Djokovič je rád, že je späť a v Monte Carlo očakáva ťažký rozbeh

Srbský tenista Novak Djokovič sa na budúci týždeň na antuke v Monte Carle predstaví len na svojom druhom turnaji ATP v roku 2022. Svetový hráč číslo jeden pred podujatím uviedol, že jeho vakcinačný status ho v uplynulých mesiacoch vystavil "do náročnej pozície po mentálnej stránke".





Po januárovej deportácii z Melbourne hral 34-ročný Srb tento rok len na februárovom turnaji v Dubaji. Tam odohral tri zápasy a skončil vo štvrťfinále na rakete Čecha Jiřího Veselého. Na Australian Open nemohol obhajovať titul a zabojovať o 21. grandslamový titul. Pre odmietanie očkovania bol persona non grata aj v Indian Wells a na Miami Masters. "Dúfam, že teraz nebudem hrať šesť zápasov za šesť mesiacov. Uplynulé tri či štyri mesiace boli pre mňa veľmi náročné, mentálne a emocionálne. Ale už som tu. Všetko už nechávam za sebou a idem dopredu," citovala ho agentúra AFP."Nemyslím si, že to na mne zanechá stopy a beriem to ako palivo, ktoré ma poženie," dodal bývalý zverenec Slováka Mariána Vajdu. "Hoci rozumiem, že to nebudem mať teraz jednoduché a začiatkom týždňa asi nebudem hrať svoj najlepší tenis. Som ale rád, že môžem hrať v na tomto turnaji, aj vzhľadom na to, že tu som býval 10 rokov. Netrpezlivo som čakal, kedy budem môcť opäť súperiť s najlepšími a toto je teda najlepšie miesto na môj štart," vyjadril sa víťaz z Monte Carla z rokov 2013 a 2015.