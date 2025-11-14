|
Piatok 14.11.2025
|Denník - Správy
14. novembra 2025
Asociácia kritickej infraštruktúry sa ohradila voči obvineniam Remišovej a Magušina, hrozí trestným oznámením
Asociácia kritickej infraštruktúry SR (AKI SR) vyjadrila nesúhlas s verejnými vyjadreniami poslankyne
14.11.2025 (SITA.sk) - Asociácia kritickej infraštruktúry SR (AKI SR) vyjadrila nesúhlas s verejnými vyjadreniami poslankyne Veroniky Remišovej a Juraja Magušina, ktoré označila za zavádzajúce a poškodzujúce jej meno i meno jej členov. Ako uviedla, nejde o politický subjekt, ale odbornú platformu zriadenú s cieľom reagovať na nové požiadavky zákona o ochrane kritickej infraštruktúry.
Podľa AKI SR vznikla asociácia začiatkom roka 2025 v čase, keď vstúpil do platnosti zákon č. 367/2024 Z. z., ktorý transponuje európsku legislatívu v oblasti odolnosti kritickej infraštruktúry. Nové legislatívne povinnosti si podľa nej vyžadovali vytvorenie organizácie, ktorá bude koordinovať spoluprácu dotknutých subjektov, vypracúvať odborné metodiky a konzultovať bezpečnostné opatrenia so štátnymi inštitúciami. Zdôrazňuje, že v čase jej vzniku nebola známa žiadna dotačná výzva.
Asociácia funguje ako neziskové záujmové združenie právnických osôb bez podnikateľského zámeru. Financuje sa z členských príspevkov a podľa svojho stanoviska využíva všetky prostriedky na odbornú činnosť. Výskum a vývoj v oblasti bezpečnosti sú zakotvené priamo v jej zakladateľských dokumentoch.
Dotácia, ktorá sa stala predmetom verejnej kritiky, bola podľa asociácie určená výlučne na aktivity spojené s rozvojom situačného centra, spracovanie otvorených dát, výskum v oblasti kryptografie a umelej inteligencie, modelovanie rizík a prípravu bezpečnostných metodík pre kľúčové inštitúcie. Všetky tieto činnosti podliehajú kontrolám a schvaľovacím mechanizmom príslušných orgánov.
AKI SR sa zároveň ohradila voči pokusom spochybniť odbornosť jej vedenia. Jej prezident Tibor Straka podľa nej dlhodobo pôsobí v oblasti bezpečnostnej politiky a v minulosti zastával aj pozíciu tajomníka Bezpečnostnej rady SR. Vyjadrenia o jeho prepojení s politickými štruktúrami označila za účelové. Rovnako odmietla akékoľvek obvinenia o vplyve asistenta poslanca na dotačné rozhodovanie, keďže podľa nej takáto funkcia nemá právomoci v tejto oblasti.
Organizácia upozornila aj na konkrétne incidenty, ktorým sa venuje – od výpadkov v štátnych systémoch, cez ohrozenia v automobilovom priemysle až po analýzy cezhraničných výpadkov elektrickej energie. Zdôrazňuje, že ide o oblasti vyžadujúce odbornosť, nie zjednodušené politické interpretácie.
V širších súvislostiach AKI SR poukazuje na výsledky Európskeho inovačného rebríčka EIS 2025, podľa ktorého patrí Slovensko medzi menej rozvinuté inovačné krajiny EÚ. Zdôrazňuje, že rozvoj odborných výskumných projektov v oblasti bezpečnosti je pre krajinu kľúčový.
Na záver organizácia vyzvala oboch poslancov, aby svoje tvrdenia podložili dôkazmi alebo ich korigovali. V opačnom prípade plánuje podať trestné oznámenie pre poškodzovanie dobrého mena.
Zdroj: SITA.sk - Asociácia kritickej infraštruktúry sa ohradila voči obvineniam Remišovej a Magušina, hrozí trestným oznámením © SITA Všetky práva vyhradené.
