14. novembra 2025

Raši podpísal historické memorandum, Národná rada SR má svoj oficiálny mládežnícky parlament – FOTO


Modelový parlament Slovenska sa stal oficiálnym partnerom Národnej rady SR, a jedinou organizáciou, s ktorou národný parlament spolupracuje pri zabezpečovaní ...



14.11.2025 (SITA.sk) - Modelový parlament Slovenska sa stal oficiálnym partnerom Národnej rady SR, a jedinou organizáciou, s ktorou národný parlament spolupracuje pri zabezpečovaní študentských simulácii zasadania zákonodarného zboru.


Tento týždeň sa v sieni federácie na bratislavskom hrade uskutočnil slávnostný podpis memoranda o spolupráci medzi predsedom NR SR Richardom Rašim, vedúcim kancelárie parlamentu Danielom Guspanom, predsedom Modelového parlamentu Slovenska Sebestyénom Maroszom, a členom Modelového parlamentu Slovenska Branislavom Korcom.

"Je obrovský rozdiel, keď mladí sledujú dianie v parlamente cez sociálne siete, a keď sami sedia v poslaneckých laviciach, diskutujú a zažívajú, ako vznikajú zákony," uviedol Raši s tým, že takto sa z teórie stáva skúsenosť, ktorá formuje ich občianske povedomie. "Ak mladí nerozumejú, ako parlament funguje, stávajú sa ľahšou korisťou dezinformácií a extrémizmu. A to je hrozba pre celú spoločnosť, nielen pre mladých ľudí," doplnil.

Historický moment


Jedná sa o historický moment, nakoľko Národná rada SR má prvýkrát od vzniku samostatnej republiky partnera pre mládežnícke aktivity, a v zásade svoj vlastný "mládežnícky parlament". Podľa Modelového parlamentu Slovenska toto memorandum otvára novú kapitolu v možnostiach zapojenia mládeže do procesov v štáte a v medzinárodnej spolupráci s inými mládežníckymi parlamentmi európskych štátov.

"Verím, že Modelový parlament Slovenska sa stane naším partnerom doma aj v Európe a bude spolupracovať s mládežníckymi parlamentmi iných krajín, prinášať nové nápady a zároveň šíriť dobré meno Slovenska. Podpisom tohto memoranda otvárame dvere novým spoluprácam, ktoré majú jeden spoločný cieľ - dať mladým ľuďom hlas. Pretože spoločnosť, ktorá počúva svoju mládež, má budúcnosť," uzavrel Raši.

Pozvanie do spolupráce


Modelový parlament Slovenska pozýva do spolupráce iné mládežnícke organizácie, ktoré by chceli svojou činnosťou a skúsenosťami prispieť k rozvoju občianskej participácie mladých ľudí na Slovensku.

Modelový parlament Slovenska je študentská organizácia, ktorá už päť rokov priamo v Národnej rade SR organizuje modelové zasadnutia Národnej rady pre študentov stredných a vysokých škôl. Jej vedenie sa skladá z tímu zloženého najmä zo študentov Právnickej fakulty UK, a študentov stredných škôl.

Ako funguje Modelový parlament?


Prvá simulácia zasadania parlamentu sa uskutočnila v Národnej rade v roku 2022, a odvtedy sa uskutočňuje pravidelne každý rok. Aktuálne sa jedná o jedinú celoslovenskú konferenciu, kde si študenti môžu hodnoverne vyskúšať prácu poslancov Národnej rady.

V Modelovom parlamente si každý študent má možnosť vybrať stranu, ktorej názory bude zastupovať, a výbor, v ktorom bude pôsobiť. Každý výbor sa zaoberá unikátnou témou, ktorá aktuálne rezonuje v spoločnosti. Študenti počas troch dní rokovaní spoločne vytvoria návrhy zákona, ktoré upravujú aktuálny legislatívny stav.

Následne v posledný deň konferencie sa v Národnej rade SR uskutoční zasadnutie parlamentu, na ktorom sa prostredníctvom štandardného legislatívneho procesu prerokujú návrhy zákona vytvorené študentmi. Ku každému návrhu zákona môžu študenti podávať pozmeňujúce návrhy, o ktorých sa následne po ukončení rozpravy hlasuje.

Študenti medzi sebou musia rokovať v stranách, aby si zabezpečili dostatočnú podporu pre svoje návrhy. Strany sú zároveň rozdelené do koalície a opozície, aby bolo schvaľovanie zákonov zaujímavejšie, a lepšie simulovalo fungovanie reálneho parlamentu.


Zdroj: SITA.sk - Raši podpísal historické memorandum, Národná rada SR má svoj oficiálny mládežnícky parlament – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

