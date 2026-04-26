26. apríla 2026

Assefová vyhrala Londýnsky maratón v novom svetovom rekorde



Strieborná medailistka z OH 2024 bojovala o výhru s Keňankami Hellenou Obiriovou a Joyciline Jepkosgeovou, ktoré nakoniec predstihla o 12, respektíve o 14 sekúnd.



Etiópska bežkyňa Tigst Assefová vyhrala v nedeľu Londýnsky maratón vo svetovom rekorde v pretekoch žien. Titul z vlaňajška obhájila časom 2:15:41 hodiny a pokorila tak svoj vlastný historický zápis. Informovala o tom agentúra AFP a britské médiá.

Strieborná medailistka z OH 2024 bojovala o výhru s Keňankami Hellenou Obiriovou a Joyciline Jepkosgeovou, ktoré nakoniec predstihla o 12, respektíve o 14 sekúnd. Dvadsaťdeväťročná Assefová má na veľkých maratónoch prvenstvo okrem Londýna aj v Berlíne (2022, 2023) a je úradujúca držiteľka striebra z majstrovstiev sveta.


nasledujúci článok >>
Sawe prekonal maratónsky rekord a dvojhodinovú hranicu
<< predchádzajúci článok
Finále play off Tipsport ligy: Slovan zdolal Nitru 4:3 po nájazdoch

