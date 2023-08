PRIESKUM: Takmer štvrtina Slovákov má skúsenosti s marihuanou

Marihuanu vyskúšala aspoň raz v živote takmer štvrtina Slovákov. Najviac skúseností s jej užitím majú ľudia z Bratislavy (32,2 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre ministerstvo zdravotníctva. Realizoval sa od 2. mája do 12. júna na vzorke 5031 respondentov vo veku od 15 do 64 rokov.





"Aspoň raz v živote vyskúšalo marihuanu 23,1 percenta respondentov, čo je nárast oproti roku 2019, keď skúsenosť s užitím uvádzalo 17 percent ľudí zúčastnených v prieskume. Medzi respondentmi vo veku od 15 do 35 rokov má skúsenosť s marihuanou až 34 percent. (...) V priebehu posledných 12 mesiacov užilo marihuanu 5,4 percenta opýtaných a medzi respondentmi vo veku od 15 do 35 rokov ide o 10,2 percenta," spresnil rezort.Ďalšími rozšírenými nelegálnymi drogami sú podľa neho aj extáza a pervitín. Prieskum ukázal, že extázu vyskúšalo aspoň raz v živote 4,9 percenta Slovákov. "Medzi respondentmi vo veku od 15 do 35 rokov má skúsenosť s extázou 8,3 percenta," doplnilo ministerstvo. Pervitín podľa prieskumu vyskúšali tri percentá respondentov, vo vekovej skupine od 15 do 35 rokov zase 4,5 percenta opýtaných.Vedúca Národného monitorovacieho centra pre drogy Terézia Weinerová poukázala na to, že užívanie nelegálnych drog v porovnaní s rokom 2019 mierne narástlo. "Vzostup môže byť zapríčinený i mierne odlišnou metodológiou, keď v súčasnom výskume mali respondenti možnosť väčšej anonymity pri odpovedaní," dodala. Ministerstvo zdravotníctva pripomenulo, že linky, ktoré ponúkajú pomoc pri drogovej závislosti, možno nájsť na stránke www.infodrogy.sk/stranka/urgentna-pomoc.