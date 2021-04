Asistované sčítanie obyvateľov sa začne v máji, požiadať o pomoc môžete aj mobilného asistenta

Asistent si s vami dohodne presný termín

Nikto nechodí k obyvateľom bez vyzvania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Asistované sčítanie obyvateľov sa bude môcť v prvých mestách a obciach začať 3. mája. Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslala jeho hovorkyňa pre sčítanie obyvateľov Jasmína Stauder . Sčítanie bude prebiehať pod záštitou ŠÚ SR aj samospráv a v každom meste a obci potrvá šesť týždňov. Ukončené musí byť do 31. októbra 2021.Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Zoznam kontaktných miest a ich prevádzkové hodiny budú zverejnené na webstránke www.scitanie.sk.Obyvateľ má možnosť požiadať o pomoc aj mobilného asistenta, ktorý príde k nemu domov s tabletom, aby ho v pohodlí domova sčítal. Mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na call centrum alebo na obec. Číslo call centra bude zverejnené po spustení asistovaného sčítania na stránke www.scitanie.sk. Mobilný asistent po objednaní telefonicky kontaktuje obyvateľa a dohodne si s ním presný termín návštevy.Každý mobilný asistent bude vybavený preukazom ,ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz obsahuje meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta.ŠÚ SR odporúča obyvateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania. Na základe údajov si následne môžu overiť totožnosť asistenta v obci.ŠÚ SR upozorňuje, že žiaden asistent sčítania nechodí k obyvateľom proaktívne domov sám od seba bez ich vyžiadania. Ak sa obyvatelia s takýmto postupom stretnú, neznámu osobu by nemali do domu alebo bytu pustiť a mali by kontaktovať políciu alebo obec.