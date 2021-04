IT špecialisti sa o nedostatok práce báť nemusia. Profesia hlási najvyšší počet ponúk v histórii

Slovensko má nedostatok špecialistov

Najviac príležitostí je v Bratislave

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Počet pracovných ponúk v sektore informačných technológií je na portáli Profesia.sk najvyšší v histórii. Analýza portálu však potvrdzuje, že hľadanie špecialistov je čoraz náročnejšie. Zvýšený dopyt po IT špecialistoch cítiť aj zo zahraničia. Protipandemické opatrenia priniesli počas posledného roka vyšší dopyt po technológiách, čo urýchlilo nástup automatizácie, uviedla spoločnosť Profesia v tlačovej správe. Zamestnávatelia uverejnili za marec tohto roka 3 513 pracovných inzerátov. Prvýkrát sa stalo, že počet ponúk v informačných technológiách presiahol hranicu 3-tisíc. Počas prvého kvartálu tohto roka zaznamenala Profesia vyše 9 100 pracovných ponúk. Ide o najvyššie číslo v 24-ročnej histórii pracovného portálu.„Počas prvých troch mesiacov tohto roka uverejňovali firmy najviac pracovných ponúk na programátorov. Najväčší dopyt je po špecialistoch či špecialistkách na programovacie jazyky Java, Javascript, C#, C++ či Python," tvrdí Profesia. Veľký dopyt je taktiež po softvérových inžinieroch, IT konzultantoch, IT analytikoch, či IT support špecialistoch.Vyšší počet pracovných ponúk v informačných technológiách podľa spoločnosti Profesia opäť prebúdza problém s nedostatkom špecialistov na Slovensku. Kým vlani na jednu pracovnú ponuku v IT zareagovalo v priemere 9 uchádzačov, dnes je to 5,5. Najväčší nedostatok sa prejavuje najmä pri pozíciách programátorov.Podobné problémy majú aktuálne aj zamestnávatelia v zahraničí. Profesia už eviduje nárast dopytu po slovenských IT špecialistoch aj z okolitých krajín. Počas prvého kvartálu tohto roka išlo o 1 131 takýchto inzerátov. To je zhruba 12 percent z celej IT pracovnej ponuky. Najčastejšie ide o pozície v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku.Príležitostiam na kariéru v informačných technológiách kraľujú Bratislava a Košice. Inzeráty práce v Bratislavskom kraji tvorili v prvom kvartáli tohto roka takmer 60 percent celej IT ponuky. V prípade Košíc išlo takmer o 16 percent. Odvetvie IT bolo počas januára až marca prvýkrát odvetvím s najvyšším počtom pracovných ponúk na Slovensku.