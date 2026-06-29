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29. júna 2026
Pomsta na taliansky spôsob. Faul na ihrisku výmenou za smrteľné postrelenie na ulici
Medzi podozrivými je veľmi mladý muž spojený so známym miestnym mafiánskym klanom Camorra. Len 21-ročný amatérsky futbalista Lorenzo Spasiano o 04:00 h vychádzal z vchodových dverí svojho domu, aby ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Medzi podozrivými je veľmi mladý muž spojený so známym miestnym mafiánskym klanom Camorra.
Len 21-ročný amatérsky futbalista Lorenzo Spasiano o 04:00 h vychádzal z vchodových dverí svojho domu, aby išiel do práce, keď ho napadol vrah a smrteľne zranil.
Zblízka ho strelil do hrude a hoci sa onedlho dostal do nemocnice, jeho zranenia boli natoľko vážne, že mu prestalo biť srdce a zomrel.
Okolnosti vraždy vyšetrujú policajti. Matka mladíka, ktorú zvuk výstrelu prebudil, povedala, že videla svojho syna na zemi v kaluži krvi a zavolala pomoc. Vrah sa tam už nenachádzal.
Pochádzal z čestnej a pracovitej rodiny s piatimi deťmi, jeho otec bol vodičom sanitky a matka bola v domácnosti.
Miestny farár Salvatore Cinque o ňom prezradil pre web napolitoday.it: "Nemyslím si, že mal nejaké väzby na zločinecký svet. Každé ráno vstával skoro, aby išiel do práce. Najprv do pekárne, nedávno zmenil prácu na stavebného robotníka. Táto správa je zdrvujúca - nachádzame sa v špirále násilia."
Policajti obrátili svoju pozornosť na možnosť osobnej pomsty. Vyšetrovatelia skúmali konkrétny incident - násilnú hádku, do ktorej sa zaplietli Spasiano a 17-ročný chlapec počas futbalového zápasu.
V nasledujúcich týždňoch zanechal konflikt následky a rozhorčenie. Medzi podozrivými je veľmi mladý muž spojený so známym miestnym mafiánskym klanom Camorra.
Spasiano mal počas duelu mladšieho súpera faulovať, čo vyvolalo hádku na ihrisku a museli ich od seba oddeliť až ich priatelia.
Prvý pokus o pomstu nevyšiel, keďže sa zosnulý venoval boxu a s útokom si poradil. To malo jeho "nepriateľa" vyviesť z miery a mal sa začať vyhrážať, čo obeť nenahlásila.
Zdroj: SITA.sk - Pomsta na taliansky spôsob. Faul na ihrisku výmenou za smrteľné postrelenie na ulici © SITA Všetky práva vyhradené.
Len 21-ročný amatérsky futbalista Lorenzo Spasiano o 04:00 h vychádzal z vchodových dverí svojho domu, aby išiel do práce, keď ho napadol vrah a smrteľne zranil.
Zblízka ho strelil do hrude a hoci sa onedlho dostal do nemocnice, jeho zranenia boli natoľko vážne, že mu prestalo biť srdce a zomrel.
Okolnosti vraždy vyšetrujú policajti. Matka mladíka, ktorú zvuk výstrelu prebudil, povedala, že videla svojho syna na zemi v kaluži krvi a zavolala pomoc. Vrah sa tam už nenachádzal.
Pochádzal z čestnej a pracovitej rodiny s piatimi deťmi, jeho otec bol vodičom sanitky a matka bola v domácnosti.
Miestny farár Salvatore Cinque o ňom prezradil pre web napolitoday.it: "Nemyslím si, že mal nejaké väzby na zločinecký svet. Každé ráno vstával skoro, aby išiel do práce. Najprv do pekárne, nedávno zmenil prácu na stavebného robotníka. Táto správa je zdrvujúca - nachádzame sa v špirále násilia."
Policajti obrátili svoju pozornosť na možnosť osobnej pomsty. Vyšetrovatelia skúmali konkrétny incident - násilnú hádku, do ktorej sa zaplietli Spasiano a 17-ročný chlapec počas futbalového zápasu.
V nasledujúcich týždňoch zanechal konflikt následky a rozhorčenie. Medzi podozrivými je veľmi mladý muž spojený so známym miestnym mafiánskym klanom Camorra.
Spasiano mal počas duelu mladšieho súpera faulovať, čo vyvolalo hádku na ihrisku a museli ich od seba oddeliť až ich priatelia.
Prvý pokus o pomstu nevyšiel, keďže sa zosnulý venoval boxu a s útokom si poradil. To malo jeho "nepriateľa" vyviesť z miery a mal sa začať vyhrážať, čo obeť nenahlásila.
Zdroj: SITA.sk - Pomsta na taliansky spôsob. Faul na ihrisku výmenou za smrteľné postrelenie na ulici © SITA Všetky práva vyhradené.
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