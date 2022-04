Marek Hamšík sa vrátil do základnej zostavy Trabzonu a napriek remíze je o krôčik bližšie k titulu

10.4.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti tureckého Trabzonsporu síce len remizovali v sobotňajšom súboji 32. kola najvyššej tureckej futbalovej súťaže na pôde Gaziantepsoru 0:0, no opäť sa o krôčik priblížili k zisku majstrovského titulu.Tím slovenského reprezentačného kapitána Mareka Hamšíka má 6 kôl pred koncom súťaže na čele tabuľky pohodlný 14-bodový náskok pred druhým Konyasporom. Tridsaťštyriročný banskobystrický rodák v sobotu hral do 78. minúty."Všetko pozitívne. Som veľmi šťastný, že som sa vrátil do základnej zostavy Trabzonu. Som rád, že lýtko vydržalo, hralo sa v dobrom rytme. Aj keď sme nevyhrali, získali sme dôležitý bod. Konyaspor zaváhal, stále sme viac a viac bližšie k titulu,“ prezradil Hamšík na svojom oficiálnom webe.V tomto ročníku Hamšík odohral za Trabzonspor 22 ligových duelov a zaznamenal v nich 2 presné zásahy a tri gólové prihrávky.