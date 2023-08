Astronaut na ISS: Pri pobyte vo vesmíre najviac chýba gravitáciachýba gravitácia

Astronaut zo Spojených arabských emirátov (SAE) Sultán an-Nijádí priamo z vesmíru priblížil divákom na Zemi dianie na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Pri pobyte vo vesmíre mu podľa vlastných slov najviac chýba gravitácia. Na organizácii videohovoru astronauta s účastníkmi Medzinárodnej vesmírnej univerzity (ISU) a skupinou detí z Brazílie sa podieľala slovenská astrobiologička Michaela Musilová.





Sultán an-Nijádí priblížil, že na ISS v súčasnosti spolunažíva sedem astronautov, ktorí si navzájom pomáhajú počas prebiehajúcej misie. Dodal, že z vesmíru majú možnosť hovoriť so svojimi príbuznými.Hovoril aj o vedeckej práci astronautov na ISS, ktorá je veľmi dôležitá pre vedcov na Zemi. Divákom tiež predviedol, ako je to vo vesmíre s gravitáciou či ako sa tam pije voda.Jeden z prvých dvoch astronautov zo SAE vo vesmíre divákom priblížil svoj výstup do otvoreného vesmíru, ktorý absolvoval v rámci vykonávania údržby ISS. "Bolo to naozaj vzrušujúce a špeciálne," povedal. Astronauti na stanici podľa jeho slov vidia každý deň 16 východov a západov Slnka.V odpovedi na otázku detí o stravovaní na ISS povedal, že mu vo vesmíre chýba domáca strava od mamy i napriek tomu, že na stanici majú astronauti k dispozícii rozličné jedlá. Deti zaujímalo aj to, či sa už stretol s mimozemšťanmi.Musilová uviedla, že celé podujatie zorganizovala s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) pre Medzinárodnú vesmírnu univerzitu, pre ktorú bola toto leto dekankou za vedu.So Sultánom hovorila marsonautka zo Slovenska v roku 2021 počas svetovej výstavy Expo v Dubaji. Spresnila, že astronaut je členom Expedície 69, čo je v poradí 69. dlhodobá misia na ISS. Tvorí ju sedem astronautov a kozmonautov, ktorí na stanicu prileteli v kozmických lodiach Sojuz M-22 a SpaceX Crew-6. Expedícia sa začala 28. marca a skončí sa po 183 dňoch 27. septembra.