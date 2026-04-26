 24hod.sk    Šport

26. apríla 2026

Sawe prekonal maratónsky rekord a dvojhodinovú hranicu


Dvadsaťdeväťročný bežec bojoval v závere o triumf s Etiópčanom Yomifom Kejelchom.



Kenský bežec Sabastian Sawe sa stal v nedeľu na Londýnskom maratóne prvým v histórii, ktorý prekonal hranicu dvoch hodín. Obhajca víťazstva triumfoval časom 1:59:30 hodiny.


Dvadsaťdeväťročný bežec bojoval v závere o triumf s Etiópčanom Yomifom Kejelchom. Ten zaostal o jedenásť sekúnd a hranicu dvoch hodín tak prekonal pri svojom debute. Tretí bol Jacob Kiplimo z Ugandy (+58 s).

Maratón pod dve hodiny zabehol už v roku 2019 Saweho krajan Eliud Kipchoge (2:59:40), nie však v pretekoch, ktoré spĺňali podmienky pre svetový rekord. Ten držal od Chicagského maratónu 2023 zosnulý Keňan Kelvin Kiptum (2:00:35).

„Cítim sa dobre, som veľmi šťastný. Je to pre mňa deň, na ktorý budem spomínať. Preteky sme začali dobre, keď sa blížil záver, cítil som sa silný. Keď som napokon dorazil do cieľa a uvidel čas, bol som veľmi nadšený. Prísť do Londýna druhýkrát bolo pre mňa veľmi dôležité, a preto som sa na to dobre pripravil,“ citovala agentúra DPA Saweho, ktorý má na konte okrem Londýna aj prvenstvo v Berlíne.

