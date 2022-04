Ashleigh Bartyová po nečakanom konci kariéry opäť prekvapila, píše knihu pre deti a chystá autobiografiu

Motiváciou pri písaní je neter

Pauzu od tenisu mala už skôr

10.4.2022 (Webnoviny.sk) - Už bývalá austrálska tenistka Ashleigh Bartyová po nečakanom konci kariéry opäť prekvapila, venovať sa totiž plánuje vydávaniu kníh pre deti.Trojnásobná grandslamová šampiónka prezradila, že už v júli by mala vyjsť prvá kniha zo série "Malá Ash". Niektoré príbehy by mali byť inšpirované životom niekdajšej tenistky alebo jej blízkej rodiny."Tento projekt mi prináša mnoho zábavy. Je to niečo, čo som vždy chcela robiť," prezradila Austrálčanka podľa webu tennis365.com.Motiváciou pri písaní je pre Bartyovú jej 5-ročná neter. "Lucy je v ideálnom veku, aby si rozumela príbehom z tejto knihy a čítala si z nej," poznamenala a doplnila: "Milujem, že mi môže povedať o tom, čo si myslí a čo cíti. Jej pocity pri čítaní sú pre mňa dôležité."Dvadsaťpäťročná Bartyová tiež prezradila, že sa teší na to, až bude príbehy čítať Lucy alebo deťom.Tenistka, ktorá do tenisového dôchodku odišla z postu svetovej jednotky, tiež chystá svoju autobiografiu. Publikácia by sa na knižnom trhu mala objaviť v novembri."Je nezvyčajné, keď niekto píše takú knihu už vo veku 25 rokov. Považujem to však za ďalší vzrušujúci projekt. Ohliadnutie sa späť a rozprávanie príbehov mi prinieslo mnoho radosti, ale aj bolesti. Myslím si však, že to bude príjemné čítanie," ozrejmila Bartyová, v súkromnom živote tiež vášnivá golfistka.Zaujímavosťou je, že Bartyová mala od tenisu pauzu už omnoho skôr, na súťažných kurtoch absentovala od jesene 2014 do februára 2016. Počas tejto prestávky sa profesionálne venovala kriketu.