuť duel," konštatoval český útočník. Tretie čisté konto v sezóne zaknihoval brankár Jeremy Swayman, ktorý zneškodnil 31 streleckých pokusov súpera. "Je to výsledok tímového výkonu. Chlapci blokovali strely a pomohli mi, aby som videl každý puk. Neinkasoval som gól a preto si myslím, že to oceneni pre celý tím," uviedol Swayman.



Už piaty shutout zaznamenal brankár Pittsburghu Tristan Jarry, ktorý nepustil za svoj chrbát žiadnu z 22 striel hráčov Seattlu (3:0). V tejto štatistike sa vyrovnal Connorovi Ingramovi z Arizony, ktorý dosiahol v tejto sezóne rovnako päť čistých kont. "Hrali sme proti veľmi kvalitnému tímu. V uplynulom čase vyhrali veľa zápasov. Myslím si, že sme sa držali nášho herného plánu, ktorý sme si pripravili. Snažili sme sa hrať zodpovedne a nedovoliť im šance a prečíslenia. Myslím, že sa nám to podarilo," povedal Jarry. "Tučniakov" nasmeroval za triumfom 3:0 dvoma gólmi kapitán Sidney Crosby. Seattle prehral prvý zápas po sérii deviatich triumfov. Tatar nastúpil v prvom útoku, odohral 16:19 minúty a vyslal tri strely na bránku.



Hviezdou nočného programu bol Fleury, ktorý pomohol 21 zákrokmi k triumfu Minnesoty nad Islanders 5:0. Tridsaťdeväťročný kanadský brankár dosiahol prvé čisté konto v sezóne a 74. v kariére. Zaznamenal 552. víťazstvo v profilige a dostal sa na druhé miesto v počte víťazstiev, keď prekonal Patricka Roya. "Všetci v kabíne sa snažíme pracovať čo najlepšie a vyhrávať zápasy. Odohrali sme skvelý duel proti dobrému tímu a sme radi, že sme to zvládli," skonštatoval Fleury. Joel Eriksson Ek skóroval dvakrát a dva body dosiahli so zhodnou bilanciou 1+1 aj Marcus Foligno a Mats Zuccarello.



Stone zaznamenal svoj prvý hetrik za Golden Knights v základnej časti a 53. v profilige. Kapitán Vegas otvoril skóre duelu v 16. minúte a nadviazal na to v úvode druhej časti, keď zvýšil na 2:0. Hetrik skompletizoval 24 sekúnd pred záverom prostredného dejstva. "Mal som šťastie na strelecké miesta. Vyčítal by som si to, keby som tieto šance nevyužil," uviedol Stone a vyjadril sa aj k výsledku: "Niekedy sa to jednoducho podarí, inokedy nie. Musíme stále hľadať spôsoby, ako hrať 60 minút dobre ako tím."



Ruskú pečať má víťazstvo Columbusu nad lídrom Západnej konferencie Vancouverom (4:3 pp a sn). V riadnom hracom čase sa dvakrát presadil Dmitrij Voronkov, raz skóroval Jegor Činachov a v samostatných nájazdoch rozhodol Kirill Marčenko. Canucks prehrali prvý duel po sérii piatich triumfov. "Dobre sme korčuľovali chceli sme na nich vyvinúť tlak. Myslím si, že sa nám to aj podarilo," uviedol tréner domácich Pascal Vincent.



Do tretice čisté konto a opäť s víťazstvom 3:0 si pripísal brankár Ukko-Pekka Luukkonen s Buffalom. Zlikvidoval všetkých 27 pokusov hráčov San Jose a výrazný podiel na triumfe Sabres mal aj americký útočník Casey Mittelstadt, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie.

NHL – sumáre:



Buffalo Sabres – San Jose Sharks 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 32. Mittelstadt (Okposo, R. Johnson), 35. Tuch (Quinn, Mittelstadt), 57. Greenway (Mittelstadt, Dahlin). Brankári: Luukkonen – Kähkönen, strely na bránku: 35:28.







