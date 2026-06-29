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29. júna 2026
Tenisti Slovenska v septembri v Davisovom pohári vyzvú Grékov na košickej antuke
Tagy: Davisov pohár
Slovenskí tenisti absolvovali v Davisovom pohári domáci súboj mimo Bratislavy naposledy ešte v roku 2002, v Prešove vtedy vyzvali Rumunov. Septembrový duel medzi výbermi Slovenska a Grécka v I. svetovej ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Slovenskí tenisti absolvovali v Davisovom pohári domáci súboj mimo Bratislavy naposledy ešte v roku 2002, v Prešove vtedy vyzvali Rumunov.
Septembrový duel medzi výbermi Slovenska a Grécka v I. svetovej skupine tenisového Davisovho pohára sa uskutoční v Košiciach na antuke. Rozhodol o tom Slovenský tenisový zväz (STZ) na podnet kapitána výberu Tibora Tótha.
Duel je naplánovaný na 19. a 20. septembra. Jeho víťaz postúpi do budúcoročnej kvalifikácie o postup na finálový turnaj. Pôjde o druhé vzájomné stretnutie týchto súperov. V roku 2023 slovenskí tenisti zdolali Grékov na ich pôde 3:1.
„Som veľmi rád, že budeme hrať v Košiciach. Je to už naozaj dávno, keď sme domáce stretnutie odohrali mimo Bratislavy. Aj chalani túto myšlienku privítali veľmi kladne. Myslím si, že zmena dejiska je dobre naplánovaná, najmä teraz, keď chceme hrať vonku na antuke. Čaká nás ťažké stretnutie proti Grécku, v ktorom veľmi chceme zvíťaziť. Na antuke sú naše šance vyššie aj vzhľadom k výborným výsledkom Alexa (Molčana, pozn.) v tomto roku. Práve preto bola prvá voľba NTC Košice. Je to krásny novovybudovaný areál, ktorý si takéto stretnutie zaslúži, rovnako ako mesto Košice. Množstvo reprezentantov posledných rokov pochádza z východu republiky, či už sú to Alex Molčan, Lukáš Klein, Anna Karolína Schmiedlová, Viktória Hrunčáková, Katarína Kužmová, Jana Čepelová alebo Michal Krajčí, takže aj z tohto hľadiska sú Košice tým správnym miestom,“ povedal Tibor Tóth podľa webu STZ.
Košické NTC v máji hostilo dva veľké medzinárodné turnaje a oba dopadli veľmi dobre. "Na challengeri hrali všetci slovenskí hráči okrem Alexa Molčana a Lukiho Kleina. Veľmi si pochvaľovali turnaj, organizáciu aj samotný areál. V Bratislave je to veľakrát už presýtené. Práve preto verím, že v Košiciach nás príde podporiť veľa fanúšikov a vytvoria výbornú domácu atmosféru, ktorá nám pomôže. Súper bude veľmi náročný, ale pre divákov zároveň veľmi atraktívny. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Slovenskému tenisovému zväzu, že nám vyšiel v ústrety a umožní nám toto stretnutie odohrať v Košiciach. Všetci sa tam už teraz tešíme a spravíme všetko pre to, aby sme uspeli,“ doplnil 58-ročný košický rodák Tóth.
Len na doplnenie, slovenskí tenisti absolvovali v Davisovom pohári domáci súboj mimo Bratislavy dosiaľ naposledy ešte v roku 2002, v Prešove vtedy vyzvali Rumunov.
Zdroj: SITA.sk - Tenisti Slovenska v septembri v Davisovom pohári vyzvú Grékov na košickej antuke © SITA Všetky práva vyhradené.
Septembrový duel medzi výbermi Slovenska a Grécka v I. svetovej skupine tenisového Davisovho pohára sa uskutoční v Košiciach na antuke. Rozhodol o tom Slovenský tenisový zväz (STZ) na podnet kapitána výberu Tibora Tótha.
Duel je naplánovaný na 19. a 20. septembra. Jeho víťaz postúpi do budúcoročnej kvalifikácie o postup na finálový turnaj. Pôjde o druhé vzájomné stretnutie týchto súperov. V roku 2023 slovenskí tenisti zdolali Grékov na ich pôde 3:1.
„Som veľmi rád, že budeme hrať v Košiciach. Je to už naozaj dávno, keď sme domáce stretnutie odohrali mimo Bratislavy. Aj chalani túto myšlienku privítali veľmi kladne. Myslím si, že zmena dejiska je dobre naplánovaná, najmä teraz, keď chceme hrať vonku na antuke. Čaká nás ťažké stretnutie proti Grécku, v ktorom veľmi chceme zvíťaziť. Na antuke sú naše šance vyššie aj vzhľadom k výborným výsledkom Alexa (Molčana, pozn.) v tomto roku. Práve preto bola prvá voľba NTC Košice. Je to krásny novovybudovaný areál, ktorý si takéto stretnutie zaslúži, rovnako ako mesto Košice. Množstvo reprezentantov posledných rokov pochádza z východu republiky, či už sú to Alex Molčan, Lukáš Klein, Anna Karolína Schmiedlová, Viktória Hrunčáková, Katarína Kužmová, Jana Čepelová alebo Michal Krajčí, takže aj z tohto hľadiska sú Košice tým správnym miestom,“ povedal Tibor Tóth podľa webu STZ.
Košické NTC v máji hostilo dva veľké medzinárodné turnaje a oba dopadli veľmi dobre. "Na challengeri hrali všetci slovenskí hráči okrem Alexa Molčana a Lukiho Kleina. Veľmi si pochvaľovali turnaj, organizáciu aj samotný areál. V Bratislave je to veľakrát už presýtené. Práve preto verím, že v Košiciach nás príde podporiť veľa fanúšikov a vytvoria výbornú domácu atmosféru, ktorá nám pomôže. Súper bude veľmi náročný, ale pre divákov zároveň veľmi atraktívny. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Slovenskému tenisovému zväzu, že nám vyšiel v ústrety a umožní nám toto stretnutie odohrať v Košiciach. Všetci sa tam už teraz tešíme a spravíme všetko pre to, aby sme uspeli,“ doplnil 58-ročný košický rodák Tóth.
Len na doplnenie, slovenskí tenisti absolvovali v Davisovom pohári domáci súboj mimo Bratislavy dosiaľ naposledy ešte v roku 2002, v Prešove vtedy vyzvali Rumunov.
Zdroj: SITA.sk - Tenisti Slovenska v septembri v Davisovom pohári vyzvú Grékov na košickej antuke © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Davisov pohár
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