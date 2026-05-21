Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Počítače

21. mája 2026

Od inteligentnej fotografie k skutočnej vizuálnej inteligencii



Ako séria HONOR 600 nanovo definuje mobilné zobrazovanie



Zdieľať
HONOR 600 prináša éru „Full Stack Photography“ – vizuálna inteligencia priamo vo vašom vrecku

Po desiatku rokov boli smartfóny zaseknuté v pretekoch v počte megapixelov, nasledovaných spoliehaním sa na algoritmy, ktoré mali korigovať hardvérové obmedzenia. Táto éra sa práve skončila. Vstupujeme do tretej fázy evolúcie mobilného zobrazovania: éry fotografie typu Full Stack. Ide o prelomový moment pre technologický priemysel: HONOR 600 a HONOR 600 Pro prinášajú funkcie, ktoré boli predtým vyhradené pre najdrahšie prémiové zariadenia, do segmentu „prístupných vlajkových lodí“ a dokazujú, že pokročilé modely umelej inteligencie (AI) môžu bežať hladko, priamo v zariadení.

Séria HONOR 600 nielenže zachytáva realitu, ale umožňuje ju pretvárať. Tu je návod, ako revolučný kamerový systém AiMAGE mení tri kľúčové etapy fotografie: zachytenie, tvorbu a úpravu.

Zachytenie: Optická presnosť v spojení so silou AI

Nočná fotografia zostáva najvyššou skúškou pre fotoaparáty smartfónov. HONOR 600 a HONOR 600 Pro riešia výzvy slabého osvetlenia, pohybovej neostrosti a neprirodzených farieb na hardvérovej aj softvérovej úrovni.

Oba modely disponujú výkonným 200 Mpx hlavným AI fotoaparátom vybaveným najväčším snímačom vo svojej triede (1/1.4-palca), ktorý zaručuje o 24 % vyššiu citlivosť na svetlo. Hardvér je však len začiatok. Spoločnosť HONOR predstavila v sérii 600 svoj vlastný systém stabilizácie AI Stabilizácia, ktorý dosahuje certifikáciu CIPA 6.0 pre hlavný fotoaparát a CIPA 6.5 pre 50 Mpx periskopický teleobjektív (pri modeli Pro). Toto je úroveň stabilizácie, akú zvyčajne nájdete v bezzrkadlovkách, čo umožňuje ostré nočné zábery z ruky bez rozmazania.

Vernosť farieb, dokonca aj pri neuveriteľne náročnom, zmiešanom umelom osvetlení, zabezpečuje v odvetví prvý AI Snímací režim. Tento systém eliminuje nežiaduce žltkasté a červenkasté farebné nádychy a zaručuje autentické, verné tóny priamo zo spúšte. K tomu sa pridáva AI Super Zoom (ponúkajúci až 120-násobný zoom na modeli Pro) a vylepšená funkcia pre fotografovanie mesiaca, ktorá zaisťuje, že mesiac aj osvetlená architektúra v popredí sú dokonale ostré a jasne exponované.

Tvorba: Prelomové AI Video z fotografie 2.0

V dnešnom dynamickom prostredí sociálnych sietí je statická fotografia často len východiskovým bodom širšieho príbehu. HONOR 600 a 600 Pro sú prvé smartfóny na trhu poháňané jednotným, multimodálnym modelom na generovanie videa, ktorý funguje výlučne v zariadení.

Vďaka exkluzívnej funkcii AI Video z fotografie 2.0 môžu používatelia vybrať až tri fotografie, zadať textový podnet a v priebehu chvíľky získať 3 až 8-sekundovú video sekvenciu. Systém rozumie hlbokej sémantike a dáva používateľom plnú kontrolu nad príbehom – od definovania začiatočných a koncových snímok až po výber filmových pohybov kamery z rozsiahlej vstavanej knižnice. Navyše, prístup k tomuto kúzlu je okamžitý, čo umožňuje nové, dedikované tlačidlo AI umiestnené na boku zariadenia.

Úprava: Úprava ovládaná prirodzeným jazykom

Éra komplikovaných posuvníkov a únavnej, viacstupňovej úpravy sa skončila. HONOR 600 predstavuje AI agenta pre fotografie, asistenta, ktorý rozumie prirodzenému jazyku. Stačí jednoducho opísať požadovanú zmenu (napríklad „odstrániť pozadie“, „pridať teplé osvetlenie“, „zmeniť farbu vlasov“) a systém ju okamžite vykoná.

HONOR 600 predstavuje AI agenta pre fotografie

Pre fotografických nadšencov ponúka funkcia Magická farba precíznu emuláciu farieb legendárnych značiek fotoaparátov jedným klepnutím. Okrem toho nástroje ako AI Zmizík a veľkolepá koláž z pohyblivých fotografií (ktorá vytvára 3D efekt presahujúci rámec) poskytujú používateľom nekonečné kreatívne možnosti bez potreby inštalácie aplikácií tretích strán.

Séria HONOR 600 nie je len novou kolekciou objektívov. Ide o komplexný a plne integrovaný systém fotografie typu Full Stack, vďaka ktorému je tvorba profesionálnych fotografií a videí úplne prirodzená a nenáročná. Pozrite si kompletné špecifikácie, sledujte videá vygenerované pomocou AI Video z fotografie 2.0 a objednajte si svoj HONOR 600 alebo HONOR 600 Pro ešte dnes na našej oficiálnej webovej stránke: www.honor.com/sk.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 HONOR Magic8 Pro medzi prvými zariadeniami s podporou Android 17 Beta 3 pre vývojárov (13. 5. 2026)
 HONOR predstavuje nový, elegantný a výkonný HONOR Pad X8b (7. 5. 2026)
 HONOR uvádza sériu HONOR 600: nový štandard pre prémiovú strednú triedu (5. 5. 2026)
 Séria HONOR 600 prináša spojenie umenia a vedy: Prémiový dizajn, praktická AI a špičková fotografia pre strednú triedu (23. 4. 2026)
 Víkend bez nabíjačky? HONOR 600 Lite dokazuje, že je to možné (17. 4. 2026)
 HONOR odhaľuje MagicPad4: Najtenší tablet na svete poháňaný 3nm procesorom Snapdragon 8 Gen 5 s produktivitou na úrovni PC (10. 4. 2026)
 Kto ovládne strednú triedu smartfónov na jar 2026? (27. 3. 2026)
 HONOR Magic8 Pro získal prestížne ocenenia od odborníkov z Android Central a Android Headlines (26. 3. 2026)
 HONOR Magic8 Pro potvrdzuje svoju silu v súboji s profesionálnou fototechnikou (20. 3. 2026)
 HONOR získal na MWC 2026 globálne uznanie za inováciu Robot Phone a prvenstvo v segmente skladacích smartfónov s modelom Magic V6 (7. 3. 2026)



<< predchádzajúci článok
Košická hudobná jar štartuje jubilejný 70. ročník s bohatým programom symfonických koncertov a recitálov – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 