Boston Bruins – New Jersey Devils 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 21. Coyle (Marchand, Pastrňák), 44. Pastrňák (McAvoy, Marchand), 59. Frederic. Brankári: Swayman – Daws, strely na bránku: 36:31.







Columbus Blue Jackets – Vancouver Canucks 4:3 pp a sn (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 6. Činachov (Gaudreau), 24. Voronkov (Boqvist, Gaudreau), 51. Voronkov (Roslovic), rozh. nájazd Marčenko – 6. J.T. Miller (Zadorov), 15. Garland (Blueger, Joshua), 28. Pettersson (J.T. Miller, Hughes). Brankári: Merzikins – DeSmith, strely na bránku: 44:30.







Florida Panthers – Anaheim Ducks 4:5 pp (2:1, 2:2, 0:1 - 0:1)



Góly: 9. Bennett (Rodrigues, Ekman-Larsson), 18. Reinhart (Mikkola), 30. Verhaeghe (Montour, Barkov), 33. Bennett (Tkachuk, Verhaeghe) – 20. Killorn (Henrique), 26. Henrique (Vatrano), 35. Silfverberg (Carrick), 44. Terry (LaCombe), 61. Killorn (Vatrano, Fowler). Brankári: Stolarz – Gibson, strely na bránku: 33:26.







Pittsburgh Penguins – Seattle Kraken 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 21. O'Connor (Rust, Malkin), 24. Crosby (Letang, Rakell), 58. Crosby (Rakell, Karlsson). Brankári: Jarry – Daccord, strely na bránku: 33:22.







Carolina Hurricanes – Los Angeles Kings 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)



Góly: 26. Martinook (Jarvis, Burns), 49. Drury (Noesen, Chatfield) – 7. Moore (Danault, Gavrikov), 42. Danault (Roy, Gavrikov), 43. Laferriere (Anderson, Dubois), 4. Dubois (Anderson-Dolan, Anderson), 59. Moore (Danault, Roy). Brankári: Raanta (46. Perets) – Rittich, strely na bránku: 32:26.







Minnesota Wild - New York Islanders 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)



Góly: 3. Zuccarello (Faber, Boldy), 23. Dewar, 34. Eriksson Ek (Kaprizov, Zuccarello), 57. Eriksson Ek (Foligno, Bogosian), 60. Foligno (Gaudreau, Brodin). Brankári: Fleury – Sorokin (40. Appleby), strely na bránku: 40:21.







Vegas Golden Knights - Nashville Predators 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)



Góly: 16. Stone (Dorofejev, Hague), 22. Stone (Stephenson, Dorofejev), 40. Stone (Stephenson), 60. Marchessault (Pietrangelo, Roy) – 38. Evangelista (A. Carrier, Josi). Brankári: Thompson – Saros, strely na bránku: 29:35.







Montreal Canadiens - Colorado Avalanche 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)



Góly: 8. SLAFKOVSKÝ (Suzuki, Caufield), 37. Harvey-Pinard (J. Evans, Gallagher), 42. Caufield (Suzuki, Matheson), 56. Armia (Monahan, Savard) – 5. Colton (Drouin, Makar), 22. Makar (Girard, MacKinnon), 50. Toews (Rantanen, Makar). Brankári: Allen – Georgijev, strely na bránku: 34:35.







St. Louis Blues - Philadelphia Flyers 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)



Góly: 39. Sundqvist (Schenn, Perunovich), 42. Saad (Schenn, Kyrou) – 22. Laughton (Hathaway, S. Walker), 40. Poehling (Zamula, Atkinson), 55. Tippett (Konecny, Frost), 60. Farabee. Brankári: Hofer – Hart, strely na bránku: 30:42.







Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (Seattle) 16:19 0 0 0 0 3 0



Šimon Nemec (New Jersey) 25:26 0 0 0 –2 0 2



Juraj Slafkovský (Montreal) 18:10 1 0 1 –1 6 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/