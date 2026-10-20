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ASFIN: Slováci vidia pomoc najmä vo svojom okolí, dve percentá chcú zachovať aj napriek konsolidácii


Tagy: PR Prieskum

Pomoc pri konkrétnych problémoch prichádza podľa Slovákov najčastejšie z ich bezprostredného okolia. Miestnych ľudí, susedov a dobrovoľníkov označuje za prvých pomocníkov 62 % respondentov, ...



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2 maju stale velku podporu u ludi 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Pomoc pri konkrétnych problémoch prichádza podľa Slovákov najčastejšie z ich bezprostredného okolia.


Miestnych ľudí, susedov a dobrovoľníkov označuje za prvých pomocníkov 62 % respondentov, samosprávy 26 % a neziskové organizácie a občianske združenia 25 %. Výrazná väčšina verejnosti zároveň podporuje zachovanie 2 % z dane, ktoré pomáhajú financovať aj miestne organizácie. Aj pri zohľadnení konsolidácie verejných financií podporuje túto možnosť 75 % respondentov pri fyzických a 71 % pri právnických osobách. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre Asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) a iniciatívu 2% Pomáhame spolu.

Prieskum poukazuje na rozdiel medzi vnímaním mimovládnych organizácií vo verejnej debate a postojmi ku konkrétnej pomoci. Kým 61 % respondentov označuje diskusiu o mimovládnych organizáciách za príliš konfliktnú, 65 % súhlasí s tým, že mnohé z nich prinášajú ľuďom konkrétnu a užitočnú pomoc. Za dôležitý prínos pre spoločnosť ich považuje 58 % opýtaných.

"Nové dáta po ťažkých rokoch konsolidácie ukazujú zaujímavý paradox: verejnosť je v dôvere k mimovládnym organizáciám rozdelená, no pri konkrétnej pomoci nachádzame oveľa viac zhody. Šesť z desiatich ľudí vníma diskusiu o mimovládkach ako príliš konfliktnú, zároveň dve tretiny uznávajú, že mnohé z nich prinášajú konkrétnu a užitočnú pomoc. Zo sociologického pohľadu to naznačuje, že ľudia rozlišujú medzi všeobecným obrazom mimovládok vo verejnej debate a tým, čo tieto organizácie robia v ich okolí. Aj ľudia, ktorí sa na mimovládky pozerajú rozdielne, nachádzajú spoločnú reč v tom, komu majú dve percentá pomáhať – predovšetkým ľuďom v núdzi a tým, ktorí potrebujú zdravotnú či sociálnu pomoc. Kritický postoj k mimovládkam teda nemusí znamenať odmietanie pomoci, ktorú poskytujú," hovorí Martin Slosiarik, sociológ a riaditeľ agentúry FOCUS.

Bez zohľadnenia konsolidácie podporuje zachovanie možnosti poukázať 2 % zo svojej dane neziskovým organizáciám 79 % respondentov pri fyzických a 74 % pri právnických osobách. Poukázanie 2 % je zároveň najrozšírenejšou formou podpory neziskového sektora. V posledných 12 mesiacoch ju využilo 800 tisíc Slovákov a 90 tisíc firiem.

"Výsledky prieskumu sú silným potvrdením, že verejnosť vníma hodnotu práce neziskových organizácií a chce zachovať možnosť rozhodnúť o tom, kam pôjde časť jej daní – či už ide o jednotlivcov alebo firmy. Mechanizmus 2 % je prejavom dôvery občanov v organizácie, ktoré denne pomáhajú ľuďom v núdzi, podporujú školy, zdravotnícke zariadenia či miestne komunity. Práve preto sme vytvorili iniciatívu Pomáhame spolu – chceme pripomínať konkrétne príbehy a výsledky, ktoré by bez podpory verejnosti a asignácie 2 % často vôbec nevznikli," hovorí Tatiana Švrčková, predsedníčka Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov.

 

Pomoc stojí na miestnych ľuďoch, samosprávach a organizáciách


Podľa výsledkov prieskumu má pomoc predovšetkým lokálny charakter. Kým miestnych ľudí, susedov a dobrovoľníkov označuje za prvých pomocníkov väčšina respondentov, štátne inštitúcie uvádza iba každý desiaty. Susedská a dobrovoľnícka pomoc sa pritom v mestách a obciach prepája so samosprávami a miestnymi organizáciami.

"Samosprávy poznajú svoje územie, miestne organizácie konkrétnych ľudí a ich potreby a dobrovoľníci sú často priamo tam, kde problém vzniká. Ak má pomoc fungovať rýchlo a adresne, nemôžu zostať každý vo svojom svete. Potrebujeme ich prepájať a vytvárať podmienky, aby táto sieť pomoci fungovala nielen v kríze, ale dlhodobo," hovorí Tatiana Švrčková, predsedníčka Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN).

