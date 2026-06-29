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29. júna 2026
Asfalt sa lepil na gumy, ale Kubiš má víťazný hetrik z majstrovstiev Slovenska
Lukáš Kubiš bez problémov získal víťazné double na MSR v cestnej cyklistike v Jeseníku. Lukáš Kubiš zrejme definitívne preberá dominantné postavenie v slovenskej cyklistike po Petrovi ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Lukáš Kubiš bez problémov získal víťazné double na MSR v cestnej cyklistike v Jeseníku.
Lukáš Kubiš zrejme definitívne preberá dominantné postavenie v slovenskej cyklistike po Petrovi Saganovi.
Pretekár tímu Unibet Rose Rockets si počas uplynulých dní na spoločnom česko-slovenskom šampionáte v Jeseníku pripísal víťazné double.
K víťazstvu vo štvrtkovej časovke pridal v nedeľu triumf v pretekoch s hromadným štartom. V jeho prípade bol už tretí a dovŕšil ním víťazný hetrik za ostatné tri roky.
Na štart sa postavilo 36 slovenských pretekárov, pričom medzi favoritov patrili obhajca titulu Lukáš Kubiš, Martin Svrček či mladí reprezentanti Richard Riška a Samuel Novák. Martin Svrček však pre zdravotné problémy odstúpil už počas prvého okruhu, a tak sa boj o slovenské medaily postupne zúžil.
Už v úvodných kilometroch sa utvorila rozhodujúca skupina ôsmich pretekárov, v ktorej nechýbali ani Kubiš, Richard Riška (Hrinkow Advarics) a Samuel Novák (Tirol KTM Cycling Team). Náročná trať postupne selektovala štartové pole a už po približne 60 kilometroch bolo zrejmé, že práve táto skupina bude bojovať o najvyššie priečky.
V záverečných okruhoch začali útočiť českí reprezentanti na čele s Mathiasom Vacekom, ktorý napokon získal český titul. Lukáš Kubiš síce nedokázal zachytiť rozhodujúce zrýchlenie českých jazdcov, no s prehľadom si udržal pozíciu najlepšieho Slováka a obhájil majstrovský titul. Richarda Rišku zdolal o 3:47 min a Samuela Nováka o 5:43 min.
Muži mali pôvodne v Jeseníku a okolí absolvovať 8 okruhov po 26,2 km, čiže dokopy 209,6 km. Nakoniec sa v náročných podmienkach v extrémnom teple jazdilo ba 183,4 km, čiže o jeden okruh menej.
"Musím v prvom rade pochváliť organizátorov, ktorí odviedli skvelú robotu v tomto horúcom počasí. Snažili sme sa aj my zabaviť fanúšikov, a tak som spokojný, keďže som zvíťazil. Bolo to veľmi náročné, v tých kopcoch hrá hmotnosť proti mne, a tak si to na konci rozdali vpredu už len českí cyklisti Mathias Vacek s Tomášom Přidalom,“ uviedol Lukáš Kubiš na webe Slovenského zväzu cyklistiky.
Kubiš ešte doplnil, že skrátenie pretekov o jedno kolo z ôsmich na sedem výraznejšie nevnímal ako pomoc pre seba alebo pre súperov.
"Preteky už boli dávnejšie rozhodnuté, takže to bolo pre mňa o to jednoduchšie. Súperi už v závere neboli pri mne blízko. Bolo to rozumné riešenie skrátiť preteky, lebo asfalt v záverečnom kopci sa už neskutočne lepil, kamene boli na gumách," vysvetlil Kubiš.
Zdroj: SITA.sk - Asfalt sa lepil na gumy, ale Kubiš má víťazný hetrik z majstrovstiev Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Lukáš Kubiš zrejme definitívne preberá dominantné postavenie v slovenskej cyklistike po Petrovi Saganovi.
Pretekár tímu Unibet Rose Rockets si počas uplynulých dní na spoločnom česko-slovenskom šampionáte v Jeseníku pripísal víťazné double.
K víťazstvu vo štvrtkovej časovke pridal v nedeľu triumf v pretekoch s hromadným štartom. V jeho prípade bol už tretí a dovŕšil ním víťazný hetrik za ostatné tri roky.
Svrček odstúpil
Na štart sa postavilo 36 slovenských pretekárov, pričom medzi favoritov patrili obhajca titulu Lukáš Kubiš, Martin Svrček či mladí reprezentanti Richard Riška a Samuel Novák. Martin Svrček však pre zdravotné problémy odstúpil už počas prvého okruhu, a tak sa boj o slovenské medaily postupne zúžil.
Už v úvodných kilometroch sa utvorila rozhodujúca skupina ôsmich pretekárov, v ktorej nechýbali ani Kubiš, Richard Riška (Hrinkow Advarics) a Samuel Novák (Tirol KTM Cycling Team). Náročná trať postupne selektovala štartové pole a už po približne 60 kilometroch bolo zrejmé, že práve táto skupina bude bojovať o najvyššie priečky.
Nezachytil český nástup
V záverečných okruhoch začali útočiť českí reprezentanti na čele s Mathiasom Vacekom, ktorý napokon získal český titul. Lukáš Kubiš síce nedokázal zachytiť rozhodujúce zrýchlenie českých jazdcov, no s prehľadom si udržal pozíciu najlepšieho Slováka a obhájil majstrovský titul. Richarda Rišku zdolal o 3:47 min a Samuela Nováka o 5:43 min.
Skrátené preteky
Muži mali pôvodne v Jeseníku a okolí absolvovať 8 okruhov po 26,2 km, čiže dokopy 209,6 km. Nakoniec sa v náročných podmienkach v extrémnom teple jazdilo ba 183,4 km, čiže o jeden okruh menej.
"Musím v prvom rade pochváliť organizátorov, ktorí odviedli skvelú robotu v tomto horúcom počasí. Snažili sme sa aj my zabaviť fanúšikov, a tak som spokojný, keďže som zvíťazil. Bolo to veľmi náročné, v tých kopcoch hrá hmotnosť proti mne, a tak si to na konci rozdali vpredu už len českí cyklisti Mathias Vacek s Tomášom Přidalom,“ uviedol Lukáš Kubiš na webe Slovenského zväzu cyklistiky.
Rozumné riešenie
Kubiš ešte doplnil, že skrátenie pretekov o jedno kolo z ôsmich na sedem výraznejšie nevnímal ako pomoc pre seba alebo pre súperov.
"Preteky už boli dávnejšie rozhodnuté, takže to bolo pre mňa o to jednoduchšie. Súperi už v závere neboli pri mne blízko. Bolo to rozumné riešenie skrátiť preteky, lebo asfalt v záverečnom kopci sa už neskutočne lepil, kamene boli na gumách," vysvetlil Kubiš.
Zdroj: SITA.sk - Asfalt sa lepil na gumy, ale Kubiš má víťazný hetrik z majstrovstiev Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
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