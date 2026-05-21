Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Od inteligentnej fotografie k skutočnej vizuálnej inteligencii
Ako séria HONOR 600 nanovo definuje mobilné zobrazovanie
Po desiatku rokov boli smartfóny zaseknuté v pretekoch v počte megapixelov, nasledovaných spoliehaním sa na algoritmy, ktoré mali korigovať hardvérové obmedzenia. Táto éra sa práve skončila. Vstupujeme do tretej fázy evolúcie mobilného zobrazovania: éry fotografie typu Full Stack. Ide o prelomový moment pre technologický priemysel: HONOR 600 a HONOR 600 Pro prinášajú funkcie, ktoré boli predtým vyhradené pre najdrahšie prémiové zariadenia, do segmentu „prístupných vlajkových lodí“ a dokazujú, že pokročilé modely umelej inteligencie (AI) môžu bežať hladko, priamo v zariadení.
Séria HONOR 600 nielenže zachytáva realitu, ale umožňuje ju pretvárať. Tu je návod, ako revolučný kamerový systém AiMAGE mení tri kľúčové etapy fotografie: zachytenie, tvorbu a úpravu.
Zachytenie: Optická presnosť v spojení so silou AI
Nočná fotografia zostáva najvyššou skúškou pre fotoaparáty smartfónov. HONOR 600 a HONOR 600 Pro riešia výzvy slabého osvetlenia, pohybovej neostrosti a neprirodzených farieb na hardvérovej aj softvérovej úrovni.
Oba modely disponujú výkonným 200 Mpx hlavným AI fotoaparátom vybaveným najväčším snímačom vo svojej triede (1/1.4-palca), ktorý zaručuje o 24 % vyššiu citlivosť na svetlo. Hardvér je však len začiatok. Spoločnosť HONOR predstavila v sérii 600 svoj vlastný systém stabilizácie AI Stabilizácia, ktorý dosahuje certifikáciu CIPA 6.0 pre hlavný fotoaparát a CIPA 6.5 pre 50 Mpx periskopický teleobjektív (pri modeli Pro). Toto je úroveň stabilizácie, akú zvyčajne nájdete v bezzrkadlovkách, čo umožňuje ostré nočné zábery z ruky bez rozmazania.
Vernosť farieb, dokonca aj pri neuveriteľne náročnom, zmiešanom umelom osvetlení, zabezpečuje v odvetví prvý AI Snímací režim. Tento systém eliminuje nežiaduce žltkasté a červenkasté farebné nádychy a zaručuje autentické, verné tóny priamo zo spúšte. K tomu sa pridáva AI Super Zoom (ponúkajúci až 120-násobný zoom na modeli Pro) a vylepšená funkcia pre fotografovanie mesiaca, ktorá zaisťuje, že mesiac aj osvetlená architektúra v popredí sú dokonale ostré a jasne exponované.
Tvorba: Prelomové AI Video z fotografie 2.0
V dnešnom dynamickom prostredí sociálnych sietí je statická fotografia často len východiskovým bodom širšieho príbehu. HONOR 600 a 600 Pro sú prvé smartfóny na trhu poháňané jednotným, multimodálnym modelom na generovanie videa, ktorý funguje výlučne v zariadení.
Vďaka exkluzívnej funkcii AI Video z fotografie 2.0 môžu používatelia vybrať až tri fotografie, zadať textový podnet a v priebehu chvíľky získať 3 až 8-sekundovú video sekvenciu. Systém rozumie hlbokej sémantike a dáva používateľom plnú kontrolu nad príbehom – od definovania začiatočných a koncových snímok až po výber filmových pohybov kamery z rozsiahlej vstavanej knižnice. Navyše, prístup k tomuto kúzlu je okamžitý, čo umožňuje nové, dedikované tlačidlo AI umiestnené na boku zariadenia.
Úprava: Úprava ovládaná prirodzeným jazykom
Éra komplikovaných posuvníkov a únavnej, viacstupňovej úpravy sa skončila. HONOR 600 predstavuje AI agenta pre fotografie, asistenta, ktorý rozumie prirodzenému jazyku. Stačí jednoducho opísať požadovanú zmenu (napríklad „odstrániť pozadie“, „pridať teplé osvetlenie“, „zmeniť farbu vlasov“) a systém ju okamžite vykoná.
Pre fotografických nadšencov ponúka funkcia Magická farba precíznu emuláciu farieb legendárnych značiek fotoaparátov jedným klepnutím. Okrem toho nástroje ako AI Zmizík a veľkolepá koláž z pohyblivých fotografií (ktorá vytvára 3D efekt presahujúci rámec) poskytujú používateľom nekonečné kreatívne možnosti bez potreby inštalácie aplikácií tretích strán.
Séria HONOR 600 nie je len novou kolekciou objektívov. Ide o komplexný a plne integrovaný systém fotografie typu Full Stack, vďaka ktorému je tvorba profesionálnych fotografií a videí úplne prirodzená a nenáročná. Pozrite si kompletné špecifikácie, sledujte videá vygenerované pomocou AI Video z fotografie 2.0 a objednajte si svoj HONOR 600 alebo HONOR 600 Pro ešte dnes na našej oficiálnej webovej stránke: www.honor.com/sk.
