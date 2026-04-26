|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. apríla 2026
Assefová vyhrala Londýnsky maratón v novom svetovom rekorde
Strieborná medailistka z OH 2024 bojovala o výhru s Keňankami Hellenou Obiriovou a Joyciline Jepkosgeovou, ktoré nakoniec predstihla o 12, respektíve o 14 sekúnd.
Zdieľať
Etiópska bežkyňa Tigst Assefová vyhrala v nedeľu Londýnsky maratón vo svetovom rekorde v pretekoch žien. Titul z vlaňajška obhájila časom 2:15:41 hodiny a pokorila tak svoj vlastný historický zápis. Informovala o tom agentúra AFP a britské médiá.
Strieborná medailistka z OH 2024 bojovala o výhru s Keňankami Hellenou Obiriovou a Joyciline Jepkosgeovou, ktoré nakoniec predstihla o 12, respektíve o 14 sekúnd. Dvadsaťdeväťročná Assefová má na veľkých maratónoch prvenstvo okrem Londýna aj v Berlíne (2022, 2023) a je úradujúca držiteľka striebra z majstrovstiev sveta.
Sawe prekonal maratónsky rekord a dvojhodinovú hranicu
<< predchádzajúci článok
Finále play off Tipsport ligy: Slovan zdolal Nitru 4:3 po nájazdoch