Mapa pomoci sa medzi regiónmi líši. V Banskobystrickom kraji označili miestnych ľudí, susedov a dobrovoľníkov takmer tri štvrtiny respondentov, v Košickom približne dve tretiny. V Prešovskom kraji ich uvádza približne polovica ľudí, samosprávu tu však spomína približne tretina respondentov. Neziskové organizácie a občianske združenia sú výraznejšie v Bratislavskom a Žilinskom kraji, kde ich uvádza približne tretina ľudí, kým v Košickom kraji len približne každý ôsmy.

Rozdiely vidno aj podľa veľkosti obcí. V obciach do tisíc obyvateľov označuje samosprávu za jedného z prvých pomocníkov viac ako tretina ľudí. V obciach od tisíc do päťtisíc obyvateľov uvádza neziskové organizácie takmer tretina respondentov. Vo všetkých veľkostných kategóriách obcí však ľudia najčastejšie poukazujú na miestnych obyvateľov, susedov a dobrovoľníkov.

Dve percentá chcú ľudia smerovať najmä na pomoc v núdzi a podporu zdravia


Verejnosť má zároveň jasnú predstavu o využití asignácie dane. Na sociálnu pomoc ľuďom v núdzi by tieto prostriedky smerovalo 51 % respondentov, na podporu zdravia a sociálnych služieb 46 %. Nasledujú vzdelávanie s 22 % a ochrana životného prostredia s 20 %. Medzi najčastejších príjemcov 2 % respondenti zaraďovali nemocnice a zdravotnícke zariadenia, charitatívne organizácie, školy či škôlky a útulky.

"Dve percentá nie sú abstraktnou podporou organizácií. Menia sa na konkrétnu pomoc – rodinám, seniorom, školám, ľuďom so zdravotnými či sociálnymi problémami. Práve preto sú dôležitou súčasťou siete pomoci, ktorú ľudia vo svojich komunitách reálne vidia a využívajú. Keď sa teda rozhodujeme o svojich 2 %, nerozhodujeme iba o peniazoch pre organizáciu. Rozhodujeme aj o tom, aká pomoc bude dostupná ľuďom v našich komunitách," dodáva Tatiana Švrčková.

Význam týchto zdrojov pre fungovanie organizácií si uvedomujú aj respondenti. Podľa 32 % opýtaných by neziskové organizácie bez podpory z 2 % fungovali výrazne horšie. Takmer polovica Slovákov očakáva, že zrušenie mechanizmu by malo vážne dôsledky na ich činnosť.

"Granty nám často pokryjú konkrétny projekt, ale samotné riadenie organizácie a organizačné náklady zostávajú nepokryté. Aj pomoc, ktorú robíme zo srdca, musí niekto každý deň koordinovať: komunikovať so zariadeniami, prepájať dobrovoľníkov, plánovať a riešiť všetko potrebné. Práve na tieto menej viditeľné, ale nevyhnutné náklady využívame dve percentá. Ich výrazný výpadok by oslabil našu schopnosť pomoc zorganizovať a dostať ju k seniorom, určite by sme niektoré projekty museli obmedziť. Ochota darovať krabičku seniorovi je obrovská hodnota, no potrebujeme zabezpečiť aj celú cestu k človeku, ktorý na ňu čaká. Alebo zabezpečiť to, aby pomoc nebola jednorazová (počas Vianoc), ale rovnako po celý rok sa seniori mohli cítiť videní a dôležití pre svoje komunity," vysvetľuje Silvia Slobodová, zakladateľka občianskeho združenia Koľko lásky, ktoré sa venuje pomoci seniorom.

"Až 87% rodičov detí so znevýhodnením pociťuje zhoršenie duševného zdravia vplyvom dlhodobej starostlivosti. Ak by sme nemali 2%, títo rodičia by nemali od nás oporu v podobe peer poradenstva, informačného portálu alebo telefonickej linky podpory," zdôrazňuje Monika Fričová, riaditeľka Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Prieskum realizovala agentúra Focus formou online zberu dát v období od 5. – 10. júna 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 033 obyvateľov Slovenska vo veku od 18 rokov.

O ASFIN


Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) vznikla v roku 2013 a združuje 17 firemných nadácií a nadačných fondov. Cieľom platformy je posilňovať profesionalitu, etiku a otvorenosť vo firemnej filantropii, nastavovať spoločné štandardy a podporovať výmenu know-how v sektore.

O iniciatíve Pomáhame spolu


Pomáhame spolu je iniciatíva Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN), ktorá upozorňuje na význam mechanizmu asignácie 2 % z dane a približuje verejnosti konkrétne príklady toho, ako tieto prostriedky pomáhajú ľuďom, komunitám a regiónom po celom Slovensku. Cieľom iniciatívy je posilňovať povedomie o tom, že rozhodnutie poukázať 2 % predstavuje jednoduchý spôsob, ako podporiť verejnoprospešné aktivity s reálnym dopadom.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - ASFIN: Slováci vidia pomoc najmä vo svojom okolí, dve percentá chcú zachovať aj napriek konsolidácii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Prieskum
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