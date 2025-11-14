|
Piatok 14.11.2025
14. novembra 2025
Raši podpísal historické memorandum, Národná rada SR má svoj oficiálny mládežnícky parlament – FOTO
Modelový parlament Slovenska sa stal oficiálnym partnerom Národnej rady SR, a jedinou organizáciou, s ktorou národný parlament spolupracuje pri zabezpečovaní ...
14.11.2025 (SITA.sk) - Modelový parlament Slovenska sa stal oficiálnym partnerom Národnej rady SR, a jedinou organizáciou, s ktorou národný parlament spolupracuje pri zabezpečovaní študentských simulácii zasadania zákonodarného zboru.
Tento týždeň sa v sieni federácie na bratislavskom hrade uskutočnil slávnostný podpis memoranda o spolupráci medzi predsedom NR SR Richardom Rašim, vedúcim kancelárie parlamentu Danielom Guspanom, predsedom Modelového parlamentu Slovenska Sebestyénom Maroszom, a členom Modelového parlamentu Slovenska Branislavom Korcom.
"Je obrovský rozdiel, keď mladí sledujú dianie v parlamente cez sociálne siete, a keď sami sedia v poslaneckých laviciach, diskutujú a zažívajú, ako vznikajú zákony," uviedol Raši s tým, že takto sa z teórie stáva skúsenosť, ktorá formuje ich občianske povedomie. "Ak mladí nerozumejú, ako parlament funguje, stávajú sa ľahšou korisťou dezinformácií a extrémizmu. A to je hrozba pre celú spoločnosť, nielen pre mladých ľudí," doplnil.
Jedná sa o historický moment, nakoľko Národná rada SR má prvýkrát od vzniku samostatnej republiky partnera pre mládežnícke aktivity, a v zásade svoj vlastný "mládežnícky parlament". Podľa Modelového parlamentu Slovenska toto memorandum otvára novú kapitolu v možnostiach zapojenia mládeže do procesov v štáte a v medzinárodnej spolupráci s inými mládežníckymi parlamentmi európskych štátov.
"Verím, že Modelový parlament Slovenska sa stane naším partnerom doma aj v Európe a bude spolupracovať s mládežníckymi parlamentmi iných krajín, prinášať nové nápady a zároveň šíriť dobré meno Slovenska. Podpisom tohto memoranda otvárame dvere novým spoluprácam, ktoré majú jeden spoločný cieľ - dať mladým ľuďom hlas. Pretože spoločnosť, ktorá počúva svoju mládež, má budúcnosť," uzavrel Raši.
Modelový parlament Slovenska pozýva do spolupráce iné mládežnícke organizácie, ktoré by chceli svojou činnosťou a skúsenosťami prispieť k rozvoju občianskej participácie mladých ľudí na Slovensku.
Modelový parlament Slovenska je študentská organizácia, ktorá už päť rokov priamo v Národnej rade SR organizuje modelové zasadnutia Národnej rady pre študentov stredných a vysokých škôl. Jej vedenie sa skladá z tímu zloženého najmä zo študentov Právnickej fakulty UK, a študentov stredných škôl.
Prvá simulácia zasadania parlamentu sa uskutočnila v Národnej rade v roku 2022, a odvtedy sa uskutočňuje pravidelne každý rok. Aktuálne sa jedná o jedinú celoslovenskú konferenciu, kde si študenti môžu hodnoverne vyskúšať prácu poslancov Národnej rady.
V Modelovom parlamente si každý študent má možnosť vybrať stranu, ktorej názory bude zastupovať, a výbor, v ktorom bude pôsobiť. Každý výbor sa zaoberá unikátnou témou, ktorá aktuálne rezonuje v spoločnosti. Študenti počas troch dní rokovaní spoločne vytvoria návrhy zákona, ktoré upravujú aktuálny legislatívny stav.
Následne v posledný deň konferencie sa v Národnej rade SR uskutoční zasadnutie parlamentu, na ktorom sa prostredníctvom štandardného legislatívneho procesu prerokujú návrhy zákona vytvorené študentmi. Ku každému návrhu zákona môžu študenti podávať pozmeňujúce návrhy, o ktorých sa následne po ukončení rozpravy hlasuje.
Študenti medzi sebou musia rokovať v stranách, aby si zabezpečili dostatočnú podporu pre svoje návrhy. Strany sú zároveň rozdelené do koalície a opozície, aby bolo schvaľovanie zákonov zaujímavejšie, a lepšie simulovalo fungovanie reálneho parlamentu.
Zdroj: SITA.sk - Raši podpísal historické memorandum, Národná rada SR má svoj oficiálny mládežnícky parlament – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
