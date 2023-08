Spievankovo má novú hovoriacu knihu s témou povolania

Najúspešnejší slovenský detský projekt Spievankovo poteší svojich fanúšikov pokračovaním hovoriacej knihy z edície Kúzelné čítanie od Albi. Tvorcovia sa v ňom venujú téme povolania. "Do štúdia si Mária Podhradská a Richard Čanaky pozvali herca Romana Pomajba, ktorý sa stal rozprávačom knihy," približuje PR manažérka Nora Krchňáková.





Umelecká riaditeľka Spievankova Podhradská vysvetľuje, že inšpiráciou pre tému boli samotné deti a ich imaginárne hry na povolania. Podľa nej je to veľmi silná téma, vďaka ktorej sa deti identifikujú s okolím, spoznávajú svet a túžia byť ako "veľkáči". "Podporuje to ich fantáziu a predstavivosť," podčiarkla. "Chceli sme ukázať, že každú prácu si treba vážiť, že každá je zaujímavá a že práca môže priniesť buď výrobok, dať službu druhému, alebo byť len tak, pre potešenie duše," dodala Podhradská.Tvorcovia do knihy zaradili povolania, s ktorými sa deti bežne stretávajú od malička a pridali netradičné povolania, ktoré sa postupne vytrácajú z moderného života. Tretiu skupinu tvoria vymyslené povolania, ktoré vytvorili na pobavenie detí aj rodičov. Knihu popretkávali viacerými piesňami z repertoáru Spievankova a vyše stovkou nových skladieb.Rozprávačom knihy je herec Pomajbo, ktorý si zahral aj viaceré vtipné zvieratká. "S ním prišiel do knihy nový rozmer charakterov, ktorý postavičkám vymyslel," dodáva Mária alias Spievanka.Vtipné texty vo veršoch napísala do knihy spisovateľka Lenka Tomešová, o ilustrácie sa postarala Kristína Hroznová. Podhradská a Čanaky zhudobnili a naspievali vybrané state do piesní aj nahovorili viaceré postavičky. "Tvorcovia do knihy okrem témy povolaní prepašovali aj logopedické okienka a nezabudli na bio-eko tému a ochranu prírody," poznamenala Krchňáková.