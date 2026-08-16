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16. augusta 2026

TV JOJ čoskoro prinesie na obrazovky nový komediálny seriál. Zahrali si v ňom najväčšie slovenské a české herecké legendy


Tagy: Komédia Seriál

V hlavných úlohách vystúpi trojica humoristov - Milan Kňažko, Bolek Polívka a Vladimír Černý. TV JOJ čoskoro prinesie na obrazovky nový komediálny seriál, v ...



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vecne mladi 676x416 16.8.2026 (SITA.sk) - V hlavných úlohách vystúpi trojica humoristov - Milan Kňažko, Bolek Polívka a Vladimír Černý.


TV JOJ čoskoro prinesie na obrazovky nový komediálny seriál, v ktorom si spolu zahrali najväčšie slovenské a české herecké legendy. Ide o komediálny seriál Večne mladí, ktorý v réžii legendárneho českého režiséra Jana Hřebejka prinesie kombináciu talentovaných tvorcov a hviezdnych hercov. V hlavných úlohách vystúpi trojica humoristov - Milan Kňažko, Bolek Polívka a Vladimír Černý.

„Komediálny seriál Večne mladí je unikát. Spojil zlatú slovenskú a českú hereckú generáciu, ale aj kvalitných scenáristov Kristínu Cibulkovú, Stana Guštafíka a Ivana Predmerského, ktorí stoja aj za úspešnými seriálmi Šťastná rybka či Prázdniny a mnohými inými. Seriál má ambíciu zaujať všetky vekové kategórie, otvoriť rôznorodé témy a s humorom ukázať, ako naplno žiť život v každom veku,“ priblížila TV JOJ, ktorá nový seriál prinesie už v nedeľu 30. augusta.

Hlavnými postavami sú traja dôchodcovia, ktorí sa ocitnú v luxusnom domove dôchodcov. Zistia tam, že aj napriek pokročilému veku neprestávajú prežívať nové dobrodružstvá. Diváci budú sledovať ich každodenný život, v ktorom s humorom riešia zdravotné problémy, vzťahy a rodinné záležitosti. Chýbať nebude dojemné priateľstvo, ale ani hádky.

„Nie je to len komédia o starobe – je to príbeh o tom, že život je plný radosti a smiechu v každom veku. Aj napriek rozdielnosti charakterov vznikne medzi hlavnými postavami priateľstvo, ktoré je pre nich tak trochu vykúpením. Okrem toho, že spolu zažívajú dobrodružstvá, ktoré by inak nezažili, otvárajú jeden druhému oči pri nazeraní na vlastný život, ale aj minulosť,“ doplnila TV JOJ s tým, že diváci uvidia priateľstvo, ktoré je jednej strane drsné. Všetci traja sa totiž držia motta, že sú dosť starí na to, aby hovorili pravdu. Na druhej strane je však toto priateľstvo aj dojímavé, pretože im postupne začne na sebe záležať a zároveň zistia, čo všetko sú jeden pre druhého ochotní urobiť.


Zdroj: SITA.sk - TV JOJ čoskoro prinesie na obrazovky nový komediálny seriál. Zahrali si v ňom najväčšie slovenské a české herecké legendy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komédia Seriál
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