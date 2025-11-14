Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 14.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Peter Sklár: Spoznať kvalitu skla RONA v Lidli sa oplatí. Akože sa volám Sklár!


Tagy: PR sklo

Obľúbený herec sa stal tvárou novej kampane, ktorá zákazníkom prináša exkluzívne poháre značky RONA so zľavou až 70%. Vtip, tradícia a poctivá remeselná práca sa v nej spájajú do jedinečného ...



Zdieľať
hitchhiker films lidlxrona shoot jakub kovali k 078 676x450 14.11.2025 (SITA.sk) - Obľúbený herec sa stal tvárou novej kampane, ktorá zákazníkom prináša exkluzívne poháre značky RONA so zľavou až 70%. Vtip, tradícia a poctivá remeselná práca sa v nej spájajú do jedinečného vianočného príbehu, ktorý sa oplatí.


Herec Peter Sklár, známy svojím osobitým humorom a ľudským prístupom, sa v novej kampani doslova stáva "sklárom" a zároveň jej tvárou. Po symbolickom nástupe do sklárne si na vlastnej koži vyskúšal, ako sa rodí krištáľovo čisté sklo značky RONA. Výsledkom je jedinečný lojalitný program a reklamný spot, ktorý spája vtip, tradíciu a poctivú slovenskú výrobu. "V RONE som zažil niečo úžasné. Keď vidíte, ako sa z ohnivého plameňa rodí pohár, uvedomíte si, že za každým kúskom skla je trpezlivosť, remeselná zručnosť a kus srdca. A to je niečo, čo si rád pripomeniem pri každom dúšku," vysvetľuje herec.

Sklár si spoluprácu pochvaľuje aj z iného dôvodu: "V tejto kampani som sa našiel – spojilo sa v nej to, čo mám rád: humor, remeslo a čistá radosť z tvorby. A keďže sa volám Sklár, tak mi to skrátka bolo súdené," dodáva s úsmevom.

Spojenie, ktoré sa oplatí


Spolupráca obľúbeného reťazca a umelca prináša spojenie humoru, tradície a kvality. Pochvaľuje ju aj špecialistka marketingových projektov Barbora Bucskó: "Som veľmi rada, že Peter Sklár prijal našu ponuku účinkovať v novom spote. Jeho priezvisko je pre našu kampaň doslova predurčené a toto jedinečné spojenie hereckej osobnosti a remeselného dedičstva nám umožňuje prepojiť kvalitnú slovenskú výrobu s autentickou emóciou. Vďaka tomu naša kampaň demonštruje, že výrobky zo sklární Rona – hoci sú každodennou súčasťou nášho stola, v sebe nesú nielen storočnú tradíciu, ale aj svoj príbeh. Pridanou hodnotou je Petrov humor a dobrá energia." Doprajte si aj vy čarovné Vianoce a nechajte vyniknúť krištáľovo čisté sklo na svojich sviatočných stoloch. Nehovoriac o tom, že ušetríte pekný balík peňazí.

Exkluzívne v Lidli


Ak ste aj vy milovníkmi poctivej remeselnej práce a kvalitného skla, utekajte do Lidla! Od 10. novembra štartuje v predajniach exkluzívna ponuka, vďaka ktorej môžu zákazníci zbierať nálepky za svoje nákupy a získať zľavu až 70 %. Za každých 20 € nákupu získate jednu nálepku. Po nazbieraní piatich nálepiek si môžete kúpiť sadu pohárov RONA za zvýhodnenú cenu.

V ponuke bude päť rôznych sád pohárov (v balení po štyroch kusoch) a karafa na vodu (jeden kus v balení). Ide napríklad o poháre RONA na biele a červené víno, ktoré vás po uplatnení zľavy budú stáť len 5,99 €. V tomto prípade stačí už len kúpiť kvalitné víno od slovenských dodávateľov a zavolať návštevu. V ponuke budú aj veľké poháre RONA na nápoje len za 5,39 € či už spomínaná karafa a poháre na prosecco, ktoré počas chladných zimných večerov ocení po príchode z práce nejeden manželský pár. Tieto prémiové poháre majú kreatívny dizajn, vysoký lesk, sú vhodné do umývačky riadu a odolné voči nárazom a poškriabaniu. Celá ponuka bude platiť až do vyčerpania zásob.

Tradícia z Lednických Rovní


Značka RONA pochádza z Lednických Rovní, kde sa tradícia výroby skla odovzdáva z generácie na generáciu. Vďaka kombinácii ručnej práce, modernej technológie a citlivého dizajnu patrí skláreň medzi svetovú špičku v oblasti nápojového skla.

Poháre RONA dnes používajú nielen domácnosti na Slovensku, ale aj prestížne hotely, reštaurácie a letecké spoločnosti po celom svete. Až 96 % produkcie sa vyváža do viac ako 80 krajín celého sveta. Ročná produkcia sklárne presahuje 60 miliónov kusov skla.

Vďaka spolupráci s Lidlom si teraz môžu zákazníci priniesť kúsok tejto tradície priamo do svojich domovov a navyše, výhodne. "Spoznať kvalitu skla RONA sa oplatí. Akože sa volám Sklár!" podčiarkol Peter Sklár, tvár kampane.

RONA, Poháre na biele víno, objem 400 ml, Lidl, 5,99 € (cena s nálepkami)
RONA, Veľké poháre na nápoje, objem 450 ml, Lidl, 5,39 € (cena s nálepkami)
RONA, Poháre na prosecco, objem 230 ml, Lidl, 5,99 € (cena s nálepkami)

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Peter Sklár: Spoznať kvalitu skla RONA v Lidli sa oplatí. Akože sa volám Sklár! © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR sklo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Asociácia kritickej infraštruktúry sa ohradila voči obvineniam Remišovej a Magušina, hrozí trestným oznámením
<< predchádzajúci článok
Baku si predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako ruská raketa zasiahla azerbajdžanskú ambasádu v Kyjeve

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 